হাতীবান্ধায় বন্যার্তদের মধ্যে ত্রাণ বিতরণ বিজিবির

হাতীবান্ধা (লালমনিরহাট) প্রতিনিধি
লালমনিরহাটের হাতীবান্ধায় বন্যাদুর্গত শতাধিক পরিবারকে ত্রাণ দিয়েছে বডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) তিস্তা ৬১ ব্যাটালিয়ন। আজ রোববার বিকেলে হাতীবান্ধা উপজেলার দোয়ানী উচ্চবিদ্যালয় মাঠে তিস্তা নদীর তীরে বন্যার্তদের মধ্যে ত্রাণ বিতরণ করা হয়।
ত্রাণ বিতরণ কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন রংপুর সদর দপ্তরের রিজিওন কমান্ডার অতিরিক্ত মহাপরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল এস এম জাহিদুর রহমান এসজিপি। এ সময় উপস্থিত ছিলেন রংপুরের সেক্টর কমান্ডার কর্নেল সাব্বির আহমেদ, তিস্তা ব্যাটালিয়ন ৬১ বিজিবির অধিনায়ক লে. কর্নেল শেখ মোহাম্মদ মুসাহিদ মাসুম, দোয়ানী উচ্চবিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মজিবর রহমান, হাতীবান্ধা প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক নূরল হক প্রমুখ।
এ সময় রিজিওন কমান্ডার জাহিদুর রহমান সাংবাদিকদের বলেন, বিজিবি সীমান্তে আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় কাজ করে। এ ছাড়াও মানবসেবামূলক নানা ধরনের কাজ করে থাকে। এরই ধারাবাহিকতায় বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত শতাধিক পরিবারের মধ্যে ত্রাণসামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে। ত্রাণ বিতরণের আগে তিনি তিস্তা ব্যাটালিয়ন বিজিবির নবম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর বিভিন্ন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ এবং ব্যাটালিয়ন সদর পরিদর্শন করেন।
