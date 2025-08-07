Ajker Patrika
দোকানে ঢুকে পড়ল অ্যাম্বুলেন্স, নিহত ১

গাইবান্ধা প্রতিনিধি
নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে দোকানে ঢুকে পড়ে অ্যাম্বুলেন্স। ছবি: আজকের পত্রিকা
নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে দোকানে ঢুকে পড়ে অ্যাম্বুলেন্স। ছবি: আজকের পত্রিকা

গাইবান্ধার গোবিন্দগঞ্জে একটি অ্যাম্বুলেন্স নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে দোকানে ঢুকে পড়েছে। এ সময় অ্যাম্বুলেন্সচাপায় আরমান আলী (৩০) নামের এক দোকানদার নিহত হয়েছেন। উপজেলার ফুটানি বাজার এলাকায় আজ বৃহস্পতিবার সকালে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত আরমান আলী উপজেলার ফুলবাড়ী ইউনিয়নের বড় সাতাইল গ্রামের সাত্তার মিয়ার ছেলে।

ফায়ার সার্ভিস ও স্থানীয় বাসিন্দারা জানায়, আজ সকালে একটি অ্যাম্বুলেন্স নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফুটানি বাজারে গোবিন্দগঞ্জ-গাইবান্ধা সড়কের পাশের দোকানে ঢুকে যায়। এ সময় অ্যাম্বুলেন্সের চাপায় ওই দোকানের দোকানদার আরমান আলী গুরুতর আহত হন। তাঁকে উদ্ধার করে বগুড়া শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। পরে সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় বেলা ২টার দিকে তিনি মারা যান।

গোবিন্দগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বুলবুল ইসলাম বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

গাইবান্ধাঅ্যাম্বুলেন্সসড়ক দুর্ঘটনাজেলার খবররংপুর বিভাগগোবিন্দগঞ্জ
