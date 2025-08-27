Ajker Patrika
> সারা দেশ
> রাজশাহী

ধামইরহাট সীমান্তে অনুপ্রবেশকারী অভিযোগে আটক ২

ধামইরহাট (নওগাঁ) প্রতিনিধি 
ধামইরহাট সীমান্তে অনুপ্রবেশের অভিযোগে বিজিবির হাতে আটক দুই যুবক। ছবি: সংগৃহীত
ধামইরহাট সীমান্তে অনুপ্রবেশের অভিযোগে বিজিবির হাতে আটক দুই যুবক। ছবি: সংগৃহীত

নওগাঁর ধামইরহাট সীমান্ত দিয়ে অনুপ্রবেশের অভিযোগে বাংলাদেশি দুই নাগরিককে আটক করেছে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশের (বিজিবি) সদস্যরা। আজ বুধবার দুপুরে এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানিয়েছেন ধামইরহাট থানার ওসি (তদন্ত) এইচ এম নাজমুল হোদা।

অনুপ্রবেশকারীরা হলেন ধামইরহাটের খেলনা ইউনিয়নের গুনবরন্তা গ্রামের মৃত সাদেকুল ইসলামের ছেলে শাহিন ইসলাম (২৫), আগ্রাদ্বিগুণ ইউনিয়নের রামচন্দ্রপুর গ্রামের মৃত শামসুদ্দিনের ছেলে মোতালেব হোসেন (৪০)।

ওসি (তদন্ত) নাজমুল আজকের পত্রিকাকে বলেন, গতকাল মঙ্গলবার (২৬ আগস্ট) দুপুরে সীমান্ত পিলার ২৬২/২এস থেকে আনুমানিক ২০০ গজ বাংলাদেশের অভ্যন্তরে উপজেলার জোতওসমান গ্রামের কাঁচাসড়কের মাথায়, তারকাটাবিহীন এলাকা দিয়ে ভারত থেকে অবৈধভাবে বাংলাদেশে অনুপ্রবেশকালে তাঁদের আটক করে বিজিবি।

নাজমুল আরও বলেন, এ সময় রানার কোম্পানির ৮০ সিসি একটি মোটরসাইকেল, ৪টি (স্মার্টফোন) মোবাইল ফোন এবং ভারতীয় ৪০ রুপিসহ তাঁদের আটক করা হয়। রাতে আটক ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে বস্তাবর বিওপির পক্ষ থেকে ধামইরহাট থানায় পাসপোর্ট আইনে মামলা করার পর আজ দুপুরে তাঁদের আদালতে পাঠানো হয়েছে।

বিষয়:

সীমান্তনওগাঁঅভিযোগরাজশাহী বিভাগধামইরহাটজেলার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

ট্রাম্প বরখাস্ত করেছেন শুনে মার্কিন কেন্দ্রীয় ব্যাংকের গভর্নর বললেন, উনি করার কে

১টা বাজলেই আর স্কুলে থাকে না শিক্ষার্থীরা, ফটকে তালা দিয়েও ঠেকানো গেল না

বিতর্কিত মন্তব্যে পাকিস্তানে জনপ্রিয় আলেম ইঞ্জিনিয়ার আলি মির্জা গ্রেপ্তার

হিজাব পরতে বাধার অভিযোগ সত্য নয়, দাবি বরখাস্ত ভিকারুননিসার শিক্ষিকার

শুল্ক বিরোধের মধ্যেও বিলিয়ন ডলারের চুক্তির পথে ভারত ও যুক্তরাষ্ট্র

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

ধার শোধ না করায় অতিরিক্ত এসপিকে তিরস্কার

ধার শোধ না করায় অতিরিক্ত এসপিকে তিরস্কার

ফজলুর রহমানের পদ ৩ মাসের জন্য স্থগিত করল বিএনপি

ফজলুর রহমানের পদ ৩ মাসের জন্য স্থগিত করল বিএনপি

৪ বার কল দিয়েছেন ট্রাম্প, ধরেননি মোদি

৪ বার কল দিয়েছেন ট্রাম্প, ধরেননি মোদি

মাওয়া এক্সপ্রেসওয়ে: বাতিহীন ৬ পদচারী-সেতু, আতঙ্ক ছিনতাইয়ের

মাওয়া এক্সপ্রেসওয়ে: বাতিহীন ৬ পদচারী-সেতু, আতঙ্ক ছিনতাইয়ের

কুমিল্লায় দুই ট্যাংকে পানি, তদন্ত শেষ হয়নি ১ মাসে

কুমিল্লায় দুই ট্যাংকে পানি, তদন্ত শেষ হয়নি ১ মাসে

সম্পর্কিত

‘জাতীয় কবিকে নিয়ে যে ধরনের গবেষণা হওয়া দরকার, তা হয়নি’

‘জাতীয় কবিকে নিয়ে যে ধরনের গবেষণা হওয়া দরকার, তা হয়নি’

জলকামান ছুড়ে শিক্ষার্থীদের হালকা ছত্রভঙ্গ করেছি: ডিসি মাসুদ

জলকামান ছুড়ে শিক্ষার্থীদের হালকা ছত্রভঙ্গ করেছি: ডিসি মাসুদ

মোহাম্মদপুরে ‎জেনেভা ক্যাম্পে যৌথ অভিযানে আটক ১১, মাদক ও দেশি অস্ত্র জব্দ

মোহাম্মদপুরে ‎জেনেভা ক্যাম্পে যৌথ অভিযানে আটক ১১, মাদক ও দেশি অস্ত্র জব্দ

ভূঞাপুরে নারীর ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার

ভূঞাপুরে নারীর ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার