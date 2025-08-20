বেরোবিতে ছাত্র সংসদ নির্বাচন অক্টোবরে, অনশন ভাঙলেন বাকি শিক্ষার্থীরাও

বেরোবি সংবাদদাতা
রংপুরের বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে (বেরোবি) ছাত্র সংসদ নির্বাচনের রোডম্যাপ ঘোষণার দাবিতে গত রোববার (১৭ আগস্ট) থেকে চলমান আমরণ অনশন করা বাকি শিক্ষার্থীরাও ডাবের পানি খেয়ে অনশন ভেঙেছেন।
গতকাল মঙ্গলবার (১৯ আগস্ট) রাত সাড়ে ১০টার দিকে টানা তিন দিন ধরে অনশন শেষে উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. শওকাত আলী অনশনরত শিক্ষার্থীদের মুখে ডাবের পানি তুলে দিলে তাঁরা অনশন কর্মসূচি সমাপ্ত করেন।
এ বিষয়ে বেরোবি রেজিস্ট্রার ডক্টর হারুন অর রশিদের স্বাক্ষরিত এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, ৩০ অক্টোবর ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে নির্বাচনী কার্যক্রম সম্পন্ন হবে। ভোট গ্রহণ ২৬ থেকে ৩০ অক্টোবরের মধ্যে যে কোনো দিন এবং সরকার কর্তৃক গেজেট প্রকাশ মাত্রই এই রোডম্যাপ বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় সব আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করা হবে এবং বিস্তারিত তপশিল ঘোষণা করা হবে।
অনশন ভাঙার পর শিক্ষার্থীরা জানান, তাঁদের দাবি আংশিক পূরণ হয়েছে। আগামী অক্টোবর মাসেই বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন ছাত্র সংসদ নির্বাচন আয়োজনের আশ্বাস দিয়েছে। এ জন্য কিছুটা সময় দেওয়া হলেও দ্রুত নির্বাচনের রোডম্যাপ ঘোষণা করা হবে বলে প্রত্যাশা ব্যক্ত করেন তাঁরা।
এ বিষয়ে উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. শওকাত আলী বলেন, ‘৩০ অক্টোবরের মধ্যে ছাত্র সংসদের সব কার্যক্রম সমাপ্ত হবে ইনশাআল্লাহ। আমরা যত দ্রুত গেজেট হাতে পাব, তত দ্রুত নির্বাচনের রোডম্যাপ ঘোষণা করব।’
উল্লেখ্য, দীর্ঘদিনেও এ নির্বাচন নিয়ে কোনো কার্যক্রম না হওয়ায় ক্ষুব্ধ শিক্ষার্থীরা দ্রুততম সময়ে সুনির্দিষ্ট রোডম্যাপ ঘোষণার দাবি জানিয়ে গত রোববার (১৭ আগস্ট) বেলা ১১টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ভবনের উত্তর গেট এলাকায় সাধারণ শিক্ষার্থীরা এই আমরণ অনশনে বসেন। সোমবার (১৮ আগস্ট) রাত সাড়ে ১১টায় বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের আশ্বাসে কয়েকজন শিক্ষার্থী অনশন ভেঙেছিলেন।
রংপুরের বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে (বেরোবি) ছাত্র সংসদ নির্বাচনের রোডম্যাপ ঘোষণার দাবিতে গত রোববার (১৭ আগস্ট) থেকে চলমান আমরণ অনশন করা বাকি শিক্ষার্থীরাও ডাবের পানি খেয়ে অনশন ভেঙেছেন।
গতকাল মঙ্গলবার (১৯ আগস্ট) রাত সাড়ে ১০টার দিকে টানা তিন দিন ধরে অনশন শেষে উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. শওকাত আলী অনশনরত শিক্ষার্থীদের মুখে ডাবের পানি তুলে দিলে তাঁরা অনশন কর্মসূচি সমাপ্ত করেন।
