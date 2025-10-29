Ajker Patrika
> সারা দেশ

পুরো সময়ে গুরুত্বপূর্ণ সংস্কারে বিএনপি বিরোধিতা করেছে: নাহিদ

রংপুর প্রতিনিধি
রংপুর পর্যটন হোটেলে এনসিপি আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম। ছবি: আজকের পত্রিকা
রংপুর পর্যটন হোটেলে এনসিপি আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম। ছবি: আজকের পত্রিকা

পুরো সময় ধরে গুরুত্বপূর্ণ সংস্কারে বিএনপি বিরোধিতা করেছে বলে মন্তব্য করেছেন জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম। আজ বুধবার রংপুর পর্যটন হোটেলে এনসিপির আট জেলা ও এক মহানগর আহ্বায়ক কমিটির পদপ্রত্যাশীদের সাক্ষাৎকার শেষে সাংবাদিকদের কাছে তিনি এ মন্তব্য করেন।

নাহিদ ইসলাম বলেন, ‘ঐকমত্য কমিশন যথার্থ সুপারিশ দিয়েছে। সংস্কারের বিপক্ষে আমরা ঐকমত্য কমিশনে অনেক দলকে অবস্থান নিতে দেখেছি। বিএনপিও অনেকগুলো বড় সংস্কারের বিপক্ষে অবস্থান নিয়েছিল। স্বাভাবিকভাবে গোটা সংস্কারপ্রক্রিয়াকে তারা চায় কি না, এইটা নিয়ে কিন্তু এখন প্রশ্ন তৈরি হবে। কারণ, পুরো সময় ধরে দেখেছি আমরা, গুরুত্বপূর্ণ সংস্কারে বিএনপি ভেটো দিয়েছে, বিরোধিতা করেছে।’

নাহিদ আরও বলেন, জুলাই সনদ বাস্তবায়ন না হলে তো নির্বাচন হওয়ার কোনো সুযোগই নেই। জুলাই সনদ ও বিচারের রোডম্যাপ দিয়ে তারপরে নির্বাচনের দিকে যেতে হবে। এ কারণে দ্রুত সংস্কারপ্রক্রিয়া সম্পন্ন হওয়া প্রয়োজন।

এনসিপির আহ্বায়ক বলেন, ‘জনগণের তো অনেক প্রত্যাশা ছিল গণ-অভ্যুত্থানের পরে, এই সরকারের পক্ষ থেকে এবং এমনকি আমাদের পক্ষ থেকেও। ফলে আমাদের সেই প্রত্যাশাগুলো পূরণ করতে হবে।’

দেশের মানুষ পরিবর্তন চাচ্ছে উল্লেখ করে নাহিদ ইসলাম বলেন, ‘মানুষ পরিবর্তন চাচ্ছে দেশের। মানুষের একটা ভয় আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, সবকিছু আগের মতো হয়ে যাচ্ছে কি না, যাবে কি না। নতুন করে কোনো ফ্যাসিবাদ আসবে কি না, স্বৈরতন্ত্র আসবে কি না, মানুষের সে কথা বলার জায়গাটা থাকবে কি না। ৫ আগস্টের পরে আমরা দেখেছি যে, দেশে দুর্নীতি ও দুর্বৃত্তায়নের রাজনীতি নতুন করে শুরু হয়েছে। আবার অন্যদিকে আমরা সামাজিক ফ্যাসিবাদের উত্থান দেখছি।’

দেশের নানামুখী সংকটের কথা জানিয়ে এনসিপি নেতা বলেন, ‘দেশে কিন্তু নানামুখী সংকট আছে। আবার পতিত স্বৈরাচারী শক্তি, তারা তো নানা ধরনের ষড়যন্ত্র করছে, তাদের সঙ্গে বহু নানান বৈদেশিক শক্তি জড়িত। ফলে আমরা কিন্তু একটা সংকটের মুখেই আছি।

