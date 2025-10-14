Ajker Patrika
জেন-জি ফুটবল টুর্নামেন্ট নিয়ে বেরোবিতে শিক্ষার্থীদের সংঘর্ষ, আহত অন্তত ৩

বেরোবি প্রতিনিধি 
বেরোবিতে সোমবার (১৩ অক্টোবর) রাত সাড়ে ৯টার দিকে জেন-জি ফুটবল টুর্নামেন্ট নিয়ে শিক্ষার্থীদের সংঘর্ষ হয়। ছবি: আজকের পত্রিকা
বেরোবিতে সোমবার (১৩ অক্টোবর) রাত সাড়ে ৯টার দিকে জেন-জি ফুটবল টুর্নামেন্ট নিয়ে শিক্ষার্থীদের সংঘর্ষ হয়। ছবি: আজকের পত্রিকা

রংপুরের বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে (বেরোবি) ফুটবল খেলাকে কেন্দ্র করে তিন বিভাগের শিক্ষার্থীদের মধ্যে সংঘর্ষ হয়েছে। এ সময় শিক্ষার্থীরা শ্রেণিকক্ষ ভাঙচুর করেছেন। এতে আহত হয়েছেন অন্তত তিন শিক্ষার্থী। তাঁদের মধ্যে একজনের মাথায় গুরুতর আঘাত লাগলে তাঁকে রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

সোমবার (১৩ অক্টোবর) রাত সাড়ে ৯টার দিকে এ ঘটনা ঘটে।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, মার্কেটিং, পরিসংখ্যান ও পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষার্থীদের মধ্যে কয়েক দিন আগে ঘটে যাওয়া একটি ফুটবল টুর্নামেন্টের সেমিফাইনাল খেলাকে কেন্দ্র করে এই সংঘর্ষের সূত্রপাত হয়।

জানা যায়, সম্প্রতি অনুষ্ঠিত জেন-জি ফুটবল টুর্নামেন্টের সেমিফাইনালে মার্কেটিং বিভাগের ১৬তম ব্যাচের শিক্ষার্থী শাহরিয়ার অপুর সঙ্গে ধাক্কাধাক্কির ঘটনায় উত্তেজনা সৃষ্টি হয়। সোমবার রাত সাড়ে ৮টার দিকে বিশ্ববিদ্যালয়-সংলগ্ন চকবাজার এলাকায় মার্কেটিং বিভাগের শিক্ষার্থীরা পরিসংখ্যান বিভাগের এক শিক্ষার্থীকে মারধর করেন। এর জেরে ক্যাম্পাসে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে।

পরে রাত সাড়ে ৯টার পর দফায় দফায় স্লোগান দিতে দেখা যায় পরিসংখ্যান ও পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষার্থীদের। একপর্যায়ে শিক্ষার্থীরা ক্ষিপ্ত হয়ে সমাজবিজ্ঞান বিভাগের শ্রেণিকক্ষে ভাঙচুর চালান।

আহতরা হলেন পরিসংখ্যান বিভাগের ১৫তম ব্যাচের শিক্ষার্থী জনি ও প্রান্ত এবং পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষার্থী ইউসুফ।

প্রত্যক্ষদর্শী পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষার্থী তুহিন রানা বলেন, মার্কেটিং বিভাগের রোহান ও অপুর সঙ্গে পরিসংখ্যান বিভাগের কয়েকজনের কথা-কাটাকাটি হয়। পরে মার্কেটিং বিভাগের শিক্ষার্থীরা একত্র হয়ে হামলা চালান। এতে প্রান্ত গুরুতর আহত হন।

এ সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর ড. ফেরদৌস রহমান, রেজিস্ট্রার ড. হারুন অর রশীদ, ছাত্র পরামর্শ ও নির্দেশনা দপ্তরের পরিচালক ড. ইলিয়াস প্রামাণিকসহ শিক্ষকেরা ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করেন। কিন্তু কয়েক শিক্ষার্থী তখনো লাঠিসোঁটা নিয়ে স্লোগান দিতে থাকেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর ড. ফেরদৌস রহমান বলেন, বর্তমানে পরিস্থিতি শান্ত রয়েছে। তিন বিভাগের শিক্ষার্থীদের সঙ্গে বসে আলোচনা করা হবে। পরে সিদ্ধান্ত জানানো হবে।

পরে রাত ১১টার দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য শওকাত আলী ঘটনাস্থলে পৌঁছান। তিনি বলেন, এই ঘটনার সঙ্গে যাঁরা জড়িত, তাঁদের বিরুদ্ধে বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে। ইতিমধ্যে একটি তদন্ত কমিটি গঠনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তিন দিনের মধ্যে কমিটি রিপোর্ট জমা দিলে জড়িতদের শাস্তির আওতায় আনা হবে।

