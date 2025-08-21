Ajker Patrika
কলেজছাত্র সিজু হত্যার ঘটনায় ওসিসহ ১৫ জনের নামে মামলা

গাইবান্ধা প্রতিনিধি
সাঘাটা থানার ওসি বাদশা আলম। ছবি: সংগৃহীত
সাঘাটা থানার ওসি বাদশা আলম। ছবি: সংগৃহীত

গাইবান্ধার সাঘাটায় কলেজছাত্র সিজু মিয়া হত্যার অভিযোগে সাঘাটা থানার ওসিসহ ১৫ জনের বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার মামলাটি করেন নিহত সিজু মিয়ার মা রিক্তা বেগম। তিনি গাইবান্ধা সাঘাটা থানার সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আমলি আদালতে অভিযোগপত্র দাখিল করেন।

আদালতের বিচারক পাপড়ি বড়ুয়া অভিযোগ আমলে নিয়ে সিআইডিকে তদন্তের নির্দেশ দেন। আগামী ৬০ দিবসের মধ্যে তদন্ত প্রতিবেদন আদালতে জমা দিতে বলা হয়েছে।

অভিযোগপত্রে ১৫ জনের নাম উল্লেখসহ চার-পাঁচজনকে অজ্ঞাত আসামি করা হয়। নামীয় আসামিরা হলেন সাঘাটা থানার ওসি বাদশা আলম, এএসআই রাকিবুল ইসলাম, এএসআই মশিউর, এএসআই মহসিন আলী সরকার, এএসআই আহসান হাবিব, এএসআই উজ্জ্বল, এএসআই (ডিউটি অফিসার) লিটন মিয়া, হামিদুল ইসলাম, আজাদুল ইসলাম, নয়ন চন্দ্র, জয় চন্দ্র, ধর্মচন্দ্র বর্মণ, সাব্বির হোসেন, ইউসুফ আলী, মমিনুল ইসলাম।

অভিযোগপত্রে উল্লেখ করা হয়, কলেজছাত্র সিজু মিয়াকে পরিকল্পিতভাবে থানায় ডেকে নিয়ে গিয়ে ফ্যাসিস্ট আ.লীগের দোসর আসামিরা হত্যা করেন। পরিকল্পিত এই হত্যাকে পরে ভিন্নভাবে উপস্থাপনের চেষ্টা করে তারা।

এ বিষয়ে গাইবান্ধা আদালতের পুলিশের উপপরিদর্শক জামাল উদ্দিন বলেন, ‘আদালত অভিযোগপত্রটি গ্রহণ করে সিআইডিকে তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন শুনেছি। তবে, আদেশের কাগজ আমি এখনো হাতে পাইনি।’

সাঘাটাগাইবান্ধাহত্যামামলাঅভিযোগরংপুর বিভাগসিআইডি
এক্সিম ব্যাংকের নজরুল ইসলাম মজুমদারসহ ৩০ জনের নামে মামলা

আক্কেলপুরে ‘একঘরে’ করে রাখা দিনমজুরকে মারধর, থানায় মামলা

ঠাকুরগাঁওয়ের ৩টি আসনেই জয়ী হবে জামায়াত: মাওলানা হালিম

গভর্নর আমাকে বাধ্যতামূলক ছুটি দেওয়ার কে, শাহীনুলের প্রশ্ন

ছাত্রীকে তিন দিন আটকে রেখে ধর্ষণ, গ্রাম্য সালিসের মাধ্যমে বিয়ে

ভাড়া নিয়ে সারা রাত ঘোরার পর প্রাইভেট কার ছিনতাইকালে স্বামী-স্ত্রীসহ নিহত ৩

রাকসুর প্রধান নির্বাচন কমিশনারকে পিএসসির সদস্যপদে নিয়োগ

অবৈধ সম্পদ অর্জনের মামলায় কুমিল্লার বিএনপি নেতা সেলিম ভূঁইয়া খালাস

‘পালিয়ে যাওয়ার প্রস্তাবে রাজি না হওয়ায়’ শিক্ষার্থীকে কুপিয়ে জখম