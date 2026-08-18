Ajker Patrika
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রাজশাহী

রাজশাহীতে চলন্ত ট্রেন থেকে তেল চুরি, তদন্ত কমিটি গঠন

নিজস্ব প্রতিবেদক, রাজশাহী
রাজশাহীতে চলন্ত ট্রেন থেকে তেল চুরি, তদন্ত কমিটি গঠন
রাজশাহীর হরিয়ান রেলওয়ে স্টেশনে ট্রেনের পেছনে যুক্ত ওয়াগন থেকে প্রকাশ্য দিবালোকে তেল চুরি চলছে। ছবি: আজকের পত্রিকা

রাজশাহীর হরিয়ান রেলওয়ে স্টেশনে আজ মঙ্গলবার সকাল ১০টার দিকে ‘ঢাকা মেল সিক্স ডাউন’ ট্রেনের পেছনে যুক্ত একটি ওয়াগন থেকে তেল চুরির ঘটনা ঘটেছে। এ ঘটনায় অন্তত সাতজন জড়িত বলে উল্লেখ করা হয়েছে। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ঘটনার একটি ভিডিও ছড়িয়ে পড়ার পর রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ তদন্ত কমিটি গঠন করেছে।

ছড়িয়ে পড়া ভিডিওতে দেখা যায়, হরিয়ান স্টেশনে ট্রেনটি ধীরে ধীরে চলার সময় কয়েকজন যুবক ওয়াগন থেকে তেল নামাচ্ছেন। জগ দিয়ে তেল তুলে জারে ভরে নিচে নামিয়ে দেওয়া হচ্ছে। তিন মিনিটের যাত্রাবিরতির মধ্যে তেল চুরি শুরু হয়। ট্রেন চলন্ত অবস্থায়ও তেল নিয়ে নামতে দেখা যায়। তবে কতটুকু তেল চুরি হয়েছে, তা নিশ্চিত হওয়া যায়নি।

রেলওয়ে সূত্র জানায়, রাজশাহী রেলওয়ে স্টেশনে আন্তঃনগর ঢাকাগামী ট্রেনগুলোর পাওয়ার কারে তেল দেওয়ার জন্য ওয়াগনগুলো আনা হয়েছিল। তেল দেওয়া শেষে দুটি ওয়াগন ‘ঢাকা মেল সিক্স ডাউন’ ট্রেনে যুক্ত করা হয়। পরে সেগুলো ঈশ্বরদীতে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। লোকাল ট্রেন হওয়ায় ট্রেনটি হরিয়ান স্টেশনে যাত্রাবিরতি দেয়।

হরিয়ান স্টেশন এলাকার বাসিন্দারা বলছেন, তেল চুরির ঘটনা সেখানে নতুন নয়। তাঁদের দাবি, দীর্ঘদিন ধরেই স্টেশন এলাকায় এ ধরনের ঘটনা ঘটছে। হরিয়ানা বাজারের হায়দার আলী নামের এক ব্যক্তি চুরি করা তেল কেনেন বলেও তাঁরা অভিযোগ করেন। মঙ্গলবার তেল চুরির সময় হায়দার আলীর ছেলেকেও দেখা গেছে বলে দাবি করা হয়। এছাড়া সেখানে রেলওয়ের ওয়েম্যান কিরণ আলী, তাঁর ভাই নয়ন আলী, মিলন, আল-আমিন, নাহিদ ও রক্সি ছিলেন বলে স্থানীয়দের বক্তব্য। স্টেশনের আশপাশের এলাকায় তাঁদের বাড়ি। কিরণ আলী নেসকোর কাটাখালী বিদ্যুৎ উপকেন্দ্রের টিএলআর ওয়েম্যান বলেও উল্লেখ করা হয়েছে।

যোগাযোগ করা হলে অভিযুক্ত রিপন বলেন, তিনি প্ল্যাটফর্ম দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলেন। তেল চুরির সঙ্গে তিনি জড়িত নন। ভিডিও আছে জানানো হলে তিনি ফোনের সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেন এবং পরে আর ফোন ধরেননি।

অভিযুক্ত ওয়েম্যান কিরণ আলী বলেন, তেল নেওয়ার ঘটনায় তাঁর মতো দেখতে তাঁর ছোট ভাই নয়ন ছিলেন। তিনি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় স্টেশন এলাকায় কাজ করছিলেন।

হরিয়ান রেলওয়ে স্টেশনের স্টেশনমাস্টার আরিফ হোসেন বলেন, ‘ঢাকা মেল সিক্স ডাউন ট্রেন হরিয়ান স্টেশনে মাত্র তিন মিনিট দাঁড়ায়। তখন পাবনা থেকে ঢালারচর এক্সপ্রেস ট্রেন আসছিল। সেই ট্রেন ক্রসিং নিয়ে ব্যস্ত ছিলাম। তখন এই চুরির ঘটনা ঘটে। এগুলো দেখভালের জন্য রেলওয়ে নিরাপত্তা বাহিনী (আরএনবি) ও রেলওয়ে পুলিশ রয়েছে। তাঁরাই ভালো জানে।’

পশ্চিমাঞ্চল রেলওয়ের আরএনবির চিফ কমান্ড্যান্ট আশাবুল ইসলাম বলেন, ‘আইনগত পদক্ষেপ বলতে ফোর্স পার্টি পাঠিয়েছিলাম, তাঁদের ধরতে পারেনি। ভিডিওটা দেখেছি, তাঁদের চেনা যাচ্ছে। এ বিষয়ে মামলা হবে। তাঁদের আটকে অভিযান অব্যাহত রয়েছে।’

পশ্চিমাঞ্চল রেলওয়ের মহাব্যবস্থাপক ফরিদ আহমেদ বলেন, তিনি তেল চুরির ভিডিওটি দেখেছেন। এ বিষয়ে রেলওয়ের পক্ষ থেকে একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। রেলওয়ের ভেতরের বা বাইরের যারাই জড়িত থাকুক না কেন, তাঁদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

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