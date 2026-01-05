ঠাকুরগাঁওয়ে দুই অবৈধ ইটভাটা গুঁড়িয়ে দিল প্রশাসন; আড়াই লাখ টাকা জরিমানা

ঠাকুরগাঁও প্রতিনিধি
ঠাকুরগাঁও সদর উপজেলায় লাইসেন্সবিহীন অবৈধ ইটভাটার বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়েছে জেলা প্রশাসন ও পরিবেশ অধিদপ্তর। আজ সোমবার দিনব্যাপী পরিচালিত এই অভিযানে দুটি ইটভাটা গুঁড়িয়ে দেওয়ার পাশাপাশি মোট ২ লাখ ৫০ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করা হয়েছে।
অভিযান সূত্রে জানা গেছে, সদর উপজেলার জগন্নাথপুর এলাকায় ‘এম স্টার ব্রিকস’ ও ‘ডি জে বি ব্রিকস’ নামের দুটি ইটভাটা কোনো বৈধ কাগজপত্র ছাড়াই কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছিল। আজ সোমবার দুপুরে জেলা প্রশাসনের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মো. ইমরান কবিরের নেতৃত্বে সেখানে ভ্রাম্যমাণ আদালত (মোবাইল কোর্ট) পরিচালনা করা হয়।
এ সময় ইট প্রস্তুত ও ভাটা স্থাপন (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০১৩ (সংশোধিত ২০১৯) অনুযায়ী এম স্টার ব্রিকসকে ১ লাখ ৫০ হাজার টাকা এবং ডি জে বি ব্রিকসকে ১ লাখ টাকা জরিমানা করা হয়।
জরিমানা আদায়ের পর ভেকু (এক্সকাভেটর) দিয়ে ইটভাটা দুটির চুল্লি ও স্থাপনা গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়। অভিযানে প্রসিকিউটর হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন পরিবেশ অধিদপ্তর ঠাকুরগাঁও জেলা কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক মো. তামিম হাসান।
নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মো. ইমরান কবির জানান, অবৈধ ইটভাটাগুলো পরিবেশের জন্য মারাত্মক হুমকি। উচ্চ আদালতের নির্দেশনা ও সরকারি সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এই অভিযান চালানো হয়েছে। জনস্বার্থে এবং পরিবেশ রক্ষায় জেলা প্রশাসনের এই ধরনের কঠোর অবস্থান ও অভিযান ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে।
অভিযান চলাকালে আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় পুলিশ, আনসার ও ফায়ার সার্ভিসের সদস্যরা সার্বিক সহযোগিতা করেন।
