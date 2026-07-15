Ajker Patrika
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মুন্সীগঞ্জ

সিরাজদিখানে মাদক সেবনের দায়ে যুবকের কারাদণ্ড

মুন্সিগঞ্জ প্রতিনিধি
সিরাজদিখানে মাদক সেবনের দায়ে যুবকের কারাদণ্ড
প্রতীকী ছবি

মুন্সিগঞ্জের সিরাজদিখানে মাদক সেবনের দায়ে রিফাত (২২) নামের এক যুবককে ৬ মাসের কারাদণ্ড এবং ১০০ টাকা জরিমানা করেছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত।

আজ বুধবার বেলা ১১টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত উপজেলার মধ্যপাড়া বাজারে এই অভিযান পরিচালনা করেন উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট সিনথিয়া হোসেন।

​দণ্ডপ্রাপ্ত রিফাত উপজেলার মধ্যপাড়া ইউনিয়নের মালপদিয়া গ্রামের আলী হোসেনের ছেলে।

​মধ্যপাড়া বাজারে মাদকবিরোধী অভিযান পরিচালনাকালে মাদক সেবনরত অবস্থায় রিফাতকে আটক করা হয়। পরে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে তাঁকে এই সাজা ও জরিমানা করা হয়।

​উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট সিনথিয়া হোসেন জানান, এলাকায় মাদকের বিস্তার রোধ এবং জনস্বার্থে উপজেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে এ ধরনের মাদকবিরোধী অভিযান ও ভ্রাম্যমাণ আদালতের কার্যক্রম ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে।

বিষয়:

মুন্সিগঞ্জকারাদণ্ডসিরাজদিখানমাদকযুবকভ্রাম্যমাণ আদালত
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