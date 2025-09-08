Ajker Patrika
> সারা দেশ
> রংপুর

বাবার সঙ্গে নদীতে গোসলে নেমে লাশ হয়ে ফিরল ছেলে

সুন্দরগঞ্জ (গাইবান্ধা) প্রতিনিধি 
কলেজছাত্রের ডুবে যাওয়ার খবর শুনে ঘাঘট নদীর পাড়ে লোকজন ভিড় করেন। ছবি: আজকের পত্রিকা
কলেজছাত্রের ডুবে যাওয়ার খবর শুনে ঘাঘট নদীর পাড়ে লোকজন ভিড় করেন। ছবি: আজকের পত্রিকা

গাইবান্ধার সুন্দরগঞ্জে মো. লাবিব খান লাবু (১৮) নামের এক কলেজছাত্রের লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। আজ সোমবার সন্ধ্যা সাড়ে ৭টার দিকে উপজেলার বামনডাঙ্গা ইউনিয়নের ঘাঘট নদীর কুটিপাড়া ঘাট এলাকা থেকে লাশটি উদ্ধার করে রংপুরের ডুবুরি দল। বামনডাঙ্গা ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান মো. আবদুল জব্বার এ তথ্য নিশ্চিত করেন।

মৃত লাবিব খান লাবু বামনডাঙ্গা বন্দরের মো. মতিয়ার রহমান খানের ছেলে। সে স্থানীয় বামনডাঙ্গা আবদুল হক মহাবিদ্যালয়ের একাদশ শ্রেণির ছাত্র।

ইউপি চেয়ারম্যান জব্বার বলেন, আজ বিকেল ৪টার দিকে বাবা ও ছেলে দুজনে ঘাঘট নদীতে গোসল করতে নামে। এ সময় ছেলে সাঁতার কেটে নদীর অপর পাশে চলে যায়। পরে আবার বাবার কাছে ফেরার পথে মাঝপথে ডুবে যায় ছেলে। এরপর বাবা ও স্থানীয় বাসিন্দারা খুঁজতে শুরু করেন। একপর্যায়ে রংপুর থেকে ডুবুরি দল এসে খোঁজার কাজে লেগে যায়। নিখোঁজ হওয়ার প্রায় সাড় ৩ ঘণ্টা পরে ডুবে যাওয়ার স্থান থেকে প্রায় ৩০ গজ ভাটি এলাকা থেকে লাশটি উদ্ধার করে ডুবুরি দল। নদীর নিচে থাকা বাঁশের খুঁটিতে লাশটি আটকে ছিল।

বিষয়:

গাইবান্ধাসুন্দরগঞ্জরংপুর বিভাগ
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

‘বিএনপি একটা ফ্যাসিস্ট দল’, পরে দুঃখ প্রকাশ জেলা বিএনপি নেতার

‘বিএনপি একটা ফ্যাসিস্ট দল’, পরে দুঃখ প্রকাশ জেলা বিএনপি নেতার

আহমেদ শরীফ বললেন, দেশে থাকলে ভিক্ষা করে খেতে হতো

আহমেদ শরীফ বললেন, দেশে থাকলে ভিক্ষা করে খেতে হতো

ভারতে শেখ হাসিনার পরিণতি নিয়ে ট্রাইব্যুনালের প্রসিকিউশনের তদন্ত সংস্থাকে যা বলেছেন বদরুদ্দীন উমর

ভারতে শেখ হাসিনার পরিণতি নিয়ে ট্রাইব্যুনালের প্রসিকিউশনের তদন্ত সংস্থাকে যা বলেছেন বদরুদ্দীন উমর

শেখ হাসিনার শত্রু ছিলাম, তাঁকে বের করেছি, তাঁর ভাগনির চাকরি খেয়েছি: ববি হাজ্জাজ

শেখ হাসিনার শত্রু ছিলাম, তাঁকে বের করেছি, তাঁর ভাগনির চাকরি খেয়েছি: ববি হাজ্জাজ

তৃতীয় টার্মিনালের গ্রাউন্ড হ্যান্ডলিং: বিমানের সঙ্গে থাকবে বিদেশি কোম্পানি

তৃতীয় টার্মিনালের গ্রাউন্ড হ্যান্ডলিং: বিমানের সঙ্গে থাকবে বিদেশি কোম্পানি

সম্পর্কিত

মোহাম্মদপুরে ছিনতাইকারী সন্দেহে যুবককে পিটিয়ে হত্যা

মোহাম্মদপুরে ছিনতাইকারী সন্দেহে যুবককে পিটিয়ে হত্যা

ঠাকুরগাঁও জেলা বিএনপির সভাপতি হলেন মির্জা ফয়সল আমিন, সাধারণ সম্পাদক পয়গাম আলী

ঠাকুরগাঁও জেলা বিএনপির সভাপতি হলেন মির্জা ফয়সল আমিন, সাধারণ সম্পাদক পয়গাম আলী

রাজধানীতে আওয়ামী লীগের পাঁচ নেতা-কর্মীসহ গ্রেপ্তার ২১

রাজধানীতে আওয়ামী লীগের পাঁচ নেতা-কর্মীসহ গ্রেপ্তার ২১

হাতি তাড়ানোর বৈদ্যুতিক ফাঁদে কিশোরের মৃত্যু, উদ্ধার করতে গিয়ে আহত ২

হাতি তাড়ানোর বৈদ্যুতিক ফাঁদে কিশোরের মৃত্যু, উদ্ধার করতে গিয়ে আহত ২