বাবার সঙ্গে নদীতে গোসলে নেমে লাশ হয়ে ফিরল ছেলে

সুন্দরগঞ্জ (গাইবান্ধা) প্রতিনিধি
গাইবান্ধার সুন্দরগঞ্জে মো. লাবিব খান লাবু (১৮) নামের এক কলেজছাত্রের লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। আজ সোমবার সন্ধ্যা সাড়ে ৭টার দিকে উপজেলার বামনডাঙ্গা ইউনিয়নের ঘাঘট নদীর কুটিপাড়া ঘাট এলাকা থেকে লাশটি উদ্ধার করে রংপুরের ডুবুরি দল। বামনডাঙ্গা ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান মো. আবদুল জব্বার এ তথ্য নিশ্চিত করেন।
মৃত লাবিব খান লাবু বামনডাঙ্গা বন্দরের মো. মতিয়ার রহমান খানের ছেলে। সে স্থানীয় বামনডাঙ্গা আবদুল হক মহাবিদ্যালয়ের একাদশ শ্রেণির ছাত্র।
ইউপি চেয়ারম্যান জব্বার বলেন, আজ বিকেল ৪টার দিকে বাবা ও ছেলে দুজনে ঘাঘট নদীতে গোসল করতে নামে। এ সময় ছেলে সাঁতার কেটে নদীর অপর পাশে চলে যায়। পরে আবার বাবার কাছে ফেরার পথে মাঝপথে ডুবে যায় ছেলে। এরপর বাবা ও স্থানীয় বাসিন্দারা খুঁজতে শুরু করেন। একপর্যায়ে রংপুর থেকে ডুবুরি দল এসে খোঁজার কাজে লেগে যায়। নিখোঁজ হওয়ার প্রায় সাড় ৩ ঘণ্টা পরে ডুবে যাওয়ার স্থান থেকে প্রায় ৩০ গজ ভাটি এলাকা থেকে লাশটি উদ্ধার করে ডুবুরি দল। নদীর নিচে থাকা বাঁশের খুঁটিতে লাশটি আটকে ছিল।
