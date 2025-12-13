Ajker Patrika

নীলফামারীতে ট্রেনে কাটা পড়ে যুবকের মৃত্যু

নীলফামারী প্রতিনিধি
প্রতীকী ছবি
নীলফামারী-সৈয়দপুর রেলপথে ট্রেনে কাটা পড়ে হৃদয় রায় (২৫) নামের এক যুবকের মৃত্যু হয়েছে। আজ শনিবার সকাল সোয়া ৬টার দিকে নীলফামারী পৌর এলাকার আদর্শপাড়া এলাকায় এই ঘটনা ঘটে।

সৈয়দপুর রেলওয়ে পুলিশ জানায়, ঘটনাস্থল থেকে উদ্ধার করা মরদেহের পকেটে একটি চিরকুট পাওয়া গেছে। এতে লেখা রয়েছে, তাঁর মৃত্যুর জন্য কেউ দায়ী নয়। চিরকুট অনুযায়ী হৃদয় রায়ের বাড়ি দিনাজপুরের খানসামা উপজেলার রামকলা গ্রামে।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, সকাল সোয়া ৬টার দিকে ওই যুবক রেললাইন ধরে হাঁটছিলেন। এ সময় খুলনা থেকে ছেড়ে আসা সীমান্ত এক্সপ্রেস ট্রেন ঘটনাস্থলে পৌঁছালে তিনি ট্রেনে কাটা পড়েন।

সৈয়দপুর রেলওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মাহমুদ-উন নবী বলেন, খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে মরদেহ উদ্ধার করেছে। আইনগত প্রক্রিয়া শেষে মরদেহ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হবে।

