ভাসানী সেতুর ল্যাম্পপোস্টের জন্য আবারও বসানো হচ্ছে বৈদ্যুতিক তার

সুন্দরগঞ্জ (গাইবান্ধা) প্রতিনিধি
গাইবান্ধার সুন্দরগঞ্জে মাওলানা ভাসানী সেতুর ল্যাম্পপোস্টে বিদ্যুৎ সংযোগ দিতে আবারও কেব্ল (বৈদ্যুতিক তার) স্থাপন করা হচ্ছে। আজ বুধবার বেলা ১১টার দিকে উপজেলার হরিপুর-চিলমারী সংযোগ সড়কে তিস্তা নদীর ওপর নির্মিত সেতুটিতে এই কাজের উদ্বোধন করেন উপজেলা প্রকৌশলী তপন কুমার চক্রবর্তী।
এ সময় চীনের নিযুক্ত ঠিকাদার, কর্মকর্তা এবং উপজেলা প্রকৌশলীর কার্যালয়ের বিভিন্ন কর্মকর্তা-কর্মচারী উপস্থিত ছিলেন।
এর আগে ২০ আগস্ট এই সেতুর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হয়। ঠিক তার পরদিন ব্রিজ পয়েন্ট থেকে ল্যাম্পপোস্টের তার চুরি হয়ে যায়। ফলে রাতের বেলায় সেতুটি অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে পড়ত। এতে সেতুতে যানবাহন ও পথচারীদের চলাচল ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে পড়ে।
এ বিষয়ে কথা হয় উপজেলা প্রকৌশলী তপন কুমার চক্রবর্তীর সঙ্গে। তিনি বলেন, ‘আজ সকালের দিকে এসব মালপত্র ব্রিজ পয়েন্টে চলে আসে। মানুষের দুর্ভোগ দূর করতে কোনো দেরি না করে আসামাত্র তারগুলো পুনরায় স্থাপনের কাজ শুরু করা হয়। ১০-১২ জন লোক কাজ করছেন। আশা করছি, আগামী রোববারের মধ্যে এই কাজ শেষ হবে। এটি হলে আবারও হারিয়ে যাওয়া নিজ সৌন্দর্য ফিরে পাবে মাওলানা ভাসানী সেতু।’
