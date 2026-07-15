সিরাজদিখানে মাদক সেবনের দায়ে যুবকের কারাদণ্ড

মুন্সিগঞ্জের সিরাজদিখানে মাদক সেবনের দায়ে রিফাত (২২) নামের এক যুবককে ৬ মাসের কারাদণ্ড এবং ১০০ টাকা জরিমানা করেছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত।
আজ বুধবার বেলা ১১টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত উপজেলার মধ্যপাড়া বাজারে এই অভিযান পরিচালনা করেন উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট সিনথিয়া হোসেন।
দণ্ডপ্রাপ্ত রিফাত উপজেলার মধ্যপাড়া ইউনিয়নের মালপদিয়া গ্রামের আলী হোসেনের ছেলে।
মধ্যপাড়া বাজারে মাদকবিরোধী অভিযান পরিচালনাকালে মাদক সেবনরত অবস্থায় রিফাতকে আটক করা হয়। পরে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে তাঁকে এই সাজা ও জরিমানা করা হয়।
উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট সিনথিয়া হোসেন জানান, এলাকায় মাদকের বিস্তার রোধ এবং জনস্বার্থে উপজেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে এ ধরনের মাদকবিরোধী অভিযান ও ভ্রাম্যমাণ আদালতের কার্যক্রম ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে।
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