রাঙামাটিতে রাজবন বিহারের প্যাগোডার কাজ পরিদর্শনে দুই থাই প্রকৌশলী

রাঙামাটি প্রতিনিধি
রাঙামাটির রাজবন বিহারে নির্মাণাধীন সবচেয়ে বড় প্যাগোডার কাজের অগ্রগতি দেখতে এসেছেন থাইল্যান্ডের স্থাপত্য শিল্পী ড. সুচাই সিরিরাভেকুল এবং প্রকৌশলী চাইয়াত সাতরাকুম। প্যাগোডার কার্যক্রম পরিদর্শন শেষে আজ রোববার রাজবন বিহারের আবাসিক ভিক্ষুসংঘ এবং রাজবন বিহারের উপাসক উপাসিকা পরিষদের নেতাদের সঙ্গে কথা বলেন তাঁরা।
আজ সকালে রাজবন বিহার কর্তৃপক্ষ থাইল্যান্ড প্রতিনিধিদলকে সংবর্ধনা দেয় এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে।
পুণ্যার্থীদের দানের টাকায় ২০১৪ সালে রাঙামাটির রাজবন বিহারের পশ্চিম পাশে মাঠে শুরু হয় প্যাগোডার নির্মাণকাজ। রাজবন বিহার কর্তৃপক্ষ জানায়, নির্মাণকাজ শেষ হলে বাংলাদেশে এটি হবে সবচেয়ে বড় বৌদ্ধ প্যাগোডা। রাজবন বিহার এই প্যাগোডার নাম দিয়েছে রাজবন বিহার বিশ্বশান্তি প্যাগোডা।
নিজস্ব প্রতিবেদক, সিলেট
সিলেটের কানাইঘাট সীমান্তে ভারতীয় খাসিয়াদের গুলিতে শাকিল আহমদ (২১) নামের এক বাংলাদেশি যুবক নিহত হয়েছেন। আজ রোববার উপজেলার লক্ষ্মীপ্রসাদ পূর্ব ইউনিয়নের ডোনা সীমান্তবর্তী ১৩৩৪ নম্বর মেইন পিলারসংলগ্ন ভারতের অভ্যন্তরে এ ঘটনা ঘটে।
নিহত শাকিল ডোনা পাত্তিছড়া গ্রামের আব্দুর রহিমের ছেলে। তিনি গত সপ্তাহে বিয়ে করেছেন বলে জানা গেছে।
স্থানীয়রা জানান, শাকিলসহ দুজন আজ রোববার দুপুরে ডোনা সীমান্ত দিয়ে অবৈধভাবে ভারতের মেঘালয় রাজ্যের ডোনা খাসিয়াপুঞ্জিতে প্রবেশ করে সুপারি পাড়তে যান। এ সময় অস্ত্রধারী খাসিয়ারা তাঁদের ওপর গুলি করলে শাকিল গুলিবিদ্ধ হন। গুলিবিদ্ধ অবস্থায় তাঁকে সহযোগীরা বাংলাদেশের অভ্যন্তরে নিয়ে আসেন। পরে গুরুতর আহত অবস্থায় সিলেট এম এ জি ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পথে তাঁর মৃত্যু হয়।
বিষয়টি নিশ্চিত করে ১৯ বিজিবির অধিনায়ক মো. জুবায়ের আনোয়ার আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘ভারতের অভ্যন্তরে ৫০০ গজ ভেতরে খাসিয়াদের গুলিতে আহত হয়ে শাকিল নামের এক যুবক মারা গেছে। ওখানে পাহারাদার ছিল, তাদের সঙ্গে ধাক্কাধাক্কি করতে গিয়ে গুলিবিদ্ধ হয়। আহত অবস্থায় বর্ডারে ঢোকে। পরে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার সময় মারা যায়।’
এ বিষয়ে কানাইঘাট উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) তানিয়া আক্তার বলেন, ‘আজ দুপুরে শাকিলসহ আরও দুজন ডোনা সীমান্তে ১৩৩৪ পিলারের কাছাকাছি জায়গায় ভারতীয় সুপারি আনতে গেলে খাসিয়ারা তাদের লক্ষ করে গুলি চালায়। এতে শাকিল গুলিবিদ্ধ হয়ে বাংলাদেশ সীমানায় এসে মাটিতে পড়ে। পরে তার সহযোগীরা সিলেটে ওসমানী হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পথে মৃত্যু বরণ করে। বর্তমানে তার মরদেহ ওসমানী হাসপাতালের মর্গে আছে।’
নিজস্ব প্রতিবেদক, রাজশাহী
