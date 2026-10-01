রাজশাহীতে নিরাপদ সড়ক চাইয়ের মাসব্যাপী কর্মসূচি ঘোষণা

সড়ক দুর্ঘটনা প্রতিরোধ ও জনসচেতনতা বাড়াতে অক্টোবরজুড়ে নানা কর্মসূচি হাতে নিয়েছে নিরাপদ সড়ক চাই (নিসচা) রাজশাহী জেলা শাখা। জাতীয় নিরাপদ সড়ক দিবস ২০২৬ উপলক্ষে আজ বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় সংবাদ সম্মেলনে মাসব্যাপী এ কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়।
‘নিরাপদ সড়ক, সমৃদ্ধ দেশ; সবার আগে বাংলাদেশ’ প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে সড়ক ব্যবহারকারীদের মধ্যে সচেতনতা বাড়ানো, ট্রাফিক আইন মেনে চলার সংস্কৃতি গড়ে তোলা এবং চালক ও পথচারীদের দায়িত্বশীল আচরণ নিশ্চিত করতে এসব কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে বলে সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয়।
সংগঠনটির পক্ষ থেকে বলা হয়, বেপরোয়া গতি, ঝুঁকিপূর্ণ ওভারটেকিং, ট্রাফিক আইন অমান্য, চালকদের অসতর্কতা, ফিটনেসবিহীন ও অননুমোদিত যানবাহন চলাচল, পথচারীদের অসচেতনতা এবং সড়ক ব্যবস্থাপনার নানা সীমাবদ্ধতার কারণে দুর্ঘটনা ঘটছে।
রাজশাহী নগরীর ট্রাফিক শৃঙ্খলা ফেরাতে অটোরিকশা নিয়ন্ত্রণ ও ফুটপাত দখলমুক্ত করার ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়ার আহ্বান জানায় নিসচা। একই সঙ্গে সড়ক ব্যবহারকারীদের সচেতন করতে পুরো মাসজুড়ে বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হবে।
কর্মসূচির মধ্যে রয়েছে ট্রাফিক সচেতনতামূলক প্রচার ও লিফলেট বিতরণ, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে প্রশিক্ষণ কর্মশালা, সড়ক সাইন ও নির্দেশনা স্থাপন, ক্ষতিগ্রস্ত সড়ক সংস্কারে পদক্ষেপ, সড়ক দুর্ঘটনাবিষয়ক ভিডিও প্রদর্শনী, ডেঙ্গু প্রতিরোধে পরিচ্ছন্নতা অভিযান, বৃক্ষরোপণ ও চিকিৎসাসেবা শিবির।
এ ছাড়া বাইকার ও পরিবহন শ্রমিকদের সঙ্গে মতবিনিময় ও প্রশিক্ষণ, দক্ষ চালকদের সম্মাননা, স্কুল শিক্ষার্থীদের চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা, র্যালি ও মানববন্ধন, দুর্ঘটনায় আহত-নিহতদের পরিবারকে সহায়তা, দোয়া মাহফিল ও মুক্ত আলোচনা এবং দরিদ্র শিশুদের মধ্যে বই-খাতা-কলম বিতরণ করা হবে। আগামী ৩১ অক্টোবর সমাপনী অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে মাসব্যাপী কর্মসূচির শেষ হবে।
সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন নিসচার রাজশাহী জেলা শাখার সহসভাপতি ইঞ্জিনিয়ার জুনায়েদ আহমেদ। এ সময় সংগঠনের সভাপতি ড. তৌফিক আহসান টিটু, সহসভাপতি ইঞ্জিনিয়ার জুনায়েদ আহমেদ ও মো. মিজানুর রহমান, সাংগঠনিক সম্পাদক ডা. আমানুল্লাহ বিন আখতার আবিদ, অর্থ সম্পাদক মো. আবু তালেব, কার্যনির্বাহী সদস্য মো. আবদুর রহমান এবং দপ্তর সম্পাদক মো. জুলফিকার আলী উপস্থিত ছিলেন।
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