অগ্নিকাণ্ডের ঘটনাগুলো চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্রের অংশ: সারজিস

রংপুর প্রতিনিধি
রংপুর নগরীর একটি হোটেলে রোববার সন্ধ্যায় এনসিপির জেলা ও উপজেলা আহ্বায়ক কমিটির সমন্বয় সভা শেষে কথা বলেন সারজিস আলম। ছবি: আজকের পত্রিকা
দেশের বিভিন্ন স্থানে সাম্প্রতিক অগ্নিকাণ্ডের ঘটনাগুলোকে পরিকল্পিত ষড়যন্ত্রের অংশ বলে অভিযোগ করেছেন জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) উত্তরাঞ্চলের মুখ্য সংগঠক সারজিস আলম। তিনি বলেছেন, এসব ঘটনা নিছক দুর্ঘটনা নয়, বরং দেশের স্থিতিশীলতা ও অর্থনীতিকে নড়বড়ে করার উদ্দেশ্যে সাজানো চক্রান্ত।

রংপুর নগরীর একটি হোটেলে রোববার সন্ধ্যায় দলের জেলা ও উপজেলা আহ্বায়ক কমিটির সমন্বয় সভা শেষে সাংবাদিকদের এসব কথা বলেন সারজিস।

সারজিস আলম বলেন, ‘আমরা বাংলাদেশে লাস্ট কয়েক দিনে বিভিন্ন অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা দেখতে পাচ্ছি। এই ঘটনাগুলো কিছু কালপ্রিটের চক্রান্তের বা ষড়যন্ত্রের অংশ। কারণটা হচ্ছে, এই ঘটনাগুলো এমন গুরুত্বপূর্ণ জায়গাগুলোতে ঘটছে, যেই জায়গাগুলো একটা দেশের স্থিতিশীলতার সাথে, অর্থনীতির সাথে অনেক গুরুত্বপূর্ণভাবে সম্পর্কিত।’

তিনি বলেন, ‘ফ্যাসিস্টদের তোষামদকারীদের, দোসরদের অন্তর্বর্তী সরকার খুঁজে বের করে শাস্তির আওতায় আনতে পারেনি, তারা এখন বিভিন্নভাবে তাদের বিভিন্ন অডিও-ভিডিওকলে যুক্ত হয়ে, নির্দেশনা পেয়ে এই কাজগুলো করছে।’

জুলাই সনদ নিয়ে সারজিস বলেন, ‘আমাদের জায়গা থেকে রাজনৈতিক দল হিসেবে বলেন, অভ্যুত্থানের নেতৃত্বের জায়গায় কাজ করা কিংবা মাঠের সহযোদ্ধা হিসেবে বলেন, সাধারণ মানুষ হিসেবে বলেন, আমরা জুলাই সনদের আইনগত ভিত্তি বাস্তবায়নের নিশ্চয়তা চাই। দ্বিতীয়ত, আমরা দৃশ্যমান বিচার চাই। খুব স্বাভাবিকভাবে সকল মামলার সকল আসামির দৃশ্যমান বিচার ফেব্রুয়ারির মধ্যে হয়ে যাবে, এটাও প্রাসঙ্গিক নয়। কিন্তু যাঁরা হত্যাযজ্ঞের সরাসরি নির্দেশদাতা বা জড়িত, তাঁদের বিরুদ্ধে আমরা রায় এবং রায়ের দৃশ্যমান কার্যকারিতা দেখতে চাই।’

জোটবদ্ধ হয়ে নির্বাচন প্রসঙ্গে এনসিপির উত্তরাঞ্চলের মুখ্য সংগঠক বলেন, ‘আমরা মনে করি যে এনসিপি তাদের জায়গা থেকে যদি প্রয়োজন হয় এককভাবে নির্বাচন করবে। যদি কোনো রাজনৈতিক দলের সাথে এই কমিটমেন্টে আসা যায় যে ওই রাজনৈতিক দল এই অভ্যুত্থানের আকাঙ্ক্ষাকে ধারণ করে জুলাই সনদের প্রতিটি চাওয়াকে বাস্তবায়ন করার জন্য জনগণের আকাঙ্ক্ষাকে প্রায়োরিটি দিয়ে আগামীতে কাজ করবে, তাহলে ওই দলের সাথে এনসিপির অ্যালায়েন্স হতে পারে। এখনো হয়নি, আলোচনা চলছে।’

শাপলা প্রতীক চাওয়া প্রসঙ্গে সারজিস বলেন, ‘এনসিপি তাদের জায়গা থেকে শাপলা প্রতীকের বিষয়ে অনড়। কোনো আইনগত বাধা না থাকা সত্ত্বেও যদি এখানে নির্বাচন কমিশন তাদের স্বৈরাচারী আচরণ প্রদর্শন করে, স্বেচ্ছাচারিতা করে এবং কোনো প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে এনসিপির এই যৌক্তিক চাওয়াটাকে তারা মূল্যায়ন না করে, আমরা আমাদের জায়গা থেকে রাজনৈতিকভাবে রাজপথে যাব।’

রংপুর জেলাদুর্ঘটনারংপুরঅগ্নিকাণ্ডরংপুর বিভাগসারজিস আলমএনসিপি
