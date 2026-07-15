অতিবৃষ্টিতে ক্ষতিগ্রস্ত ও কর্মহীন পরিবারের পাশে রংপুর জেলা পরিষদ

রংপুরের পীরগঞ্জ উপজেলার পাঁচগাছি ইউনিয়নে অতিবৃষ্টিতে ক্ষতিগ্রস্ত ও কর্মহীন ৩০০ পরিবারের মাঝে খাদ্যসামগ্রী বিতরণ করেছে রংপুর জেলা পরিষদ। আজ বুধবার সকালে পাঁচগাছি ইউনিয়নের একতাবাজারে এ খাদ্য সহায়তা দেওয়া হয়।
খাদ্য বিতরণ কার্যক্রমে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রংপুর জেলা পরিষদের প্রশাসক ও জেলা বিএনপির আহ্বায়ক সাইফুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পীরগঞ্জ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মাহমুদুল হাসান, উপজেলা বিএনপির সভাপতি মাহমুদুন্নবী চৌধুরী পলাশ, উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক সহকারী অধ্যাপক জাকির হোসেন।
জানা গেছে, টানা কয়েক দিনের অতিবৃষ্টিতে পাঁচগাছি ইউনিয়নের সাতটি গ্রাম পানিতে তলিয়ে যায়। এতে শত শত পরিবার পানিবন্দী হয়ে পড়ে। বিশেষ করে দিনমজুর, কৃষক ও নিম্ন আয়ের মানুষ কর্মহীন হয়ে মানবেতর জীবনযাপন করছে।
এ পরিস্থিতিতে ক্ষতিগ্রস্ত ৩০০ পরিবারের হাতে চাল, ডাল, চিড়া, তেলসহ প্রয়োজনীয় খাদ্যসামগ্রী তুলে দেয় রংপুর জেলা পরিষদ।
জেলা পরিষদ প্রশাসক সাইফুল ইসলাম বলেন, ‘প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের পাশে দাঁড়ানো মানবিক দায়িত্ব। দুর্যোগকালীন অসহায় মানুষের কষ্ট লাঘবে জেলা পরিষদের এ ধরনের সহায়তা কার্যক্রম ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে।
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