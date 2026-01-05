Ajker Patrika

সুন্দরবনে অপহৃত রিসোর্ট মালিকসহ দুই পর্যটককে উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিবেদক, খুলনা
সুন্দরবনে অপহৃত রিসোর্ট মালিকসহ দুই পর্যটককে উদ্ধার করা হয়েছে। গতকাল রোববার রাতে তাঁদের উদ্ধারের তথ্য জানায় পুলিশ ও কোস্ট গার্ড। এর আগে মুক্তিপণের দাবিতে গত শুক্রবার তাঁদের অপহরণ করা হয়েছিল।

জানতে চাইলে দাকোপ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আতিকুর রহমান বলেন, সুন্দরবন থেকে অপহৃত পর্যটক ও রিসোর্ট মালিককে উদ্ধার করা হয়েছে। তারা সুস্থ রয়েছে। সংবাদ সম্মেলন করে এ ব্যাপারে কোস্ট গার্ড বিস্তারিত তথ্য জানাবে বলেও জানান ওসি।

জানা গেছে, ২ জানুয়ারি সুন্দরবনের কানুরখোলা খাল এলাকা থেকে বনদস্যুদের হাতে অপহৃত হন ঢাকা থেকে আসা পাঁচ পর্যটক। তাঁরা খুলনার দাকোপের ঢাংমারী এলাকার গোলকানন নামক রিসোর্টে বেড়াতে এসেছিলেন।

ওই দিন বিকেলে তাঁরা রিসোর্ট মালিকের সঙ্গে সুন্দরবনের চাঁদপাই রেঞ্জের আওতাধীন এলাকায় ঘুরতে যান। সে সময় বনদস্যু মাসুম বাহিনী তাঁদের অপহরণ করে। দস্যুরা দুই নারী পর্যটক এবং নৌকার দুই আরোহীকে ছেড়ে দিয়ে রিসোর্ট মালিক শ্রীপতি বাছাড় এবং পর্যটক সোহেল ও জনিকে নিয়ে যায়।

পরবর্তীকালে রিসোর্ট মালিকের পরিবারের কাছে মোবাইলে ৪০ লাখ টাকা মুক্তিপণ দাবি করে বলে পুলিশ জানায়। বিষয়টি জানার পর থেকে কোস্ট গার্ড ও নৌ পুলিশসহ যৌথভাবে তাঁদের উদ্ধারে অভিযান শুরু করে।

খুলনা জেলাউদ্ধাররিসোর্টখুলনা বিভাগখুলনাপর্যটকসুন্দরবনঅপহরণ
