রংপুরে ইয়াবাসহ যুবক গ্রেপ্তার

রংপুর মহানগর গোয়েন্দা পুলিশের (ডিবি) অভিযানে ২২০ পিস ইয়াবাসহ মো. আনিসুর রহমান (২৩) নামের এক যুবককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। আনিসুর রহমান কাউনিয়া উপজেলার টেপামধুপুর ইউনিয়নের নিলাম খরিদা সদরার এলাকার এন্তা মিয়ার ছেলে।
পুলিশ জানায়, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে গতকাল বুধবার বিকেলে রংপুর মহানগর গোয়েন্দা পুলিশের একটি দল মাহিগঞ্জ থানার সাতমাথা সিএনজি স্ট্যান্ড এলাকায় মাদকবিরোধী অভিযান চালায়। এ সময় মাদককারবারি আনিসুরকে আটক করা হয়। পরে তাঁর কাছ থেকে ২২০ পিস ইয়াবা উদ্ধার করা হয়।
রংপুর মেট্রোপলিটানের মাহিগঞ্জ থানার উপপরিদর্শক (এসআই) আফজাল হোসেন বলেন, এ ব্যাপারে থানায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা করা হয়েছে। আজ আনিসুরকে মামলায় গ্রেপ্তার দেখিয়ে রংপুর আদালতে পাঠিয়েছে ডিবি পুলিশ।
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