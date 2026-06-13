Ajker Patrika
রংপুর

বাজেটকে স্বাগত জানিয়ে উলিপুরে ছাত্রদলের মিছিল

উলিপুর (কুড়িগ্রাম) প্রতিনিধি
বাজেটকে স্বাগত জানিয়ে উলিপুরে ছাত্রদলের মিছিল
২০২৬-২৭ অর্থবছরের বাজেটকে স্বাগত জানিয়ে উলিপুরে ছাত্রদলের মিছিল। ছবি: আজকের পত্রিকা

জনবান্ধব ও সৃজনশীল বাজেট হওয়ায় প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানকে ধন্যবাদ জানিয়ে কুড়িগ্রামের উলিপুরে স্বাগত মিছিল করেছে ছাত্রদল। শনিবার (১৩ জুন) বিকেলে উপজেলা ও পৌর ছাত্রদলের আয়োজনে দলীয় কার্যালয় থেকে মিছিল বের হয়ে শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে গবামোড়ে মিলিত হয়।

এ সময় উপজেলা জিয়া সাইবার ফোর্সের সভাপতি হাসান খাঁনের সঞ্চালনায় বক্তব্য রাখেন উপজেলা ছাত্রদলের আহ্বায়ক মাহমুদুল হাসান বিপুল, যুগ্ম-আহ্বায়ক রমজান আলী কবির, আসাদুজ্জামান লিখন, পৌর ছাত্রদলের আহ্বায়ক ওয়াসিম আকরাম রুম্মন, যুগ্ম-আহ্বায়ক মেহেদী হাসান মারুফ প্রমুখ।

এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন উপজেলা বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক মহসিন আলী, উপজেলা যুবদলের আহ্বায়ক তৌফিকুর রহমান লাভলু, যুগ্ম-আহ্বায়ক আবুল হাসানাত রাজিব, একরামুল সরকার বাবু, সদস্যসচিব সামিউল ইসলাম শামিম ও পৌর যুবদলের আহ্বায়ক আলমগীর হোসেন প্রমুখ।

বক্তারা বলেন, বিএনপি সরকার যে বাজেট ঘোষণা করেছে তা সাধারণ মানুষের জন্য খুবই উপকারী। বাজেটে নিত্যপণ্যের দাম বৃদ্ধি হয়নি। এই কারণে এ বাজেট জুনমুখী ও কল্যাণ কর। একটি দল বাজেটের বিরোধিতা করে দেশে অস্থিশীল পরিবেশ তৈরির পাঁয়তারা করছে। এমন কোনো পরিস্থিতি সৃষ্টির চেষ্টা করলে জিয়ার সৈনিকেরা তা প্রতিহত করবে। জনবান্ধব ও সৃজনশীল বাজেট হওয়ায় উপজেলা ছাত্রদলের পক্ষ থেকে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন তাঁরা।

বিষয়:

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