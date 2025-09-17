রাঙামাটি জেলা পরিষদে দুদকের অভিযান

রাঙামাটি প্রতিনিধি
রাঙামাটি জেলা পরিষদে আজ বুধবার সকালে অভিযান চালিয়েছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। জেলা পরিষদের কর্মকর্তাদের অনুপস্থিতি, টেন্ডার বাণিজ্য, পদায়নে ঘুষ গ্রহণ, বিভিন্ন প্রকল্পে অনিয়মসহ বিভিন্ন অভিযোগের তদন্তে এই অভিযান চালানো হয়।
দুদক রাঙামাটির উপপরিচালক মো. জাহিদ কালামের নেতৃত্বে অভিযান চালানো হয়।
জানা গেছে, অভিযানের সময় রাঙামাটি জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান, মুখ্য নির্বাহী প্রকৌশলী কেউই পরিষদে উপস্থিত ছিলেন না।
জেলা পরিষদের কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, জেলা পরিষদের গুরুত্বপূর্ণ কর্মকর্তারা পার্বত্য চট্টগ্রামবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের কাজে ঢাকায় অবস্থান করছেন।
দুদক রাঙামাটির উপপরিচালক মো. জাহিদ কালাম সাংবাদিকদের বলেন, সুনির্দিষ্ট অভিযোগের ভিত্তিতে ঢাকা থেকে নির্দেশনা পেয়ে তাঁরা এই অভিযান চালিয়েছেন। জেলা পরিষদ থেকে নথিপত্র সংগ্রহ করা হয়েছে। এগুলো পর্যালোচনা করলে বিস্তারিত জানা যাবে।
অভিযানে উপস্থিত ছিলেন দুদকের সহকারী পরিচালক আহামদ ফরহাদ হোসেন, উপসহকারী পরিচালক সারোয়ার হোসেনসহ অন্যরা।
রাঙামাটি জেলা পরিষদে আজ বুধবার সকালে অভিযান চালিয়েছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। জেলা পরিষদের কর্মকর্তাদের অনুপস্থিতি, টেন্ডার বাণিজ্য, পদায়নে ঘুষ গ্রহণ, বিভিন্ন প্রকল্পে অনিয়মসহ বিভিন্ন অভিযোগের তদন্তে এই অভিযান চালানো হয়।
দুদক রাঙামাটির উপপরিচালক মো. জাহিদ কালামের নেতৃত্বে অভিযান চালানো হয়।
জানা গেছে, অভিযানের সময় রাঙামাটি জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান, মুখ্য নির্বাহী প্রকৌশলী কেউই পরিষদে উপস্থিত ছিলেন না।
জেলা পরিষদের কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, জেলা পরিষদের গুরুত্বপূর্ণ কর্মকর্তারা পার্বত্য চট্টগ্রামবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের কাজে ঢাকায় অবস্থান করছেন।
দুদক রাঙামাটির উপপরিচালক মো. জাহিদ কালাম সাংবাদিকদের বলেন, সুনির্দিষ্ট অভিযোগের ভিত্তিতে ঢাকা থেকে নির্দেশনা পেয়ে তাঁরা এই অভিযান চালিয়েছেন। জেলা পরিষদ থেকে নথিপত্র সংগ্রহ করা হয়েছে। এগুলো পর্যালোচনা করলে বিস্তারিত জানা যাবে।
অভিযানে উপস্থিত ছিলেন দুদকের সহকারী পরিচালক আহামদ ফরহাদ হোসেন, উপসহকারী পরিচালক সারোয়ার হোসেনসহ অন্যরা।
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদ (জাকসু) ও হল সংসদ নির্বাচনে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান ১৮ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত হবে। আজ বুধবার (১৭ সেপ্টেম্বর) বিশ্ববিদ্যালয়ের জনসংযোগ কার্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত পরিচালক মোহাম্মদ মহিউদ্দিন স্বাক্ষরিত এক অফিস আদেশে এ তথ্য জানানো হয়।১৯ মিনিট আগে
গ্রাম আদালতে ছোটখাটো অভিযোগ নিষ্পত্তি হলে অনেক মামলা কম হবে। মানুষ স্বল্প সময়ে ও সহজে বিচার পাবে। আর এতে কমবে মামলাজটও। আজ বুধবার আইন, বিচার ও মানবাধিকারবিষয়ক সাংবাদিকদের সংগঠন ল রিপোর্টার্স ফোরামের সঙ্গে মতবিনিময় সভায় এসব কথা বলেন বক্তারা।২০ মিনিট আগে
ঝিনাইদহ সদর উপজেলার মধুপুর বাজারে সবুজ পাতা ছড়িয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে একটি রেইনট্রিগাছ। স্থানীয় বাসিন্দাদের মতে, গাছটির বয়স ১৫০ বছর হবে। প্রাচীন গাছটি এখন কাটতে চাইছে প্রশাসন। তবে তাতে বাধ সেধেছেন এলাকাবাসী।১ ঘণ্টা আগে
বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) সাবেক পরিচালক কাজী এনাম আহমেদকে যশোর ক্রীড়া সংস্থার অ্যাডহক কমিটির সদস্য করার প্রতিবাদে অবস্থান কর্মসূচি পালন করেছেন জেলার ক্রীড়া সংগঠকেরা। আজ বুধবার বেলা ১১টা থেকে দুপুর পর্যন্ত যশোর শামসুল হুদা স্টেডিয়ামের আমেনা খাতুন গ্যালারির নিচে তাঁরা এই কর্মসূচি পালন করেন।১ ঘণ্টা আগে