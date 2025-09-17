Ajker Patrika
> সারা দেশ

রাঙামাটি জেলা পরিষদে দুদকের অভিযান

রাঙামাটি প্রতিনিধি 
রাঙামাটি জেলা পরিষদে অভিযান চালান দুদক কর্মকর্তারা। ছবি: আজকের পত্রিকা

রাঙামাটি জেলা পরিষদে আজ বুধবার সকালে অভিযান চালিয়েছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। জেলা পরিষদের কর্মকর্তাদের অনুপস্থিতি, টেন্ডার বাণিজ্য, পদায়নে ঘুষ গ্রহণ, বিভিন্ন প্রকল্পে অনিয়মসহ বিভিন্ন অভিযোগের তদন্তে এই অভিযান চালানো হয়।

দুদক রাঙামাটির উপপরিচালক মো. জাহিদ কালামের নেতৃত্বে অভিযান চালানো হয়।

জানা গেছে, অভিযানের সময় রাঙামাটি জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান, মুখ্য নির্বাহী প্রকৌশলী কেউই পরিষদে উপস্থিত ছিলেন না।

জেলা পরিষদের কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, জেলা পরিষদের গুরুত্বপূর্ণ কর্মকর্তারা পার্বত্য চট্টগ্রামবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের কাজে ঢাকায় অবস্থান করছেন।

দুদক রাঙামাটির উপপরিচালক মো. জাহিদ কালাম সাংবাদিকদের বলেন, সুনির্দিষ্ট অভিযোগের ভিত্তিতে ঢাকা থেকে নির্দেশনা পেয়ে তাঁরা এই অভিযান চালিয়েছেন। জেলা পরিষদ থেকে নথিপত্র সংগ্রহ করা হয়েছে। এগুলো পর্যালোচনা করলে বিস্তারিত জানা যাবে।

অভিযানে উপস্থিত ছিলেন দুদকের সহকারী পরিচালক আহামদ ফরহাদ হোসেন, উপসহকারী পরিচালক সারোয়ার হোসেনসহ অন্যরা।

বিষয়:

রাঙামাটিঅভিযানঅভিযোগচট্টগ্রাম বিভাগদুদকজেলার খবরঘুষ
