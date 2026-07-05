২৪ ঘণ্টায় ট্রাফিক আইন লঙ্ঘনে ডিএমপির ৮৫৮ মামলা

রাজধানী ঢাকার বিভিন্ন এলাকায় ট্রাফিক আইন লঙ্ঘনকারীদের বিরুদ্ধে গত ১৪ ঘণ্টায় ৮৫৮টি মামলা করেছে ডিএমপির ট্রাফিক বিভাগ। গতকাল শনিবার সকাল থেকে আজ রোববার সকাল পর্যন্ত এই মামলা করা হয়।
ডিএমপির ট্রাফিক বিভাগ সূত্রে জানা যায়, ট্রাফিক-রমনা বিভাগে তিনটি বাস, দুটি কাভার্ডভ্যান, ছয়টি সিএনজি ও ১০টি মোটরসাইকেলসহ মোট ৩৫টি মামলা হয়েছে। ট্রাফিক-লালবাগ বিভাগে ১৪টি বাস, ৪টি ট্রাক, একটি কাভার্ডভ্যান, ১৭টি সিএনজিচালিত অটোরিকশা ও ৩৩টি মোটরসাইকেলসহ মোট ৮৯টি মামলা হয়েছে।
ট্রাফিক-মতিঝিল বিভাগে দুটি বাস, একটি ট্রাক, আটটি কাভার্ডভ্যান, ১৬টি সিএনজি ও ৪৬টি মোটরসাইকেলসহ মোট ৯২টি মামলা হয়েছে। ট্রাফিক-ওয়ারী বিভাগে ৩১টি বাস, ১১টি ট্রাক, ১৬টি কাভার্ডভ্যান, ৪৪টি সিএনজিচালিত অটোরিকশা ও ৯১টি মোটরসাইকেলসহ মোট ২৩৪টি মামলা হয়েছে।
অন্যদিকে ট্রাফিক-তেজগাঁও বিভাগে আটটি বাস, দুটি ট্রাক, দুটি কাভার্ডভ্যান, ১৬টি সিএনজি ও ২৩টি মোটরসাইকেলসহ মোট ৭৫টি মামলা হয়েছে। ট্রাফিক-মিরপুর বিভাগে তিনটি বাস, তিনটি ট্রাক, চারটি কাভার্ডভ্যান, ১৪টি সিএনজি, ৮০টি মোটরসাইকেলসহ মোট ১১৬টি মামলা হয়েছে।
ট্রাফিক-উত্তরা বিভাগে ১১টি বাস, ছয়টি ট্রাক, চারটি কাভার্ডভ্যান, ৩৬টি সিএনজিচালিত অটোরিকশা ও ৪৮টি মোটরসাইকেলসহ মোট ১৫৮টি মামলা হয়েছে।
ট্রাফিক-গুলশান বিভাগে ৯টি বাস, চারটি কাভার্ডভ্যান, ১৩টি সিএনজি ও ১৮টি মোটরসাইকেলসহ মোট ৫৯টি মামলা হয়েছে। এ ছাড়াও অভিযানকালে মোট ৪১৮টি গাড়ি ডাম্পিং ও ৩৯৮টি গাড়ি রেকার করা হয়েছে।
ঢাকা মহানগর এলাকায় ট্রাফিক শৃঙ্খলা রক্ষায় ডিএমপির ট্রাফিক বিভাগের অভিযান অব্যাহত থাকবে।
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