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের (রাবি) নাট্যকলা বিভাগে শিক্ষক নিয়োগে আর্থিক লেনদেনের অভিযোগের বিষয়ে অবশেষে তদন্ত কমিটি করা হয়েছে। দুই শিক্ষার্থীর আমরণ অনশন ও অন্যদের বিক্ষোভ শুরুর পর আজ রোববার কর্তৃপক্ষ এ তদন্ত কমিটি করার কথা জানিয়েছে।
সন্ধ্যায় বিশ্ববিদ্যালয়ের জনসংযোগ দপ্তরের প্রশাসক আখতার হোসেন মজুমদার বিজ্ঞপ্তিতে জানান, নাট্যকলা বিভাগে শিক্ষক নিয়োগে অনিয়ম-সম্পর্কিত সংবাদ ও ফোনালাপের অডিও প্রকাশিত হয়েছে, সে বিষয়ে তদন্তের জন্য কমিটি গঠন করা হয়েছে। ম্যাটেরিয়ালস সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের অধ্যাপক এম আসাদুল হককে তদন্ত কমিটির আহ্বায়ক করা হয়। কমিটিকে দ্রুত সময়ের মধ্যে প্রতিবেদন ও সুপারিশ দিতে বলা হয়েছে।
জানা গেছে, গত ১৫ সেপ্টেম্বর রাবির নাট্যকলা বিভাগের প্রভাষক নিয়োগ পরীক্ষা হয়। এতে অংশ নিয়েছিলেন ২৪ জন। সেদিন এক ঘণ্টার লিখিত পরীক্ষা হয়। এর দুই ঘণ্টার মধ্যে খাতা দেখা শেষে ওই দিনই মৌখিক পরীক্ষা নেওয়া হয়।
অভিযোগ উঠেছে, পরীক্ষার পর তাসাদুল ইসলাম তারেক, সাইফুল ইসলাম ও শাকিবুল হাসান নামের তিনজন প্রার্থীকে চূড়ান্ত করা হচ্ছে। তাঁদের মধ্যে সাইফুল নিয়োগ কমিটির বিশেষজ্ঞ তিতাস জিয়ার সঙ্গে একই নাটকের দলে আছেন। শাকিবুল বিভাগের সভাপতি মেহবুব আলমের ফেলো। আর তারেক টাকার বিনিময়ে নিয়োগ পেতে যাচ্ছেন বলে একটি ফোনকলের কথোপকথনে উঠে আসে।
বিভাগের ২০১৫-১৬ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থী রাহাত ইসলাম হৃদয় দাবি করেন, বিভাগের সভাপতি মেহবুব আলমের সঙ্গে কথোপকথনের অডিও রেকর্ডটি তাঁর। তিনি নিজেও চাকরিপ্রার্থী হিসেবে নিয়োগ পরীক্ষায় বসেছিলেন। তিনি সিজিপিএ ৪-এর মধ্যে স্নাতকে সিজিপিএ ৩ দশমিক ৬৩ ও স্নাতকোত্তরে ৩ দশমিক ৮৬ পেয়ে দুটিতেই প্রথম স্থান অধিকার করেছিলেন। রাহাত বর্তমানে রাবির একজন এমফিল গবেষক। এ ছাড়া রোমানিয়ার ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটি অব টিমিসুয়ারারও ছাত্র। তবে শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষায় তিনি লিখিত পরীক্ষায় অকৃতকার্য হয়েছেন।
এর পরপর দিনই উপাচার্য অধ্যাপক সালেহ হাসান নকীবকে ই-মেইল করে এ নিয়োগে অনিয়মের অভিযোগ করেন রাহাত। কিন্তু কোনো ব্যবস্থা না নেওয়ায় ২১ সেপ্টেম্বর ডাকযোগে উপাচার্যের কাছে লিখিত অভিযোগ পাঠান। নিয়োগ বাতিল করতে একটি লিগ্যাল নোটিশও পাঠান তিনি। কিন্তু তারপরও কোনো পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছিল না। এর মধ্যে রাহাতের সঙ্গে সভাপতি মীর মেহবুব আলমের কথোপকথনের রেকর্ড সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে।
