পীরগঞ্জে উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তরে জাতীয় পতাকা উত্তোলন না করার অভিযোগ

পীরগঞ্জ (রংপুর) প্রতিনিধি
রংপুরের পীরগঞ্জে উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তরের ফ্ল্যাগস্ট্যান্ডটি খালি পড়ে আছে। সেখানে উড়ছিল না জাতীয় পতাকা। আজ রোববার দুপুরে দপ্তরটিতে গিয়ে এ চিত্র চোখে পড়ে। নিয়ম অনুযায়ী আজ কর্মদিবসে সরকারি দপ্তরে পতাকা উত্তোলনের কথা থাকলেও তা মানেনি এই সরকারি দপ্তর। অভিযোগ উঠেছে, এই উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তরে নিয়মিত জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয় না।
সরকারি বিধিমালা অনুযায়ী সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত সব কর্মদিবসে সরকারি, আধা সরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত দপ্তরে জাতীয় পতাকা উত্তোলন বাধ্যতামূলক। একই সঙ্গে যথাযথ সম্মানসহ নিয়ম মেনে পতাকা উত্তোলন ও নামানোর নির্দেশনাও রয়েছে। কিন্তু পীরগঞ্জ উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তরে এসব নির্দেশনা মানা হচ্ছে না বলে অভিযোগ করছেন স্থানীয়রা।
এ বিষয়ে ওই দপ্তরের অফিস সহায়ক মনি বলেন, অনেক সময় ব্যস্ততা বা নির্দেশনা না থাকায় পতাকা উত্তোলন করা হয় না।
জানতে চাইলে উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা ফজলুল কবির সাংবাদিকদের হুমকি দিয়ে বলেন, ‘আজকে যদি পতাকা না তোলে, তোমরা এই নিউজ করতে পারবা না।’
উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) পপি খাতুন বলেন, সরকারি দপ্তরে জাতীয় পতাকা উত্তোলন বাধ্যতামূলক। কোনো দপ্তরে যদি নিয়ম লঙ্ঘন হয়ে থাকে, তাহলে তদন্ত সাপেক্ষে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
