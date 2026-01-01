যাচাই-বাছাইয়ে জাপা প্রার্থীর মনোনয়নপত্র বাতিল

গঙ্গাচড়া (রংপুর) প্রতিনিধি
রংপুর-১ (গঙ্গাচড়া ও রংপুর সিটি ১ থেকে ৯ নম্বর) আসনে মনোনয়নপত্র যাচাই-বাছাইয়ের প্রথম দিনে আটটি মনোনয়নপত্র বৈধ ঘোষণা করেছেন রিটার্নিং কর্মকর্তা। তথ্য অসম্পূর্ণ থাকায় জাতীয় পার্টির (জাপা) প্রার্থী ব্যারিস্টার মঞ্জুম আলীর মনোনয়নপত্র বাতিল করা হয়েছে।
আজ বৃহস্পতিবার যাচাই-বাছাই শেষে এ তথ্য জানান রংপুরের রিটার্নিং কর্মকর্তা ও জেলা প্রশাসক এনামুল আহসান।
একই দিনে ওই আসনে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী, বিএনপি, জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি), ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশসহ মোট আট প্রার্থীর মনোনয়নপত্র বৈধ ঘোষণা করা হয়।
বিষয়টি নিশ্চিত করে রিটার্নিং কর্মকর্তা এনামুল আহসান সাংবাদিকদের জানান, রংপুর-১ আসনে আজ সকাল ১০টা থেকে ১২টা পর্যন্ত মনোনয়নপত্র যাচাই-বাছাই কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। জমা পড়া নয়টি মনোনয়নপত্রের মধ্যে আটটি বৈধ এবং একটি অবৈধ হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। নির্বাচনী আইন ও বিধি অনুযায়ী মনোনয়নপত্র বাতিল হলে প্রার্থীর আপিল করার সুযোগ রয়েছে। পরবর্তীকালে উচ্চ আদালতের দ্বারস্থ হওয়ার পথও খোলা আছে।
তিনি আরও বলেন, প্রথম দিনের যাচাই-বাছাই কার্যক্রম শান্তিপূর্ণ ও উৎসবমুখর পরিবেশে সবার সহযোগিতায় সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়েছে।
এ ছাড়া নির্বাচন সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে প্রতিটি সংসদীয় আসনে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। আচরণবিধি লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে বিধি অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলেও জানান জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তা।
এদিকে মনোনয়নপত্র বাতিলের খবরে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন ব্যারিস্টার মঞ্জুম আলী। তিনি জানান, তাঁর মনোনয়নপত্রে যুক্তরাজ্যের রেসিডেন্ট কার্ডের তথ্য সংযুক্ত ছিল। তবে সেখানে ‘রেসিডেন্ট যুক্তরাজ্য’ লেখার কথা থাকলেও টাইপিংজনিত ভুলে শুধু ‘যুক্তরাজ্য’ লেখা হয়েছে। এই সামান্য ত্রুটির কারণেই মনোনয়নপত্র বাতিল করা হয়েছে বলে তাঁর অভিযোগ।
ব্যারিস্টার মঞ্জুম আলী আরও বলেন, ‘আমি আমার কোনো তথ্য গোপন করিনি। এটা ছিল নিছক একটি কারিগরি ভুল। রিটার্নিং কর্মকর্তা চাইলে এখানেই বিষয়টি সমাধান করা যেত। শুরুতে আমাকে সুযোগ দেওয়ার কথা বলা হলেও শেষ পর্যন্ত সেই সুযোগ দেওয়া হয়নি।’
তিনি আরও বলেন, মনোনয়নপত্রের বৈধতা ফিরে পেতে তিনি উচ্চ আদালতে রিট করবেন। এ বিষয়ে তিনি আশাবাদী বলেও জানান।
রংপুর-১ (গঙ্গাচড়া ও রংপুর সিটি ১ থেকে ৯ নম্বর) আসনে মনোনয়নপত্র যাচাই-বাছাইয়ের প্রথম দিনে আটটি মনোনয়নপত্র বৈধ ঘোষণা করেছেন রিটার্নিং কর্মকর্তা। তথ্য অসম্পূর্ণ থাকায় জাতীয় পার্টির (জাপা) প্রার্থী ব্যারিস্টার মঞ্জুম আলীর মনোনয়নপত্র বাতিল করা হয়েছে।
আজ বৃহস্পতিবার যাচাই-বাছাই শেষে এ তথ্য জানান রংপুরের রিটার্নিং কর্মকর্তা ও জেলা প্রশাসক এনামুল আহসান।
একই দিনে ওই আসনে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী, বিএনপি, জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি), ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশসহ মোট আট প্রার্থীর মনোনয়নপত্র বৈধ ঘোষণা করা হয়।