তখন সভাপতি দাবি করেন, প্রযুক্তির সাহায্যে এই ফোনকল রেকর্ড তৈরি করা হয়েছে। এটি ভুয়া। এই অবস্থায় নাট্যকলা বিভাগের থিয়েটার অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন (রুটা) ১০ হাজার টাকা ফি দিয়ে বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ফরেনসিক সাইকোলজি অ্যান্ড সায়েন্সেসে (বিআইএফপিএস) অডিও রেকর্ডটির ফরেনসিক পরীক্ষা করায়। ৯ অক্টোবর দেওয়া প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, রাহাতের কথোপকথনটি সভাপতি মীর মেহবুব আলমের সঙ্গেই হয়েছে।
এরপরও কোনো পদক্ষেপ নেয়নি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। তাই তদন্তের দাবিতে বিভাগের চতুর্থ বর্ষের শিক্ষার্থী সাদেক রহমান ও দ্বিতীয় বর্ষের সাব্বির খান জিয়াম গতকাল শনিবার থেকে প্রশাসনিক ভবনের সামনে আমরণ অনশনে বসেন। তাঁদের সঙ্গে যোগ দেন সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্টের আহ্বায়ক ফুয়াদ রাতুলও। আজ রোববার একজন অসুস্থ হয়ে পড়লে অন্য শিক্ষার্থীরা বিভাগে বিক্ষোভ শুরু করেন। এরপরই তড়িঘড়ি করে একটি তদন্ত কমিটির কথা জানানো হয়। পরে বিকেলেই এ বিষয়ে রুটার কাছে একটি চিঠি দেন অ্যালামনাস এ এম ফাহদ হোসেন ও আল আরমান হৃদয়। তাঁরা এতে শিক্ষার্থীদের অনশনকে সমর্থন জানিয়ে লেখেন, ‘অডিও কল ও বিভিন্ন তথ্য-উপাত্তের ভিত্তিতে ঘটনাটিকে কোনোভাবেই ধামাচাপা দেওয়ার সুযোগ নেই। বিভাগের সভাপতি মীর মেহবুব আলমের এমন কাজের তীব্র নিন্দা জ্ঞাপন করছি।’
তাঁরা লেখেন, ‘কর্তৃপক্ষ তদন্ত কমিটি করেছে। এই অবস্থায় আগামীকাল সোমবারের সিন্ডিকেট সভা বাতিলের দাবি জানাচ্ছি এবং সুষ্ঠু তদন্তের স্বার্থে তদন্ত ফলাফল না হওয়া পর্যন্ত বিভাগের সভাপতি মীর মেহবুব আলমকে সভাপতি পদসহ যেকোনো ধরনের প্রশাসনিক কাজ থেকে সাময়িক অব্যাহতির দাবি জানাচ্ছি।’
অভিযোগকারী চাকরিপ্রার্থী ও বিভাগের সাবেক শিক্ষার্থী রাহাত ইসলাম হৃদয় বলেন, কাউকে দায়িত্বে রেখে তার বিরুদ্ধে কমিটি গঠন করা ন্যায়বিচারের লঙ্ঘন। উচিত ছিল চেয়ারম্যানকে অব্যাহতি দিয়ে কমিটি করা। সেটিই আইন। অন্যথায় এটা একটা আইওয়াশ।
সর্বশেষ রাত ৮টার দিকেও ওই দুই শিক্ষার্থী অনশনরত ছিলেন।
মিরসরাই (চট্টগ্রাম) প্রতিনিধি
চট্টগ্রামের মিরসরাইয়ে পিকআপ ভ্যানের ধাক্কায় অটোরিকশা আরোহী মা-ছেলে নিহত হয়েছেন। এই ঘটনায় আহত হয়েছেন আরও তিনজন। আজ রোববার উপজেলার বারইয়ারহাট-রামগড় সড়কের করেরহাট ফরেস্ট অফিস এলাকায় এই দুর্ঘটনা ঘটে।
নিহতরা হলেন ফটিকছড়ি উপজেলার মোহাম্মদপুর গ্রামের জাকির হোসেনের স্ত্রী রাবেয়া বেগম (৩৫) ও ছেলে মো. হোসেন (১০)। আর আহতরা হলেন খাগড়াছড়ির রামগড় উপজেলার কৌচিয়া গ্রামের আনজু বেগম (৪৫), তাঁর ছেলে নাহিদুল ইসলাম (৩) ও নোয়াখালীর চরজব্বর থানার রুহুল আমিনের ছেলে রাশেদ (২০)।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, বারইয়ারহাট-রামগড় সড়কের করেরহাট ফরেস্ট অফিস এলাকায় দ্রুতগতির একটি পিকআপ ভ্যান বিপরীত দিক থেকে আসা একটি সিএনজিচালিত অটোরিকশাকে ধাক্কা দিলে ঘটনাস্থলে মা-ছেলে নিহত হন, আহত হন তিনজন। পরে স্থানীয়রা হতাহতদের উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে পাঠান।
