Ajker Patrika
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রংপুর

পীরগঞ্জে অগ্নিকাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা পরিদর্শনে জেলা পরিষদ প্রশাসক

পীরগঞ্জ (রংপুর) প্রতিনিধি 
পীরগঞ্জে অগ্নিকাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা পরিদর্শনে জেলা পরিষদ প্রশাসক
ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলোর হাতে শাড়ি, লুঙ্গি ও নগদ অর্থ সহায়তা তুলে দিচ্ছেন রংপুর জেলা পরিষদের প্রশাসক ও জেলা বিএনপির আহ্বায়ক সাইফুল ইসলাম। ছবি: আজকের পত্রিকা

রংপুরের পীরগঞ্জ উপজেলার বড় আলমপুর ইউনিয়নের ছোট উজিরপুর গ্রামে অগ্নিকাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা পরিদর্শন করেছেন রংপুর জেলা পরিষদের প্রশাসক ও জেলা বিএনপির আহ্বায়ক সাইফুল ইসলাম।

গতকাল শনিবার রাতে তিনি আগুনে ক্ষতিগ্রস্ত বেলাল মিয়া, রাশেদুল ইসলাম ও আসমা বেগমের বাড়িতে গিয়ে তাঁদের সঙ্গে কথা বলেন এবং ক্ষয়ক্ষতির খোঁজখবর নেন। এ সময় তিনি ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলোর হাতে শাড়ি, লুঙ্গি ও নগদ অর্থ সহায়তা তুলে দেন। পাশাপাশি প্রয়োজনীয় আরও সহায়তার আশ্বাস দেন।

এর আগে শনিবার সকালে শর্টসার্কিট থেকে আগুনের সূত্রপাত হয়ে তিনটি পরিবারের পাঁচটি বসতঘর পুড়ে যায়। ক্ষতিগ্রস্তদের দাবি, আগুনে নগদ অর্থ, আসবাব, ধান-চাল, কাপড়চোপড়সহ প্রায় ২৫ লাখ টাকার মালামাল পুড়ে গেছে।

তিন পরিবারের পাঁচ বসতঘর পুড়ে ছাইতিন পরিবারের পাঁচ বসতঘর পুড়ে ছাই

খবর পেয়ে পীরগঞ্জ ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের সদস্যরা স্থানীয় বাসিন্দাদের সহযোগিতায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনেন। তবে এর আগেই পাঁচটি বসতঘর সম্পূর্ণ পুড়ে যায়।

অগ্নিকাণ্ডে সর্বস্ব হারিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলো খোলা আকাশের নিচে মানবেতর জীবনযাপন করছে। স্থানীয় বাসিন্দারা তাঁদের পুনর্বাসনে সরকারি সহায়তার পাশাপাশি সমাজের বিত্তবান মানুষের সহযোগিতা কামনা করেছেন।

বিষয়:

রংপুর জেলাজেলা প্রশাসকঅগ্নিকাণ্ডজেলার খবররংপুর বিভাগপীরগঞ্জ (রংপুর)
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