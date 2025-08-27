ধামইরহাট সীমান্তে অনুপ্রবেশকারী অভিযোগে আটক ২

ধামইরহাট (নওগাঁ) প্রতিনিধি
নওগাঁর ধামইরহাট সীমান্ত দিয়ে অনুপ্রবেশের অভিযোগে বাংলাদেশি দুই নাগরিককে আটক করেছে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশের (বিজিবি) সদস্যরা। আজ বুধবার দুপুরে এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানিয়েছেন ধামইরহাট থানার ওসি (তদন্ত) এইচ এম নাজমুল হোদা।
অনুপ্রবেশকারীরা হলেন ধামইরহাটের খেলনা ইউনিয়নের গুনবরন্তা গ্রামের মৃত সাদেকুল ইসলামের ছেলে শাহিন ইসলাম (২৫), আগ্রাদ্বিগুণ ইউনিয়নের রামচন্দ্রপুর গ্রামের মৃত শামসুদ্দিনের ছেলে মোতালেব হোসেন (৪০)।
ওসি (তদন্ত) নাজমুল আজকের পত্রিকাকে বলেন, গতকাল মঙ্গলবার (২৬ আগস্ট) দুপুরে সীমান্ত পিলার ২৬২/২এস থেকে আনুমানিক ২০০ গজ বাংলাদেশের অভ্যন্তরে উপজেলার জোতওসমান গ্রামের কাঁচাসড়কের মাথায়, তারকাটাবিহীন এলাকা দিয়ে ভারত থেকে অবৈধভাবে বাংলাদেশে অনুপ্রবেশকালে তাঁদের আটক করে বিজিবি।
নাজমুল আরও বলেন, এ সময় রানার কোম্পানির ৮০ সিসি একটি মোটরসাইকেল, ৪টি (স্মার্টফোন) মোবাইল ফোন এবং ভারতীয় ৪০ রুপিসহ তাঁদের আটক করা হয়। রাতে আটক ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে বস্তাবর বিওপির পক্ষ থেকে ধামইরহাট থানায় পাসপোর্ট আইনে মামলা করার পর আজ দুপুরে তাঁদের আদালতে পাঠানো হয়েছে।
নওগাঁর ধামইরহাট সীমান্ত দিয়ে অনুপ্রবেশের অভিযোগে বাংলাদেশি দুই নাগরিককে আটক করেছে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশের (বিজিবি) সদস্যরা। আজ বুধবার দুপুরে এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানিয়েছেন ধামইরহাট থানার ওসি (তদন্ত) এইচ এম নাজমুল হোদা।
অনুপ্রবেশকারীরা হলেন ধামইরহাটের খেলনা ইউনিয়নের গুনবরন্তা গ্রামের মৃত সাদেকুল ইসলামের ছেলে শাহিন ইসলাম (২৫), আগ্রাদ্বিগুণ ইউনিয়নের রামচন্দ্রপুর গ্রামের মৃত শামসুদ্দিনের ছেলে মোতালেব হোসেন (৪০)।
ওসি (তদন্ত) নাজমুল আজকের পত্রিকাকে বলেন, গতকাল মঙ্গলবার (২৬ আগস্ট) দুপুরে সীমান্ত পিলার ২৬২/২এস থেকে আনুমানিক ২০০ গজ বাংলাদেশের অভ্যন্তরে উপজেলার জোতওসমান গ্রামের কাঁচাসড়কের মাথায়, তারকাটাবিহীন এলাকা দিয়ে ভারত থেকে অবৈধভাবে বাংলাদেশে অনুপ্রবেশকালে তাঁদের আটক করে বিজিবি।
নাজমুল আরও বলেন, এ সময় রানার কোম্পানির ৮০ সিসি একটি মোটরসাইকেল, ৪টি (স্মার্টফোন) মোবাইল ফোন এবং ভারতীয় ৪০ রুপিসহ তাঁদের আটক করা হয়। রাতে আটক ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে বস্তাবর বিওপির পক্ষ থেকে ধামইরহাট থানায় পাসপোর্ট আইনে মামলা করার পর আজ দুপুরে তাঁদের আদালতে পাঠানো হয়েছে।
জাতীয় কবির নামে প্রতিষ্ঠিত ময়মনসিংহের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়ে (জাককানইবি) কবির ৪৯তম মৃত্যুবার্ষিকী যথাযথ মর্যাদায় পালিত হয়েছে। আজ বুধবার সকালে নজরুল ভাস্কর্যে বিশ্ববিদ্যালয় পরিবারের পক্ষ থেকে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন উপাচার্য ড. মো. জাহাঙ্গীর আলম।১৫ মিনিট আগে
প্রকৌশল শিক্ষার্থীদের পূর্বঘোষিত ‘লংমার্চ টু ঢাকা’ কর্মসূচির অংশ হিসেবে তিন দফা দাবি আদায়ে যমুনা অভিমুখে যাত্রায় বাধা দেয় পুলিশ। এ সময় পুলিশ সদস্যদের সঙ্গে শিক্ষার্থীদের সংঘর্ষ হয়। শিক্ষার্থীরা পুলিশকে লক্ষ্য করে ইটপাটকেল নিক্ষেপ করে। পুলিশও লাঠিচার্জ, টিয়ারগ্যাস ও সাউন্ড গ্রেনেড নিক্ষেপ করে তাদের১৮ মিনিট আগে
রাজধানীর মোহাম্মদপুর জেনেভা ক্যাম্পে এক গোয়েন্দা কর্মকর্তার ওপর হামলার ঘটনা ঘটেছে। গতবার মঙ্গলবার দুপুরে এ ঘটনা ঘটে। এ ঘটনার পর আইনশৃঙ্খলা বাহিনী জেনেভা ক্যাম্পে অভিযান চালিয়ে ১১ জনকে আটক করেছে। এ সময় ৫৬৬০ পিস ইয়াবা, ৫০০ গ্রাম গাঁজা, তিনটি সামুরাই, দুটি চাপাতি এবং মাদক বিক্রির ৪৫ হাজার টাকা জব্দ কর২১ মিনিট আগে
টাঙ্গাইলের ভূঞাপুরে হালিমা বেগম (৪৫) নামের এক নারীর ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। আজ বুধবার (২৭ আগস্ট) সকালে উপজেলার বাগবাড়ী গ্রামে একটি গাছ থেকে লাশটি উদ্ধার করা হয়।১ ঘণ্টা আগে