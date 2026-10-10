Ajker Patrika
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রংপুর

মিঠাপুকুরে বেওয়ারিশ কুকুরের আক্রমণে শিশুসহ আহত ২৬

মিঠাপুকুর (রংপুর) প্রতিনিধি 
মিঠাপুকুরে বেওয়ারিশ কুকুরের আক্রমণে শিশুসহ আহত ২৬
প্রতীকী ছবি

রংপুরের মিঠাপুকুরে একটি বেওয়ারিশ কুকুরের আক্রমণে শিশুসহ ২৬ জন আহত হয়েছে। এর মধ্যে চারজন উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসাধীন। আজ শনিবার উপজেলার শঠিবাড়ি কলেজ এলাকা, রামপুরা ও শীতলগাড়ী গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।

চিকিৎসাধীন ব্যক্তিরা হলেন—হাসেম মিয়া, জেলেখা বেগম, সেলিনা খাতুন ও শাপলা বেগম। এর মধ্যে গুরুতর আহত একজনকে রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

জানা যায়, আজ দুপুরে একটি কুকুর বেপরোয়া হয়ে শঠিবাড়ি, রামপুরা ও শীতলগাড়ী গ্রামে সামনে যাকে পেয়েছে, তাকেই আক্রমণ করে। এ সময় কুকুরের আক্রমণে শিশুসহ ২৬ জন আহত হয়। আহত ব্যক্তিদের উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স থেকে প্রাথমিক চিকিৎসা ও প্রতিষেধক দেওয়া হয়।

আবাসিক চিকিৎসক মিজানুর রহমান জানান, কুকুরের আক্রমণে আহত হয়ে যারা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে এসেছেন, তাঁদের প্রত্যেককেই প্রাথমিক চিকিৎসাসেবাসহ প্রতিষেধক দেওয়া হয়েছে। গুরুতর আহত চারজন উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি আছেন এবং একজনকে রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

বিষয়:

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