‘এই সংকটের মধ্যে আমাদের যেমন জাতীয় ঐক্য প্রয়োজন, আবার এই জাতীয় ঐক্যের ভেতরে আমাদের নিজেদের দলগুলোর ভেতরে যে সমস্যাগুলো রয়েছে, সেই সমস্যাগুলোও সমাধান করে আমাদের এক জায়গায় থাকতে হবে।’

এককভাবে সরকার গঠন সম্ভব নয় উল্লেখ করে নাহিদ ইসলাম বলেন, ‘এখন কেউ যদি মনে করে, সে এককভাবেই সব নেতৃত্ব দেবে অথবা সরকার গঠন করে ফেলবে, এটা আসলে সম্ভব হবে না। যদি এই ন্যূনতম ঐক্য না থাকে দেশের সবগুলো পক্ষের মধ্যে, ফলে এককভাবে সরকার গঠন করা এবং সেই সংসদ ও সরকার টিকিয়ে রাখা কারও পক্ষে সম্ভব হবে না।

জনগণের যে ন্যূনতম আকাঙ্ক্ষা তৈরি হয়েছিল; সংস্কার ও বিচার—এই দাবিগুলোকে উপেক্ষা করে যদি নির্বাচনের দিকে যাওয়া হয়, সেটিও আসলে টেকসই হবে না।’

এনসিপির আহ্বায়ক আরও বলেন, ‘একটা টেকসই পরিবর্তনের জন্য, স্থিতিশীল পরিবর্তনের জন্য অনেক সংস্কার আমরা চেয়েছিলাম, সেটা হয়নি। কিন্তু সংবিধানের অল্প কিছু জায়গায় আমরা ঐকমত্য হয়েছি, কিছু গণতান্ত্রিক, যেটা একটা স্পেস আমাদের তৈরি করে দেবে, ন্যূনতম এই সংস্কার নিয়ে আমরা সামনের দিকে এগোতে চাই।

‘সেই জায়গায় যদি বাধা তৈরি হয়, সেই জায়গায়ও যদি সরকারের জায়গা থেকে কোনো গড়িমসি তৈরি হয়, তাহলে এই সরকারকে কিন্তু জনগণের মুখোমুখি হতে হবে এবং যারা বাধা দেবে, তাদেরও জনগণের মুখোমুখি হতে হবে।’

জোট গঠন প্রসঙ্গে নাহিদ ইসলাম বলেন, ‘আমরা কারও মুখাপেক্ষী নই, কারও ওপর নির্ভরশীল হয়ে আমরা রাজনীতি করব না। কিন্তু নির্বাচনে কৌশলগত কারণে বা দেশের বৃহত্তর স্বার্থে যদি কোনো ধরনের সমঝোতা প্রয়োজন হয়, আমরা সেটার জন্য ওপেন আছি। আমরা এইটুকুই বলছি। কিন্তু আমরা কার সঙ্গে জোট হবে কি হবে না, সেটার ওপর বসে নেই, সেটার ওপর নির্ভর করে নেই। আমরা আমাদের মতোই কার্যক্রম করছি এবং আমরা আমাদের মতো প্রস্তুতি গ্রহণ করছি।’

নাহিদ আরও বলেন, ‘জনগণের আমাদের নিয়ে অনেক প্রত্যাশা আছে। আমাদের তারা একটা স্বতন্ত্র জায়গায় দেখতে চায় এবং পুরোনো দলগুলোর প্রতি জনগণের অনীহা আছে। আওয়ামী লীগ তো একটা ফ্যাসিস্ট রূপ নিয়েই ছিল, জনগণ তাকে বিতাড়িত করেছে।

‘এ ছাড়া যে দলগুলো আছে, গত ১৬ বছর তাদের ভূমিকা, জনগণের পক্ষে সঠিকভাবে দাঁড়াতে না পারা এবং ঐতিহাসিকভাবেও অনেক দলের অনেক ধরনের ব্যাগেজ (খারাপ নজির) থাকার কারণে কিন্তু জনগণের নতুন রাজনীতির আকাঙ্ক্ষা সমাজে তৈরি হয়েছে।’

