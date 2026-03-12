পাথরঘাটা: জ্বালানি সংকটে মাছ ধরা বন্ধ জেলেদের

জ্বালানি তেলের সংকটে বরগুনার উপকূলীয় উপজেলা পাথরঘাটায় মাছ ধরার শত শত ট্রলার বন্ধ হয়ে গেছে। গভীর সমুদ্রে মাছ শিকার করতে যেতে পারছেন না কয়েক হাজার জেলে। ফলে ঈদুল ফিতরের আগে বড় ধরনের আর্থিক অনিশ্চয়তায় পড়েছে এসব জেলে পরিবার, ট্রলারমালিক ও মাছের আড়তদারেরা।
গতকাল বুধবার সকালে পাথরঘাটার বলেশ্বর ও বিষখালী নদীর ভাড়ানি খালে সমুদ্রগামী অর্ধশতাধিক ট্রলার খালে ও ঘাটে নোঙর করে থাকতে দেখা যায়। এসব ট্রলার ডিজেলে চলে। কিন্তু স্থানীয় খুচরা দোকানে জ্বালানি তেল কিনতে পারছেন না। ডিজেল মজুত না থাকার দাবি দোকানিদের। আশপাশে কোনো ফিলিং স্টেশনও নেই। ফলে সব ধরনের বাজার-সদাই করে প্রস্তুতি নিলেও জ্বালানির অভাবে জেলেরা মাছ ধরতে সাগরে যাওয়ার জন্য ট্রলার ছাড়তে পারছেন না।
স্থানীয় জেলেদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, ইরান-যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের মধ্যে যুদ্ধ এবং হরমুজ প্রণালি বন্ধ হওয়ায় বিশ্ববাজারে জ্বালানি তেলের দাম বেড়ে গেছে। এই অবস্থায় দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের মতো পাথরঘাটায়ও জ্বালানি তেল নিয়ে অস্থিরতা তৈরি হয়। জেলেদের অভিযোগ, দেশে তেলের পর্যাপ্ত সরবরাহ থাকা সত্ত্বেও অসাধু ব্যবসায়ীরা বেশি দামে বিক্রির আশায় তেল মজুত করে কৃত্রিম সংকট তৈরি করেছেন।
জেলেপল্লিতে খোঁজ নিয়ে জানা যায়, প্রতিবছর ঈদের আগমুহূর্তে গভীর সমুদ্রে মাছ শিকার করে সেই আয়ের টাকায় পরিবার-পরিজন নিয়ে ঈদ উদ্যাপন করেন উপকূলের জেলেরা। কিন্তু এ বছর জেলেরা সমুদ্রে যেতে না পারায় তাঁদের পরিবার-স্বজনদের ঈদের কেনাকাটা নিয়ে অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছে।
পাথরঘাটা সদর ইউনিয়নের জেলে আব্দুর রহমান বলেন, ‘দোকানগুলোয় তেল মজুত আছে বলেই মনে হয়, কিন্তু আমরা কিনতে গেলে বলা হয়, তেল নেই। ফলে জ্বালানি না পাওয়ায় সমুদ্রে যেতে পারছি না। ভেবেছিলাম, ঈদের আগে সাগরে গিয়ে মাছ ধরে আয় করব। সেই টাকায় পরিবার-পরিজন নিয়ে আনন্দে ঈদ করব। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে, এ বছর আর সেই আশা পূরণ হবে না।’
বরগুনা জেলা ট্রলার মালিক সমিতির সভাপতি গোলাম মোস্তফা চৌধুরী বলেন, পাথরঘাটার বিভিন্ন দোকানে পর্যাপ্ত তেল থাকার পরও কিছু অসাধু ব্যবসায়ী বাড়তি দামে বিক্রির আশায় গোপনে মজুত করে রেখেছেন। এর ফলে সমুদ্রগামী ট্রলারগুলো প্রয়োজনীয় জ্বালানি না পেয়ে ঘাটে বসে থাকতে বাধ্য হচ্ছে।
গোলাম মোস্তফা চৌধুরী আরও বলেন, অনেক ট্রলার এরই মধ্যে গভীর সমুদ্রে মাছ শিকারে যাওয়ার জন্য বাজার-সদাইসহ সব ধরনের প্রস্তুতি সম্পন্ন করে ঘাটে অপেক্ষা করছে। কিন্তু জ্বালানি তেল না পাওয়ায় জেলেরা সাগরে যেতে পারছে না। এতে জেলে, আড়তদার ও ট্রলারমালিকদের লাখ লাখ টাকার ক্ষতির আশঙ্কা তৈরি হয়েছে।
এ বিষয়ে বরগুনার জেলা প্রশাসক (ডিসি) তাছলিমা আক্তার বলেন, যদি কোনো অসাধু ব্যবসায়ী জ্বালানি তেল মজুত করে কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করেন, তাঁদের চিহ্নিত করে কঠোর আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
ডিজেল সংকটের কারণে চট্টগ্রামের বেসরকারি কনটেইনার ডিপোগুলোর কার্যক্রমে বিঘ্নের আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। রাষ্ট্রায়ত্ত তেল বিপণন কোম্পানিগুলো চাহিদামতো ডিজেল সরবরাহ না করায় রপ্তানি পণ্য পরিবহন ও প্রক্রিয়াজাতকরণে সমস্যা দেখা দিতে পারে বলে সংশ্লিষ্টরা সতর্ক করেছেন। এতে দেশের রপ্তানি প্রবাহের পাশাপাশি...৩১ মিনিট আগে
বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে (বেরোবি) বন্ধ ক্যাম্পাসে হঠাৎ প্রায় অর্ধশত গাছ কাটার অভিযোগ উঠেছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের বিরুদ্ধে। এ ঘটনায় তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করছেন শিক্ষার্থীরা। পরিবেশের ক্ষতি ও ক্যাম্পাসের সবুজ-সৌন্দর্য নষ্ট হওয়ার অভিযোগ তুলে প্রশাসনের সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ জানাচ্ছেন তাঁরা।১ ঘণ্টা আগে
খুলনা নগরে চাঁদাবাজি, সন্ত্রাস ও মাদক কারবারে জড়িত ৪৭৫ জনের তালিকা তৈরি করে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে পাঠিয়েছে খুলনা মেট্রোপলিটন পুলিশ (কেএমপি)। তালিকায় ২৮ চাঁদাবাজ, ৪৭ সন্ত্রাসী এবং প্রায় ৪০০ মাদক কারবারির নাম রয়েছে। সূত্র জানিয়েছে, ঈদের পর তাদের বিরুদ্ধে যৌথ অভিযান শুরু হবে।১ ঘণ্টা আগে
দিনাজপুরের চিরিরবন্দর উপজেলার তিনটি রাবার ড্যাম শুকনো মৌসুমে কৃষকদের কোনো কাজে আসছে না। এদিকে উপজেলার প্রায় আড়াই হাজার হেক্টর জমিতে বোরো চাষ ব্যাহত হচ্ছে। নলকূপ দিয়ে সেচ দিতে গিয়ে অতিরিক্ত খরচ গুনতে হচ্ছে চাষিদের।২ ঘণ্টা আগে