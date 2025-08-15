Ajker Patrika
যুবককে আটক করা নিয়ে বিজিবি ও এলাকাবাসীর পাল্টাপাল্টি দাবি

চাঁপাইনবাবগঞ্জ প্রতিনিধি
আপডেট : ১৫ আগস্ট ২০২৫, ২৩: ৫১
চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর উপজেলার বাখের আলী বিওপি এলাকার আলীমনগর ঘাট থেকে এক যুবককে আটক করে বিজিবি। ছবি: সংগৃহীত
চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর উপজেলার বাখের আলী বিওপি এলাকার আলীমনগর ঘাট থেকে এক যুবককে আটক করে বিজিবি। ছবি: সংগৃহীত

চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর উপজেলার বাখের আলী বিওপি এলাকার আলীমনগর ঘাট থেকে এক যুবককে মাদকসহ আটক করা নিয়ে বিজিবি ও এলাকাবাসী পাল্টাপাল্টি দাবি করেছে। শুক্রবার বিকেলে সদর উপজেলার রামচন্দ্রপুর হাটের কোথালীপাড়া এলাকায় চারজন বিজিবি সদস্য রামচন্দ্রপুর গ্রামের ফজলুর রহমানের ছেলে সাজিদ আহমেদ টুটুলকে (৩০) আটক করে নিয়ে যাওয়ার সময় স্থানীয় বাসিন্দারা বাধা দিলে বিজিবি সদস্যরা অবরুদ্ধ হয়ে পড়েন।

পরে সন্ধ্যায় ৫৩ বিজিবির পাঠানো এক বিজ্ঞপ্তিতে দাবি করা হয়, বাখের আলী ক্যাম্পের টহলরত সদস্যরা গোপন সংবাদের ভিত্তিতে আলীমনগর ঘাটের ৭ কিলোমিটার পূর্বের ৪ নম্বর বেড়িবাঁধ এলাকায় অভিযান চালিয়ে ১৫২ বোতল ভারতীয় ফেনসিডিল, পাঁচটি মোটরসাইকেল, এক বোতল মদ, ভারতীয় রুপি, ৪৫ হাজার ৩৩০ টাকা নগদ, একটি ওয়ানপ্লাস মোবাইল ও একটি বাটন মোবাইল জব্দ করেন। এ সময় একজনকে আটক করা হয়।

তবে ঘটনাস্থলে থাকা সাত মিনিট তিন সেকেন্ডের একটি ফেসবুক লাইভে দেখা যায়, স্থানীয় বাসিন্দারা বিজিবি সদস্যদের কাছে আটক যুবকের কাছ থেকে উদ্ধার করা মাদক দেখানোর অনুরোধ জানালেও তাঁরা কিছু দেখাতে পারেননি। ভিডিওতে স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে বিজিবি সদস্যদের ধস্তাধস্তির ঘটনাও ধরা পড়ে।

প্রত্যক্ষদর্শী দুই যুবক নাইম ইসলাম ও ইসতিয়াক আহমেদ দাবি করেন, টুটুলের কাছে কোনো মাদক পাওয়া যায়নি। বরং তাঁকে বিনা অপরাধে আটক করে পরে মাদক দেখানো হয়েছে। তাঁরা অভিযোগ করেন, বিজিবি সদস্যরা তাঁদের সঙ্গে খারাপ আচরণ করেছেন এবং গুলি করার হুমকিও দিয়েছেন।

আটক যুবকের বড় ভাই আব্দুল জলিল অভিযোগ করেন, ঘটনাটি সম্পূর্ণ পরিকল্পিত। এক ঘণ্টা পর বিজিবির অতিরিক্ত সদস্য এসে তাঁকে মাদক দিয়ে আটক দেখিয়ে থানায় চালান দেয় বলে জানান জলিল।

এ বিষয়ে ৫৩ বিজিবি ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লে. কর্নেল ফাহাদ মোহাম্মদ রিংকু জানান, যুবককে আটক করার সময় স্থানীয় বাসিন্দারা মব তৈরি করে ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন। পরে অতিরিক্ত সদস্য এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। আটক যুবককে থানায় হস্তান্তরের প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে। চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মতিউর রহমান আজকের পত্রিকাকে বলেন, আটক যুবককে থানায় আনা হচ্ছে, হস্তান্তরের পর পরবর্তী আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