বিষয়:

বিএনপিসংস্কারজেলার খবররংপুর বিভাগএনসিপি
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

বিমা খাতে অ্যাকচুয়ারি মাত্র চার-পাঁচজন, সংকট কাটাতে ইনস্টিটিউট গঠনের পরিকল্পনা

বিমা খাতে অ্যাকচুয়ারি মাত্র চার-পাঁচজন, সংকট কাটাতে ইনস্টিটিউট গঠনের পরিকল্পনা

১২৮ জুলাই যোদ্ধার গেজেট বাতিল

১২৮ জুলাই যোদ্ধার গেজেট বাতিল

গোপনে সহপাঠীদের অপ্রীতিকর ছবি তুলে সিনিয়র ভাইকে পাঠাতেন বাকৃবি ছাত্রী

গোপনে সহপাঠীদের অপ্রীতিকর ছবি তুলে সিনিয়র ভাইকে পাঠাতেন বাকৃবি ছাত্রী

কুয়াকাটায় রিসোর্ট প্রকল্প: বিসিসির বিলাসী প্রকল্প নিয়ে ক্ষোভ নগরবাসীর

কুয়াকাটায় রিসোর্ট প্রকল্প: বিসিসির বিলাসী প্রকল্প নিয়ে ক্ষোভ নগরবাসীর

ফটিকছড়ি: টিলা কেটে সাবাড় বিএনপির নেতার

ফটিকছড়ি: টিলা কেটে সাবাড় বিএনপির নেতার

সম্পর্কিত

বদলগাছীতে কুকুরের কামড়ে শিশুসহ তিনজন আহত

বদলগাছীতে কুকুরের কামড়ে শিশুসহ তিনজন আহত

৫ আগস্টে আমরা পুলিশ মেরে ঝুলিয়ে রেখেছি—সিগন্যাল দেওয়ায় ট্রাফিক সার্জেন্টকে হুমকি

৫ আগস্টে আমরা পুলিশ মেরে ঝুলিয়ে রেখেছি—সিগন্যাল দেওয়ায় ট্রাফিক সার্জেন্টকে হুমকি

খাগড়াছড়িতে দোকানে রাঙামাটির যুবকের ঝুলন্ত মরদেহ, পকেটে চিরকুট

খাগড়াছড়িতে দোকানে রাঙামাটির যুবকের ঝুলন্ত মরদেহ, পকেটে চিরকুট

ছুটিতে গেলেন সেই বিচারক

ছুটিতে গেলেন সেই বিচারক

> সারা দেশ

বদলগাছীতে কুকুরের কামড়ে শিশুসহ তিনজন আহত

বদলগাছী (নওগাঁ) প্রতিনিধি 
আহতদের হাসপাতালে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে। ছবি: আজকের পত্রিকা
আহতদের হাসপাতালে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে। ছবি: আজকের পত্রিকা

নওগাঁর বদলগাছীতে এক বেওয়ারিশ কুকুরের কামড়ে শিশুসহ তিনজন আহত হয়েছেন। আজ বুধবার বিকেলে উপজেলার বিভিন্ন স্থানে এ ঘটনা ঘটে। এর পর থেকে স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে আতঙ্ক বিরাজ করছে।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, আজ সন্ধ্যায় উপজেলার মডেল মসজিদসংলগ্ন মা প্রসাধনী দোকানের সামনে রাসেল হোসেনের ছেলে রিয়াদ (৪) খেলা করছিল। হঠাৎ একটি কুকুর এসে তার পায়ে, কানে কামড় দেয়। সঙ্গে সঙ্গে স্থানীয়রা এসে শিশুকে উদ্ধার করে হাসপাতাল নিয়ে যায়। এর কিছুক্ষণ পর হাসপাতাল মোড়ে মৃত আলম উদ্দিনের ছেলে বৃদ্ধ কাশেমকে একটি কুকুর দৌড়ে এসে আক্রমণ করে। তাঁর হাত ও পায়ের কয়েকটি স্থানে রক্তাক্ত হয়ে যায়। স্থানীয়রা ছুটে এসে তাঁকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যান। সন্ধ্যা সাড়ে ৭টায় মহিলা কলেজ গেটে পিন্ডিরা গ্রামের নুরুল ইসলামের ছেলে আনিছুর রহমান টিউবওয়েলে হাত-পা ধোয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। হঠাৎ পেছন থেকে একটি কুকুর তাঁর পায়ে কামড় দেয়। এতে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে। আহত ব্যক্তিদের ছবি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে পোস্ট করে স্থানীয় প্রশাসনের কাছে প্রতিকার চান অনেকে।

