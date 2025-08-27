সিরাজগঞ্জে মোটরসাইকেলের ধাক্কায় বৃদ্ধ নিহত

বেলকুচি (সিরাজগঞ্জ) প্রতিনিধি
সিরাজগঞ্জের বেলকুচিতে মোটরসাইকেলের ধাক্কায় আব্দুল হামিদ (৭০) নামে এক বৃদ্ধ পথচারী নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় আহত হয়েছেন মোটরসাইকেলের চালকসহ চারজন। গতকাল মঙ্গলবার রাতে বেলকুচি পৌর কামারপাড়া এলাকায় পূর্বাণী ফ্যাশন লিমিটেডের কাছে এ দুর্ঘটনা ঘটে।
নিহত বৃদ্ধ আব্দুল হামিদের বাড়ি বেলকুচির শেরনগর গ্রামে। এ ঘটনায় আহতরা হলেন মোটরসাইকেলের চালক উপজেলার এনায়েতপুর হাটখোলা গ্রামের জেলহজের ছেলে জিসান (১৬), নুরুল ইসলামের ছেলে বাদল (১৪), শ্যামলের ছেলে হাসান (১৫) ও অটো ভ্যানগাড়ির চালক বাবুল হোসেন (৪০)।
নিহতের ছেলে জহুরুল ইসলাম জানান, তাঁর বাবা আব্দুল হামিদ শেরনগর-কামারপাড়া রোড দিয়ে হেঁটে বাড়িতে যাচ্ছিলেন। এ সময় সামনে থেকে দ্রুতগতির একটি মোটরসাইকেল এসে তাঁকে ধাক্কা দিলে তিনি পড়ে গিয়ে মাথায় মারাত্মক আঘাত পান। পরে উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।
এ ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে বেলকুচি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শহিদুল ইসলাম বলেন, এ ঘটনায় নিহতের পরিবার মামলা করেনি। পরিবারের কাছে লাশ হস্তান্তর করা হয়েছে। মোটরসাইকেল জব্দ করে থানা হেফাজতে রাখা হয়েছে।
সিরাজগঞ্জের বেলকুচিতে মোটরসাইকেলের ধাক্কায় আব্দুল হামিদ (৭০) নামে এক বৃদ্ধ পথচারী নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় আহত হয়েছেন মোটরসাইকেলের চালকসহ চারজন। গতকাল মঙ্গলবার রাতে বেলকুচি পৌর কামারপাড়া এলাকায় পূর্বাণী ফ্যাশন লিমিটেডের কাছে এ দুর্ঘটনা ঘটে।
নিহত বৃদ্ধ আব্দুল হামিদের বাড়ি বেলকুচির শেরনগর গ্রামে। এ ঘটনায় আহতরা হলেন মোটরসাইকেলের চালক উপজেলার এনায়েতপুর হাটখোলা গ্রামের জেলহজের ছেলে জিসান (১৬), নুরুল ইসলামের ছেলে বাদল (১৪), শ্যামলের ছেলে হাসান (১৫) ও অটো ভ্যানগাড়ির চালক বাবুল হোসেন (৪০)।
নিহতের ছেলে জহুরুল ইসলাম জানান, তাঁর বাবা আব্দুল হামিদ শেরনগর-কামারপাড়া রোড দিয়ে হেঁটে বাড়িতে যাচ্ছিলেন। এ সময় সামনে থেকে দ্রুতগতির একটি মোটরসাইকেল এসে তাঁকে ধাক্কা দিলে তিনি পড়ে গিয়ে মাথায় মারাত্মক আঘাত পান। পরে উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।
এ ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে বেলকুচি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শহিদুল ইসলাম বলেন, এ ঘটনায় নিহতের পরিবার মামলা করেনি। পরিবারের কাছে লাশ হস্তান্তর করা হয়েছে। মোটরসাইকেল জব্দ করে থানা হেফাজতে রাখা হয়েছে।
ময়মনসিংহের ত্রিশালে রিফাত হাসান (১১) নামে এক শিশুর ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। গতকাল মঙ্গলবার (২৬ আগস্ট) রাতে পৌরসভার ২ নং ওয়ার্ডের একটি বাসা থেকে লাশটি উদ্ধার করে পুলিশ।১২ মিনিট আগে
খুলনায় স্বামীর মারধরে চাঁদনী (২৫) নামের এক গৃহবধূর মৃত্যু হয়েছে বলে অভিযোগ ওঠেছে। গতকাল মঙ্গলবার সন্ধ্যায় নগরীর সোনাডাঙ্গা থানার বয়রা ইসলামীয়া কলেজের পাশে এ ঘটনা ঘটে।৩৬ মিনিট আগে
গাজীপুরের শ্রীপুরে ঘনবসতিপূর্ণ গ্রামের ভেতর বসানো হয়েছে সিসা গলানোর অবৈধ কারখানা। সেখানে পরিত্যক্ত ব্যাটারির অংশগুলো মাটির বড় বড় চুলায় পুড়িয়ে তরল সিসা সংগ্রহ করে জমাট বাঁধানো হয়। সন্ধ্যার পর থেকে শুরু হয়ে ভোররাত পর্যন্ত চলা...৪ ঘণ্টা আগে
ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কের উত্তরার আবদুল্লাহপুরে বাস র্যাপিড ট্রানজিটের (বিআরটি) মসৃণ উড়ালসড়ক সিঙ্গাপুরের সড়কে চলার আমেজ দিলেও নিচের অংশ রয়ে গেছে আগের চেহারায়। খানাখন্দে ভরা নিচের অংশে হেলেদুলে চলে যানবাহন। বেহাল সড়কে দুর্ভোগে পড়ছেন যাত্রীরা। প্রায়ই ঘটছে দুর্ঘটনা।৫ ঘণ্টা আগে