রসিকে আগামীকাল থেকে মিলবে হাম-রুবেলার টিকা, পাবে ৭৮ হাজার শিশু

হাম-রুবেলার ঝুঁকি মোকাবিলায় রংপুর সিটি করপোরেশনের (রসিক) ৩৩টি ওয়ার্ডে শুরু হচ্ছে মাসব্যাপী টিকাদান কর্মসূচি। সোমবার (২০ এপ্রিল) থেকে চালু হওয়া এই ক্যাম্পেইনে পাঁচ বছরের কম বয়সী প্রায় ৭৮ হাজার শিশুকে টিকার আওতায় আনার লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে কর্তৃপক্ষ। আজ রোববার (১৯ এপ্রিল) দুপুরে রংপুর সিটি করপোরেশনের সম্মেলনকক্ষে অনুষ্ঠিত সংবাদ সম্মেলনে এই তথ্য জানানো হয়।
সংবাদ সম্মেলনে রংপুর সিটি করপোরেশনের প্রশাসক মাহফুজ উন নবী চৌধুরী ডন বলেন, আগামীকাল থেকে ২০ মে পর্যন্ত হাম-রুবেলা ক্যাম্পেইন চলবে। এতে ৬ মাস থেকে ৫৯ মাস, অর্থাৎ পাঁচ বছরের কম বয়সী প্রতিটি শিশুকে বিনা মূল্যে এক ডোজ করে টিকা দেওয়া হবে।
মাহফুজ উন নবী আরও বলেন, সিটি করপোরেশনের ৩৩টি ওয়ার্ডের ২৮০টি কেন্দ্রে সকাল ৮টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত এই টিকাদান কার্যক্রম পরিচালিত হবে। সরকারি ছুটির দিন ব্যতীত মোট ১৪ দিনের এই ক্যাম্পেইনে ১৫০ জন স্বেচ্ছাসেবক ৩৮টি গ্রুপে দায়িত্ব পালন করবেন।
ক্যাম্পেইন সফল করতে ব্যাপক প্রচারণা চালানো হচ্ছে। ধর্মীয় ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সচেতনতা বৃদ্ধি এবং ইসলামিক ফাউন্ডেশনসহ বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি দপ্তরে চিঠি পাঠানো হয়েছে।
রসিকের প্রশাসক বলেন, হামমুক্ত বাংলাদেশ গড়তে এই ক্যাম্পেইন গুরুত্বপূর্ণ। কোনো শিশু যেন টিকা থেকে বাদ না পড়ে এবং অভিভাবকেরা যেন অপপ্রচারে বিভ্রান্ত না হন। সে বিষয়ে সবার সহযোগিতা প্রয়োজন। এ সময় হাম-রুবেলা টিকা গ্রহণের পর কোনো সমস্যা দেখা দিলে অভিভাবকদের না ঘাবড়ে শিশুকে কাছের স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যেতে পরামর্শ দেন তিনি।
সংবাদ সম্মেলনে ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশনের (ডব্লিউএইচও) ডিভিশনাল কনসালট্যান্ট জুবায়ের আল মামুন, রংপুর সিটি করপোরেশনের প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তা কামরুজ্জামান ইবনে তাজ, স্বাস্থ্য কর্মকর্তা পলাশ কুমার রায়, স্বাস্থ্য শাখার প্রধান নাঈম উল হকসহ অন্য কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।