এদিকে আহতদের স্থানীয়রা উদ্ধার করে বদলগাছী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৌমিতা জলিল তিনজনকেই প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে হাসপাতালে ভ্যাকসিন না থাকায় তাঁদের উন্নত চিকিৎসার জন্য নওগাঁ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন।

উপজেলা পরিবার ও পরিকল্পনা কর্মকর্তা কানিজ ফারহানা বলেন, ‘কুকুরকে ভ্যাকসিন দেওয়া হেলথের কাজ না। কুকুরের কামড়ে আহতরা প্রতিরোধের টিকা পাননি কেন জানতে চাইলে তিনি বলেন, ‘আপাতত আমাদের স্টোরে কোনো টিকা নেই। কার্যাদেশ পাঠানো আছে, দু-এক সপ্তাহের মধ্যে চলে আসবে।’

উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ইসরাত জাহান ছনি বলেন, মানুষের নিরাপত্তা নিশ্চিতে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

বিষয়:

নওগাঁবদলগাছীকুকুররাজশাহী বিভাগজেলার খবরশিশু
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

বিমা খাতে অ্যাকচুয়ারি মাত্র চার-পাঁচজন, সংকট কাটাতে ইনস্টিটিউট গঠনের পরিকল্পনা

বিমা খাতে অ্যাকচুয়ারি মাত্র চার-পাঁচজন, সংকট কাটাতে ইনস্টিটিউট গঠনের পরিকল্পনা

১২৮ জুলাই যোদ্ধার গেজেট বাতিল

১২৮ জুলাই যোদ্ধার গেজেট বাতিল

গোপনে সহপাঠীদের অপ্রীতিকর ছবি তুলে সিনিয়র ভাইকে পাঠাতেন বাকৃবি ছাত্রী

গোপনে সহপাঠীদের অপ্রীতিকর ছবি তুলে সিনিয়র ভাইকে পাঠাতেন বাকৃবি ছাত্রী

কুয়াকাটায় রিসোর্ট প্রকল্প: বিসিসির বিলাসী প্রকল্প নিয়ে ক্ষোভ নগরবাসীর

কুয়াকাটায় রিসোর্ট প্রকল্প: বিসিসির বিলাসী প্রকল্প নিয়ে ক্ষোভ নগরবাসীর

ফটিকছড়ি: টিলা কেটে সাবাড় বিএনপির নেতার

ফটিকছড়ি: টিলা কেটে সাবাড় বিএনপির নেতার

সম্পর্কিত

পুরো সময়ে গুরুত্বপূর্ণ সংস্কারে বিএনপি বিরোধিতা করেছে: নাহিদ

পুরো সময়ে গুরুত্বপূর্ণ সংস্কারে বিএনপি বিরোধিতা করেছে: নাহিদ

৫ আগস্টে আমরা পুলিশ মেরে ঝুলিয়ে রেখেছি—সিগন্যাল দেওয়ায় ট্রাফিক সার্জেন্টকে হুমকি