এ বিষয়ে বেরোবি রেজিস্ট্রার ডক্টর হারুন অর রশিদের স্বাক্ষরিত এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, ৩০ অক্টোবর ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে নির্বাচনী কার্যক্রম সম্পন্ন হবে। ভোট গ্রহণ ২৬ থেকে ৩০ অক্টোবরের মধ্যে যে কোনো দিন এবং সরকার কর্তৃক গেজেট প্রকাশ মাত্রই এই রোডম্যাপ বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় সব আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করা হবে এবং বিস্তারিত তপশিল ঘোষণা করা হবে।
অনশন ভাঙার পর শিক্ষার্থীরা জানান, তাঁদের দাবি আংশিক পূরণ হয়েছে। আগামী অক্টোবর মাসেই বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন ছাত্র সংসদ নির্বাচন আয়োজনের আশ্বাস দিয়েছে। এ জন্য কিছুটা সময় দেওয়া হলেও দ্রুত নির্বাচনের রোডম্যাপ ঘোষণা করা হবে বলে প্রত্যাশা ব্যক্ত করেন তাঁরা।
এ বিষয়ে উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. শওকাত আলী বলেন, ‘৩০ অক্টোবরের মধ্যে ছাত্র সংসদের সব কার্যক্রম সমাপ্ত হবে ইনশাআল্লাহ। আমরা যত দ্রুত গেজেট হাতে পাব, তত দ্রুত নির্বাচনের রোডম্যাপ ঘোষণা করব।’
উল্লেখ্য, দীর্ঘদিনেও এ নির্বাচন নিয়ে কোনো কার্যক্রম না হওয়ায় ক্ষুব্ধ শিক্ষার্থীরা দ্রুততম সময়ে সুনির্দিষ্ট রোডম্যাপ ঘোষণার দাবি জানিয়ে গত রোববার (১৭ আগস্ট) বেলা ১১টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ভবনের উত্তর গেট এলাকায় সাধারণ শিক্ষার্থীরা এই আমরণ অনশনে বসেন। সোমবার (১৮ আগস্ট) রাত সাড়ে ১১টায় বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের আশ্বাসে কয়েকজন শিক্ষার্থী অনশন ভেঙেছিলেন।
পটুয়াখালীর কুয়াকাটা সমুদ্রসৈকতে কয়েক দিনের ব্যবধানে আবারও ভেসে এসেছে মৃত ইরাবতী ডলফিন। প্রায় ৬ ফুট দৈর্ঘ্য ডলফিনটির। এর পুরো শরীরের চামড়া ওঠানো। ডলফিনটি দেখার জন্য স্থানীয়সহ ঘুরতে আসা পর্যটকরাও ভিড় জমান কুয়াকাটা সৈকতে।২৪ মিনিট আগে
বান্দরবানের রুমায় পঞ্চম শ্রেণিতে পড়ুয়া এক ছাত্রীকে ধর্ষণের ঘটনায় ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করে অভিযুক্ত পাঁচজনকে ছেড়ে দিয়েছেন সামাজিক নেতারা। উপজেলার পাইন্দু ইউনিয়নের পাইন্দু হেডম্যান পাড়ায় গতকাল মঙ্গলবার (১৯ আগস্ট) বেলা ১১টার দিকে এমন শালিসি বিচারের ঘটনা ঘটে।২৮ মিনিট আগে
লালমনিরহাটে বিএনপি নেতাদের বিরুদ্ধে সংস্কারকাজের দরপত্র প্রক্রিয়াধীন থাকা দুটি সড়ক দখলের অভিযোগ উঠেছে। তাঁরা সেখানে কর্তৃপক্ষের অনুমতি ও কার্যাদেশ ছাড়াই কাজ শুরু করেছেন। সেই সঙ্গে কাজ পাওয়া সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারদের তা ছেড়ে দিতে হুমকি দিচ্ছেন।৮ ঘণ্টা আগে
দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর গাইবান্ধা ও কুড়িগ্রাম জেলার সংযোগকারী মওলানা ভাসানী সেতু আজ বুধবার দুপুরে উদ্বোধন হচ্ছে। তিস্তা নদীর ওপর নির্মিত সেতুটির দৈর্ঘ্য ১৪৯০ মিটার। সেতুটি গাইবান্ধার সুন্দরগঞ্জ উপজেলার হরিপুর ঘাটের সঙ্গে কুড়িগ্রামের চিলমারী উপজেলার সড়ক যোগাযোগে নতুন দুয়ার উন্মোচন হচ্ছে।৮ ঘণ্টা আগে