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রাজশাহী

রামেক হাসপাতালে ডেঙ্গুতে আরও এক নারীর মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিবেদক, রাজশাহী
রামেক হাসপাতালে ডেঙ্গুতে আরও এক নারীর মৃত্যু
ফাইল ছবি

রাজশাহী মেডিকেল কলেজ (রামেক) হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় আরও এক ডেঙ্গু রোগীর মৃত্যু হয়েছে। তাঁর নাম ফারজানা খাতুন (২৩)। ঝিনাইদহের শৈলকুপা উপজেলার ফুলহরি গ্রামে তাঁর বাড়ি।

গতকাল সোমবার সকাল সাড়ে ৯টার দিকে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি মারা যান। মঙ্গলবার সকালে হাসপাতালের মুখপাত্র ডা. শেখ শামীম আহমেদ এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

ডা. শামীম জানান, গৃহিণী ফারজানাকে গত রোববার ভোরে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল। ডেঙ্গু শক সিনড্রোমে তাঁর মৃত্যু হয়েছে। হাসপাতালে সোমবার সকাল থেকে মঙ্গলবার সকাল পর্যন্ত ২৪ ঘণ্টায় ৩৩ জন ডেঙ্গু রোগী ভর্তি হয়েছেন। একই সময়ে ছাড়পত্রও পেয়েছেন ৩৩ জন। বর্তমানে হাসপাতালটিতে ১১০ জন ডেঙ্গু রোগী চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

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