৫ আগস্টে আমরা পুলিশ মেরে ঝুলিয়ে রেখেছি—সিগন্যাল দেওয়ায় ট্রাফিক সার্জেন্টকে হুমকি

খাগড়াছড়িতে দোকানে রাঙামাটির যুবকের ঝুলন্ত মরদেহ, পকেটে চিরকুট

খাগড়াছড়িতে দোকানে রাঙামাটির যুবকের ঝুলন্ত মরদেহ, পকেটে চিরকুট

ছুটিতে গেলেন সেই বিচারক

ছুটিতে গেলেন সেই বিচারক

> সারা দেশ

৫ আগস্টে আমরা পুলিশ মেরে ঝুলিয়ে রেখেছি—সিগন্যাল দেওয়ায় ট্রাফিক সার্জেন্টকে হুমকি

উত্তরা-বিমানবন্দর (ঢাকা) প্রতিনিধি
ছবি: আজকের পত্রিকা
ছবি: আজকের পত্রিকা

রাজধানীর উত্তরায় হেলমেট না পরায় মোটরসাইকেলকে সিগন্যাল দেন ট্রাফিক সার্জেন্ট। এ সময় পুলিশ সার্জেন্টকে মেরে ঝুলিয়ে দেওয়ার হুমকি দেন চালক ও আরোহী। এ ঘটনায় দুজনকে জেল-জরিমানা করেছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত।

ডিএমপির ট্রাফিক পুলিশের বিমানবন্দর জোনের সহকারী কমিশনার (এসি) মো. মাহবুবুর রহমান আজ বুধবার (২৯ অক্টোবর) রাতে আজকের পত্রিকাকে এ তথ্য জানিয়েছেন।

এসি মো. মাহবুবুর রহমান জানান, ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কের উত্তরার বিএনএস সেন্টার এলাকায় আজ সকালে যানজট নিরসনের ডিউটি করছিলেন ট্রাফিক সার্জেন্ট জনাব আলী।

সকাল ৯টার দিকে তিনি একটি মোটরসাইকেলকে হেলমেট না পরায় সিগন্যাল দেন। সে সঙ্গে আইন অনুযায়ী প্রসিকিউশন দাখিল (মামলা) করেন। তখন মোটরসাইকেলচালক সাদিকুর রহমান ও আরোহী মো. আব্দুর রহিম সার্জেন্ট জনাব আলীকে অশ্রাব্য ভাষায় গালাগাল করেন এবং হুমকি দেন।

সে সঙ্গে তাঁরা সার্জেন্টকে হুমকি দিয়ে বলেন, ‘৫ আগস্টে আমরা পুলিশ মেরে ঝুলিয়ে রেখেছি। এখন দেখছি আবার আপনাদের মেরে ঝুলিয়ে রাখতে হবে।’

এসি মাহবুবুর রহমান আরও জানান, বিষয়টি সার্জেন্ট জনাব আলী ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানালে উত্তরা পশ্চিম থানা-পুলিশের একটি টহল টিম তাঁদের গ্রেপ্তার করে। পরে চালক ও আরোহীকে ডিএমপির স্পেশাল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে পাঠানো হয়। তখন আদালত চালক সাদিকুর রহমানকে এক মাসের জেল এবং আরোহী আব্দুর রহিমকে ৫০০ টাকা জরিমানা করেন।

সাজাপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা হলেন রাজধানীর তুরাগের বাউনিয়া এলাকার মো. মফিজুল্লাহর ছেলে সাদিকুর রহমান এবং মফিজুর রহমানের ছেলে আব্দুর রহিম।

বিষয়:

ঢাকা জেলারাজধানীঢাকা বিভাগজেলার খবরট্রাফিক
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