বিষয়টি নিশ্চিত করে রিটার্নিং কর্মকর্তা এনামুল আহসান সাংবাদিকদের জানান, রংপুর-১ আসনে আজ সকাল ১০টা থেকে ১২টা পর্যন্ত মনোনয়নপত্র যাচাই-বাছাই কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। জমা পড়া নয়টি মনোনয়নপত্রের মধ্যে আটটি বৈধ এবং একটি অবৈধ হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। নির্বাচনী আইন ও বিধি অনুযায়ী মনোনয়নপত্র বাতিল হলে প্রার্থীর আপিল করার সুযোগ রয়েছে। পরবর্তীকালে উচ্চ আদালতের দ্বারস্থ হওয়ার পথও খোলা আছে।
তিনি আরও বলেন, প্রথম দিনের যাচাই-বাছাই কার্যক্রম শান্তিপূর্ণ ও উৎসবমুখর পরিবেশে সবার সহযোগিতায় সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়েছে।
এ ছাড়া নির্বাচন সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে প্রতিটি সংসদীয় আসনে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। আচরণবিধি লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে বিধি অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলেও জানান জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তা।
এদিকে মনোনয়নপত্র বাতিলের খবরে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন ব্যারিস্টার মঞ্জুম আলী। তিনি জানান, তাঁর মনোনয়নপত্রে যুক্তরাজ্যের রেসিডেন্ট কার্ডের তথ্য সংযুক্ত ছিল। তবে সেখানে ‘রেসিডেন্ট যুক্তরাজ্য’ লেখার কথা থাকলেও টাইপিংজনিত ভুলে শুধু ‘যুক্তরাজ্য’ লেখা হয়েছে। এই সামান্য ত্রুটির কারণেই মনোনয়নপত্র বাতিল করা হয়েছে বলে তাঁর অভিযোগ।
ব্যারিস্টার মঞ্জুম আলী আরও বলেন, ‘আমি আমার কোনো তথ্য গোপন করিনি। এটা ছিল নিছক একটি কারিগরি ভুল। রিটার্নিং কর্মকর্তা চাইলে এখানেই বিষয়টি সমাধান করা যেত। শুরুতে আমাকে সুযোগ দেওয়ার কথা বলা হলেও শেষ পর্যন্ত সেই সুযোগ দেওয়া হয়নি।’
তিনি আরও বলেন, মনোনয়নপত্রের বৈধতা ফিরে পেতে তিনি উচ্চ আদালতে রিট করবেন। এ বিষয়ে তিনি আশাবাদী বলেও জানান।
পটুয়াখালী-৩ (গলাচিপা-দশমিনা) আসনে বিএনপি সমর্থিত ও গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি নুরুল হক নুর এবং স্বতন্ত্র হাসান মামুনের প্রার্থিতা বৈধ ঘোষণা করেছেন রিটার্নিং কর্মকর্তা। আজ বৃহস্পতিবার মনোনয়নপত্র যাচাই-বাছাই শেষে রিটার্নিং কর্মকর্তা ও জেলা প্রশাসক ড. মো. শহীদ হোসেন চৌধুরী এই ঘোষণা দেন।২২ মিনিট আগে
দেশের উত্তরাঞ্চলের চা–বাগানের প্রুনিং (ছাঁটাই) কার্যক্রমের জন্য সবুজ চা-পাতা ক্রয় বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার থেকে বন্ধ রাখার এ সিদ্ধান্ত কার্যকর হবে। এ ছাড়া ৩ জানুয়ারি থেকে ২৮ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত টানা দুই মাস চা প্রক্রিয়াজাতকরণ কার্যক্রম বন্ধ থাকবে।৩৫ মিনিট আগে
এতে বলা হয়, কুড়িল থেকে মেলা প্রাঙ্গণ পর্যন্ত বাস ভাড়া ৪০ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। ফার্মগেট (খেজুরবাগান/খামারবাড়ী) থেকে ৭০ টাকা, সাইনবোর্ড থেকে ১০০, চাষাঢ়া (নারায়ণগঞ্জ) থেকে ১২০, নরসিংদী থেকে ১০০ এবং গাজীপুর থেকে (শিববাড়ি-ভোগড়া বাইপাস-মিরের বাজার এক্সপ্রেসওয়ে) ৭৫ টাকা।২ ঘণ্টা আগে
গাজীপুরের শ্রীপুরে মাদকবিরোধী অভিযানে গিয়ে হামলার শিকার হয়েছে পুলিশ। হামলাকারীরা পুলিশের কাছ থেকে জাহাঙ্গীর আলম নামে এক মাদক কারবারিকে ছিনিয়ে নেয়। এ ঘটনায় এসআইসহ চার পুলিশ সদস্য আহত হন।২ ঘণ্টা আগে