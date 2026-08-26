ধুনটে রান্না করা খাবার খেয়ে গৃহবধূর মৃত্যু, স্বামী-মেয়ে ও জামাই হাসপাতালে

বগুড়ার ধুনটে কবুতরের মাংস ও পাঙাশ মাছের রান্না করা তরকারি খেয়ে কথিত বিষক্রিয়ায় শাহিনুর বেগম (৪০) নামে এক গৃহবধূর মৃত্যু হয়েছে। এ ঘটনায় তাঁর স্বামী সাইফুল ইসলাম (৫০), মেয়ে সাথী খাতুন (২৩) ও জামাই সুমন মিয়া (২৫) অসুস্থ হয়ে বগুড়া শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। উপজেলার ভান্ডারবাড়ি ইউনিয়নের মরিজতলা গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।
স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, রোববার রাত ৯টার দিকে মরিজতলা গ্রামের সাইফুল ইসলাম, তাঁর স্ত্রী শাহিনুর বেগম, মেয়ে সাথী খাতুন ও জামাই সুমন মিয়াসহ পরিবারের অন্যান্য সদস্য কবুতরের মাংস ও পাঙাশ মাছের রান্না করা তরকারি দিয়ে ভাত খান। পরে অবশিষ্ট তরকারি ঘরের পাতিলে রেখে দেওয়া হয়। পরদিন সকালে তাঁরা আবার ওই তরকারি দিয়ে ভাত খান।
খাবার খাওয়ার কিছুক্ষণ পর তাঁদের পেটে ব্যথা শুরু হয়। একপর্যায়ে ডায়রিয়া। পরে অসুস্থ চারজনকে ধুনট উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়। সেখানে তাঁদের অবস্থার অবনতি হলে তাৎক্ষণিকভাবে উন্নত চিকিৎসার জন্য বগুড়া শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়।
সোমবার রাত ১১টার দিকে চিকিৎসাধীন অবস্থায় শাহিনুর বেগমের মৃত্যু হয়। তাঁর স্বামী, মেয়ে ও জামাই বর্তমানে ওই হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।
ধুনট উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. সাজ্জাদ কাদির বলেন, খাবারের বিষক্রিয়ার উপসর্গ নিয়ে চারজনকে হাসপাতালে প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হয়। তাঁদের অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় উন্নত চিকিৎসার জন্য বগুড়া শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় একজনের মৃত্যু হয়েছে।
ধুনট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আতিকুল ইসলাম বলেন, খাবারের বিষক্রিয়ায় একজনের মৃত্যুর বিষয়ে থানায় কোনো অভিযোগ পাওয়া যায়নি। এ কারণে লাশ দাফনের অনুমতি দেওয়া হয়েছে।
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