বগুড়ায় সেপটিক ট্যাংক থেকে যুবকের মরদেহ উদ্ধার

বগুড়া প্রতিনিধি
বগুড়ায় সেপটিক ট্যাংক থেকে ওয়াসিম আহম্মেদ (৩০) নামে এক যুবকের মরদেহ উদ্ধার করেছে ফায়ার সার্ভিস ও পুলিশ। গতকাল বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত ১টার দিকে সদর উপজেলার লাহেড়িপাড়া ইউনিয়নের বিদুপাড়া গ্রামে নিজ বাড়ির টয়লেটের সেপটিক ট্যাংক থেকে মরদেহটি উদ্ধার করা হয়।
পরিবারের সদস্যরা জানান, রাত ১১টার দিকে ওয়াসিম ঘরে না ফেরায় তাঁরা খোঁজাখুঁজি শুরু করেন। একপর্যায়ে সেপটিক ট্যাংকের ভেতরে তাঁকে মৃত অবস্থায় দেখতে পান। পরে খবর দেওয়া হলে ফায়ার সার্ভিস ও পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে মরদেহ উদ্ধার করে।
পরিবারের ধারণা, ওয়াসিম নিয়মিত মাদক সেবন করতেন। রাতে খাবারের পর হাঁটাহাঁটির সময় তাঁর ব্যবহৃত মোবাইল ফোন ট্যাংকে পড়ে যায়। সেটি তুলতে গিয়ে হয়তো নিজেও পড়ে গিয়ে মারা যান।
এ বিষয়ে বগুড়া সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) হাসান বাসির বলেন, ‘মরদেহে আঘাতের কোনো চিহ্ন পাওয়া যায়নি। ময়নাতদন্তের জন্য মরদেহ শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। ময়নাতদন্তের প্রতিবেদন পেলে মৃত্যুর সঠিক কারণ জানা যাবে।’
