পাটগ্রামে ট্রাকচাপায় নিহত বেড়ে ৪

লালমনিরহাটের পাটগ্রামে বুড়িমারী স্থলবন্দর মহাসড়কে ট্রাকচাপায় নিহতের সংখ্যা বেড়ে চারজনে দাঁড়িয়েছে। আজ সোমবার সকালে ঘুন্টিবাজার এলাকায় ট্রাকের চাপায় ইজিবাইকের তিন আরোহী নিহত ও কয়েকজন আহত হওয়ার পর রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় আরও একজনের মৃত্যু হয়েছে।
নিহতরা হলেন পাটগ্রাম উপজেলার বুড়িমারী ইউনিয়নের গুড়িয়াটারী এলাকার ফাতুল ইসলাম (৩৫) ও মোস্তাকিম হোসেন (১৮), ইসলামপুর এলাকার নুর আমীন (৩০) এবং বুড়িমারী আমানতুল্লাহ প্রধান উচ্চবিদ্যালয়ের দশম শ্রেণির ছাত্র আনোয়ার হোসেন (১৬)।
পুলিশ ও প্রত্যক্ষদর্শী সূত্রে জানা যায়, সোমবার সকাল ৮টার দিকে লালমনিরহাট থেকে বুড়িমারী স্থলবন্দরগামী একটি খালি ১০ চাকার ট্রাক ঘুন্টিবাজার এলাকায় পৌঁছালে সামনের বাম পাশের একটি চাকা বিকট শব্দে ফেটে যায়। এতে চালক নিয়ন্ত্রণ হারালে বিপরীত দিক থেকে আসা একটি ইজিবাইককে চাপা দিয়ে ট্রাকটি সড়কের পাশের দুই থেকে তিনটি দোকানে ঢুকে পড়ে।
এতে ঘটনাস্থলেই ইজিবাইকের দুই আরোহীর মৃত্যু হয়। খবর পেয়ে পুলিশ, ফায়ার সার্ভিস ও স্থানীয়রা আহত ও নিহতদের উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানে চিকিৎসক আরও একজনকে মৃত ঘোষণা করেন। পরে আহতদের মধ্যে আনোয়ার হোসেনকে রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হলে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়।
দুর্ঘটনায় আহত ছয়জনকে প্রাথমিক চিকিৎসা শেষে রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। তাঁদের মধ্যে বুড়িমারী ইউনিয়নের ঘুন্টিবাজার এলাকার জফর উদ্দিন (৬০), উফারমারা এলাকার মিশন ইসলাম (২০), সাইফুল ইসলাম (৩২), ইসলামপুর এলাকার আইনুল হক (৬৫), ঘুন্টিবাজার এলাকার বাদশা মিয়া (৫৫) ও বুড়িমারী গ্রামের দিপু ইসলাম (৩০) রয়েছেন।
এ ছাড়া দুর্ঘটনায় ঘুন্টিবাজারের ব্যবসায়ী কালুয়া মিয়া, আলমগীর হোসেনসহ তিনজনের দোকান ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।
পাটগ্রাম থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সাইফুল ইসলাম বলেন, ঘটনাস্থলে দুজনের মৃত্যু হয়। পরে হাসপাতালে নেওয়ার পর আরও একজন এবং রংপুরে চিকিৎসাধীন অবস্থায় একজনের মৃত্যু হয়েছে। দুর্ঘটনায় ছয়জন আহত হয়েছেন। ট্রাকটি জব্দ করা হয়েছে। চালক ও সহকারী চালক পলাতক রয়েছেন। প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।
পরিবারের সদস্য ও স্থানীয়দের সঙ্গে আলোচনা করে অনিক সরদারকে সংশোধনের লক্ষ্যে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের সহায়তায় রিহ্যাবে পাঠানো হয়েছে। সেখানে তিনি টানা তিন মাস চিকিৎসা গ্রহণ করবেন। অনিক সুস্থ হয়ে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে না আসা পর্যন্ত তাঁর স্ত্রী যাতে কাজ করে স্বাবলম্বী হতে পারেন...৮ মিনিট আগে
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