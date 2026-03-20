Ajker Patrika
রাজশাহী

রাজশাহীর এক গ্রামে ঈদুল ফিতর উদ্‌যাপন

নিজস্ব প্রতিবেদক, রাজশাহী
রাজশাহীর পুঠিয়া উপজেলার কৃষ্ণপুর মুসলিম জামে মসজিদে আজ শুক্রবার ঈদুল ফিতরের নামাজ আদায় করেন মুসল্লিরা। ছবি: সংগৃহীত

রাজশাহীর পুঠিয়া উপজেলার একটি গ্রামে সৌদি আরবের সঙ্গে মিল রেখে পবিত্র ঈদুল ফিতর উদ্‌যাপিত হচ্ছে। আজ শুক্রবার (২০ মার্চ) সকাল ৮টায় উপজেলার কৃষ্ণপুর মুসলিম জামে মসজিদে ঈদের জামাত অনুষ্ঠিত হয়।

নামাজে ইমামতি করেন চারঘাট উপজেলার ইমাম শাজিরুল ইসলাম সাগর। এবারের জামাতে মোট ২১ জন মুসল্লি অংশ নেন। এর মধ্যে ২০ জন পুরুষ এবং একজন নারী ছিলেন।

নামাজ শেষে মুসল্লিরা জানান, চাঁদ কোনো নির্দিষ্ট দেশের জন্য নয়, বরং সারা বিশ্বের জন্য উদিত হয়। ভৌগোলিক দূরত্বের কারণে সব জায়গা থেকে চাঁদ দেখা না গেলেও বিশ্বজুড়ে একই দিনে হিজরি মাস গণনা করা উচিত, এমন বিশ্বাস থেকেই তাঁরা সৌদির আরবের সঙ্গে মিল রেখে ঈদ উদ্‌যাপন করছেন।

জানা গেছে, গ্রামের এই পরিবারগুলো ১০ বছর ধরে এভাবে ঈদ পালন করে আসছেন। শুরুর দিকে মুসল্লি সংখ্যা কম থাকায় নিজ বাড়িতেই নামাজের আয়োজন করা হতো। মুসল্লি সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় স্থানীয় মসজিদে জামাতের আয়োজন করা হচ্ছে। সৌদি আরবকে পৃথিবীর কেন্দ্র ধরে এবং চাঁদ ওঠার খবর নিশ্চিত হয়েই তাঁরা এই উৎসবে মেতে ওঠেন।

বিষয়:

ঈদপুঠিয়ারাজশাহী বিভাগরাজশাহীজেলার খবরঈদুল ফিতর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

‘যুদ্ধের ব্যাপারে যদি আগে জানতাম, তাহলে ট্রাম্পের সঙ্গে কথা বলতাম’

ইরানের আকাশে ক্ষতিগ্রস্ত যুক্তরাষ্ট্রের ১০০ মিলিয়ন ডলারের যুদ্ধবিমান

ইসরায়েলের বৃহত্তম তেল শোধনাগারে ইরানের ক্ষেপণাস্ত্র হামলা

ঈদের দিন সকালে ঝড়বৃষ্টির আশঙ্কা নিয়ে যা বলছে আবহাওয়া অধিদপ্তর

‘আরটির সাংবাদিকদের ওপর ইসরায়েলি হামলা পরিকল্পিত’, কড়া প্রতিক্রিয়া রাশিয়ার

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

ক্ষেপণাস্ত্র বা ড্রোন নয়: ইরানের সবচেয়ে শক্তিশালী অস্ত্রটি অন্য কিছু

‘যুদ্ধের ব্যাপারে যদি আগে জানতাম, তাহলে ট্রাম্পের সঙ্গে কথা বলতাম’

ইরানের আকাশে ক্ষতিগ্রস্ত যুক্তরাষ্ট্রের ১০০ মিলিয়ন ডলারের যুদ্ধবিমান

যুক্তরাষ্ট্রে আঘাতে সক্ষম ক্ষেপণাস্ত্র বানাতে পারে পাকিস্তান: মার্কিন গোয়েন্দাপ্রধান

ইরান এই যুদ্ধে হারবে না, ভারতের উচিত পাশে থাকা: সাবেক ‘র’ প্রধান

সম্পর্কিত

টেকনাফের নাফ নদী থেকে ৭ জেলেকে ধরে নিয়ে গেছে আরকান আর্মি

শরীয়তপুরে পদ্মায় ঝড়ে ডুবে গেলে সিমেন্টবাহী ৩টি ট্রলার

ফ্যামিলি কার্ড নিয়ে হুমকি দেওয়া সেই বিএনপি নেতাকে শোকজ

সিলেটের ঈদগাহ ও মসজিদে ঈদের জামাতের সময়সূচি ঘোষণা