বিষয়টি নিশ্চিত করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের চিকিৎসক বাঁধন দাশ বলেন, সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত দুজনকে মৃত অবস্থায় হাসপাতালে আনা হয়েছিল। তাঁরা সম্পর্কে মা-ছেলে। আহতদের প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে।
জানতে চাইলে জোরারগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) এম আবদুল হালিম বলেন, নিহতদের মরদেহ বর্তমানে পুলিশের হেফাজতে রয়েছে। আহতদের উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে। পরে তাদের শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়। দুর্ঘটনাকবলিত সিএনজি অটোরিকশাটি জব্দ করে হেফাজতে নেওয়া হয়েছে। আইনি প্রক্রিয়া শেষে মরদেহ দুটি পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হবে। এ বিষয়ে আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।
রাবি প্রতিনিধি
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (রাকসু), হল সংসদ ও সিনেটের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের শপথ অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ রোববার বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজী নজরুল ইসলাম মিলনায়তনে তাঁদের শপথবাক্য পাঠ করান উপাচার্য ও রাকসুর সভাপতি অধ্যাপক সালেহ্ হাসান নকীব।
শপথ অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্যে নির্বাচন কমিশনার অধ্যাপক আব্দুল হান্নান বলেন, ‘দীর্ঘ ৩৫ বছর পর বহুল প্রতীক্ষিত এই নির্বাচন আয়োজনের জন্য আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্যকে বিশেষ ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই। দায়িত্ব গ্রহণের পরই তিনি বাংলাদেশে প্রথম ছাত্র সংসদ নির্বাচনের ঘোষণা দেন, যা আমাদের জন্য ঐতিহাসিক মুহূর্ত।’ .
রাকসুর প্রধান নির্বাচন কমিশনার এফ নজরুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে সংশ্লিষ্ট হলের প্রাধ্যক্ষগণ তাঁদের হল সংসদের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের শপথবাক্য পাঠ করান।
এ সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক মোহাম্মদ মাঈন উদ্দীন, উপ-উপাচার্য (শিক্ষা) অধ্যাপক মোহা. ফরিদ উদ্দীন খান, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক মো. মতিয়ার রহমান, নির্বাচন কমিশনারবৃন্দ, প্রধান রিটার্নিং কর্মকর্তা ও রাকসু কোষাধ্যক্ষ, প্রক্টর ও বিভিন্ন হলের প্রাধ্যক্ষগণ উপস্থিত ছিলেন।
এর আগে গত বুধবার (২২ অক্টোবর) রাকসু নির্বাচনের ফলাফলের গেজেট প্রকাশ করা হয় এবং ১৬ অক্টোবর রাকসু, হল সংসদ ও সিনেটের ছাত্র প্রতিনিধি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।