বিমা খাতে অ্যাকচুয়ারি মাত্র চার-পাঁচজন, সংকট কাটাতে ইনস্টিটিউট গঠনের পরিকল্পনা

বিমা খাতে অ্যাকচুয়ারি মাত্র চার-পাঁচজন, সংকট কাটাতে ইনস্টিটিউট গঠনের পরিকল্পনা

১২৮ জুলাই যোদ্ধার গেজেট বাতিল

১২৮ জুলাই যোদ্ধার গেজেট বাতিল

গোপনে সহপাঠীদের অপ্রীতিকর ছবি তুলে সিনিয়র ভাইকে পাঠাতেন বাকৃবি ছাত্রী

গোপনে সহপাঠীদের অপ্রীতিকর ছবি তুলে সিনিয়র ভাইকে পাঠাতেন বাকৃবি ছাত্রী

কুয়াকাটায় রিসোর্ট প্রকল্প: বিসিসির বিলাসী প্রকল্প নিয়ে ক্ষোভ নগরবাসীর

কুয়াকাটায় রিসোর্ট প্রকল্প: বিসিসির বিলাসী প্রকল্প নিয়ে ক্ষোভ নগরবাসীর

ফটিকছড়ি: টিলা কেটে সাবাড় বিএনপির নেতার

ফটিকছড়ি: টিলা কেটে সাবাড় বিএনপির নেতার

সম্পর্কিত

পুরো সময়ে গুরুত্বপূর্ণ সংস্কারে বিএনপি বিরোধিতা করেছে: নাহিদ

পুরো সময়ে গুরুত্বপূর্ণ সংস্কারে বিএনপি বিরোধিতা করেছে: নাহিদ

বদলগাছীতে কুকুরের কামড়ে শিশুসহ তিনজন আহত

বদলগাছীতে কুকুরের কামড়ে শিশুসহ তিনজন আহত

খাগড়াছড়িতে দোকানে রাঙামাটির যুবকের ঝুলন্ত মরদেহ, পকেটে চিরকুট

খাগড়াছড়িতে দোকানে রাঙামাটির যুবকের ঝুলন্ত মরদেহ, পকেটে চিরকুট

ছুটিতে গেলেন সেই বিচারক

ছুটিতে গেলেন সেই বিচারক

> সারা দেশ

খাগড়াছড়িতে দোকানে রাঙামাটির যুবকের ঝুলন্ত মরদেহ, পকেটে চিরকুট

খাগড়াছড়ি প্রতিনিধি 
প্রতীকী ছবি
প্রতীকী ছবি

খাগড়াছড়ির দীঘিনালায় একটি দোকানঘর থেকে আবু ছিদ্দিক নামের এক যুবকের ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। পারিবারিক কলহের জেরে তিনি আত্মহত্যা করেছেন বলে পুলিশের ধারণা।

আজ বুধবার (২৯ অক্টোবর) বিকেলে দীঘিনালা উপজেলার কবাখালী বাজারে এক ডেকোরেশন দোকান থেকে আবু ছিদ্দিকের মরদেহ উদ্ধার করা হয়। তিনি রাঙামাটির লংগদু উপজেলার ৫ নম্বর সোনাই এলাকার সাবেক মেম্বার আবু তাহেরের ছেলে।

পুলিশ জানায়, স্থানীয়দের মাধ্যমে খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে মরদেহ উদ্ধার করে। মরদেহ সুরতহালের সময় তাঁর পকেট থেকে একটি চিরকুট পাওয়া যায়। চিরকুটে পারিবারিক অশান্তি এবং সংসারের টানাপোড়েনের কথা উল্লেখ ছিল বলে জানিয়েছে পুলিশ।

দীঘিনালা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. জাকারিয়া বলেন, ‘স্থানীয়দের বরাতে ঝুলন্ত অবস্থায় আমরা একটি মরদেহ উদ্ধার করেছি। মরদেহের পকেটে একটি চিরকুট পাওয়া গেছে। চিরকুট নিয়ে তদন্ত চলছে। মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। ময়নাতদন্তের পর পরিবারের কাছে নিহত ব্যক্তির লাশ হস্তান্তর করা হবে।’

বিষয়:

রাঙামাটিখাগড়াছড়িপুলিশচট্টগ্রাম বিভাগদীঘিনালামরদেহজেলার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

বিমা খাতে অ্যাকচুয়ারি মাত্র চার-পাঁচজন, সংকট কাটাতে ইনস্টিটিউট গঠনের পরিকল্পনা

বিমা খাতে অ্যাকচুয়ারি মাত্র চার-পাঁচজন, সংকট কাটাতে ইনস্টিটিউট গঠনের পরিকল্পনা

১২৮ জুলাই যোদ্ধার গেজেট বাতিল

১২৮ জুলাই যোদ্ধার গেজেট বাতিল

গোপনে সহপাঠীদের অপ্রীতিকর ছবি তুলে সিনিয়র ভাইকে পাঠাতেন বাকৃবি ছাত্রী

গোপনে সহপাঠীদের অপ্রীতিকর ছবি তুলে সিনিয়র ভাইকে পাঠাতেন বাকৃবি ছাত্রী

কুয়াকাটায় রিসোর্ট প্রকল্প: বিসিসির বিলাসী প্রকল্প নিয়ে ক্ষোভ নগরবাসীর

কুয়াকাটায় রিসোর্ট প্রকল্প: বিসিসির বিলাসী প্রকল্প নিয়ে ক্ষোভ নগরবাসীর

ফটিকছড়ি: টিলা কেটে সাবাড় বিএনপির নেতার

ফটিকছড়ি: টিলা কেটে সাবাড় বিএনপির নেতার

সম্পর্কিত

পুরো সময়ে গুরুত্বপূর্ণ সংস্কারে বিএনপি বিরোধিতা করেছে: নাহিদ

পুরো সময়ে গুরুত্বপূর্ণ সংস্কারে বিএনপি বিরোধিতা করেছে: নাহিদ

বদলগাছীতে কুকুরের কামড়ে শিশুসহ তিনজন আহত

বদলগাছীতে কুকুরের কামড়ে শিশুসহ তিনজন আহত

৫ আগস্টে আমরা পুলিশ মেরে ঝুলিয়ে রেখেছি—সিগন্যাল দেওয়ায় ট্রাফিক সার্জেন্টকে হুমকি

৫ আগস্টে আমরা পুলিশ মেরে ঝুলিয়ে রেখেছি—সিগন্যাল দেওয়ায় ট্রাফিক সার্জেন্টকে হুমকি

ছুটিতে গেলেন সেই বিচারক

ছুটিতে গেলেন সেই বিচারক

> সারা দেশ

ছুটিতে গেলেন সেই বিচারক

শরীয়তপুর প্রতিনিধি
ছবি: সংগৃহীত
ছবি: সংগৃহীত

শরীয়তপুরের সিনিয়র জেলা ও দায়রা জজ মো. সোলায়মান ছুটিতে গেছেন।

আজ বুধবার (২৯ অক্টোবর) থেকে তিনি দুই দিনের ছুটির জন্য আবেদন করেছেন বলে জানান জেলা ও দায়রা জজ আদালতের প্রশাসনিক কর্মকর্তা নাসির উদ্দীন।

সিনিয়র জেলা ও দায়রা জজ মো. সোলায়মান ছুটিতে যাওয়ায় অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ মহিবুল হাসান বিচারকার্য পরিচালনা করেন।

শরীয়তপুরের সিনিয়র জেলা ও দায়রা জজ মো. সোলায়মান এবং অধস্তন বিচারক সিনিয়র সহকারী জজ আরিফুল ইসলামের (বর্তমানে ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট) মধ্যকার উত্তেজনাপূর্ণ কথোপকথনের একটি কলরেকর্ড সামাজিক মাধ্যমে ভাইরাল হওয়ার পর বিষয়টি নিয়ে বিভিন্ন মহলে আলোচনা-সমালোচনা শুরু হয়।

