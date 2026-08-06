পীরগাছায় দোলনচাঁপা এক্সপ্রেসে কাটা পড়ে যুবকের মৃত্যু, পরিচয় শনাক্তে ধোঁয়াশা

রংপুরের পীরগাছা রেলওয়ে স্টেশনসংলগ্ন এলাকায় দোলনচাঁপা এক্সপ্রেস ট্রেনের নিচে কাটা পড়ে অজ্ঞাতনামা এক যুবকের মৃত্যু হয়েছে। নিহত যুবকের পকেট থেকে একটি জাতীয় পরিচয়পত্রের (এনআইডি) ফটোকপি উদ্ধার করা হলেও তাঁর প্রকৃত পরিচয় এখনো নিশ্চিত করতে পারেনি পুলিশ। তবে পুলিশ বলছে, নিহত ব্যক্তি রেলওয়ের কর্মী।
আজ বৃহস্পতিবার দুপুরে পীরগাছা রেলওয়ে স্টেশনসংলগ্ন এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, আজ দুপুরে পীরগাছা রেলওয়ে স্টেশনসংলগ্ন এলাকায় দৌড়ে ট্রেনে উঠতে গিয়ে ট্রেনের নিচে কাটা পড়ে এক যুবক মারা যান। খবর পেয়ে বোনারপাড়া রেলওয়ে পুলিশ মরদেহ উদ্ধার করে।
পুলিশ জানায়, নিহত যুবকের প্যান্টের পকেটে একটি জাতীয় পরিচয়পত্র (এনআইডি) পাওয়া গেছে। ওই পরিচয়পত্রে মো. বিটুল মিয়া, পিতা মো. আহমদ আলী ও গাইবান্ধা জেলার সুন্দরগঞ্জ উপজেলার মতিনপুরের তালুকফলগাছা ঠিকানা উল্লেখ রয়েছে। তবে ঘটনাস্থলে উপস্থিত কেউ ওই ব্যক্তিকে শনাক্ত করতে পারেননি। তাই উদ্ধার হওয়া এনআইডিটি নিহত যুবকের নিজের কি না, নিশ্চিত হওয়া যায়নি।
এ বিষয়ে বোনারপাড়া রেলওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মামুন হাসান বলেন, নিহত যুবক রেলওয়ের ওয়েম্যান পদে কর্মরত। কিন্তু তাঁর নাম-পরিচয় এখনো নিশ্চিত হওয়া যায়নি। পুলিশ তাঁর পরিচয় শনাক্তের চেষ্টা করছে এবং বিষয়টি তদন্তাধীন রয়েছে। পরিচয় নিশ্চিত হওয়ার পর আইনি প্রক্রিয়া শেষে মরদেহ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হবে।
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