শরীয়তপুর আদালতের আইনজীবীরা জানান, সিনিয়র জেলা ও দায়রা জজ মো. সোলায়মানের বিরুদ্ধে সিনিয়র সহকারী জজ আদালতের রায়ের কপি ছিঁড়ে ফেলার অভিযোগ উঠেছে।

শরীয়তপুরের সিনিয়র জেলা ও দায়রা জজ আদালতের প্রশাসনিক কর্মকর্তা নাসির উদ্দীন জানান, জেলা ও দায়রা জজ মহোদয় আজ আদালতে এসেছিলেন এবং তিনি তাঁর বাবার অসুস্থতার কারণ দেখিয়ে দুই দিনের ছুটির আবেদন করেছেন। তিনি ছুটি নেওয়ায় অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ মহিবুল হাসান মহোদয় বিচারকার্য পরিচালনা করেন।

জেলা জজ আদালতের পিপি অ্যাডভোকেট মনিরুজ্জামান দিপু বলেন, ‘জেলা ও দায়রা জজ আজ থেকে ছুটি নিয়েছেন। তিনি কত দিনের ছুটি নিয়েছেন, তা সঠিক বলতে পারব না। তাঁর অনুপস্থিতিতে অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ মহিবুল হাসান মহোদয় বিচারকার্য পরিচালনা করেছেন।’

বিষয়:

শরীয়তপুরঢাকা বিভাগআদালতজেলার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

বিমা খাতে অ্যাকচুয়ারি মাত্র চার-পাঁচজন, সংকট কাটাতে ইনস্টিটিউট গঠনের পরিকল্পনা

বিমা খাতে অ্যাকচুয়ারি মাত্র চার-পাঁচজন, সংকট কাটাতে ইনস্টিটিউট গঠনের পরিকল্পনা

১২৮ জুলাই যোদ্ধার গেজেট বাতিল

১২৮ জুলাই যোদ্ধার গেজেট বাতিল

গোপনে সহপাঠীদের অপ্রীতিকর ছবি তুলে সিনিয়র ভাইকে পাঠাতেন বাকৃবি ছাত্রী

গোপনে সহপাঠীদের অপ্রীতিকর ছবি তুলে সিনিয়র ভাইকে পাঠাতেন বাকৃবি ছাত্রী

কুয়াকাটায় রিসোর্ট প্রকল্প: বিসিসির বিলাসী প্রকল্প নিয়ে ক্ষোভ নগরবাসীর

কুয়াকাটায় রিসোর্ট প্রকল্প: বিসিসির বিলাসী প্রকল্প নিয়ে ক্ষোভ নগরবাসীর

ফটিকছড়ি: টিলা কেটে সাবাড় বিএনপির নেতার

ফটিকছড়ি: টিলা কেটে সাবাড় বিএনপির নেতার

সম্পর্কিত

পুরো সময়ে গুরুত্বপূর্ণ সংস্কারে বিএনপি বিরোধিতা করেছে: নাহিদ

পুরো সময়ে গুরুত্বপূর্ণ সংস্কারে বিএনপি বিরোধিতা করেছে: নাহিদ

বদলগাছীতে কুকুরের কামড়ে শিশুসহ তিনজন আহত

বদলগাছীতে কুকুরের কামড়ে শিশুসহ তিনজন আহত

৫ আগস্টে আমরা পুলিশ মেরে ঝুলিয়ে রেখেছি—সিগন্যাল দেওয়ায় ট্রাফিক সার্জেন্টকে হুমকি

৫ আগস্টে আমরা পুলিশ মেরে ঝুলিয়ে রেখেছি—সিগন্যাল দেওয়ায় ট্রাফিক সার্জেন্টকে হুমকি

খাগড়াছড়িতে দোকানে রাঙামাটির যুবকের ঝুলন্ত মরদেহ, পকেটে চিরকুট

খাগড়াছড়িতে দোকানে রাঙামাটির যুবকের ঝুলন্ত মরদেহ, পকেটে চিরকুট