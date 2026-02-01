Ajker Patrika
রাজশাহী

রাজশাহীতে মাদকাসক্ত ছেলের হাতে মা খুন

নিজস্ব প্রতিবেদক, রাজশাহী
আপডেট : ০১ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ০৮: ৪৫
রাজশাহীতে মাদকাসক্ত ছেলের হাতে মা খুন
প্রতীকী ছবি

রাজশাহীতে মাদকাসক্ত ছেলের হাতে মা খুন হয়েছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। শনিবার (৩১ জানুয়ারি) দিবাগত রাত সাড়ে ১০টার দিকে নগরের চন্দ্রিমা থানার খড়খড়ি এলাকা থেকে ওই নারীর লাশ উদ্ধার করে পুলিশ।

নিহত ওই নারীর নাম সোহাগী খাতুন (৫৫)। তিনি ওই এলাকার আজিজুল ইসলামের স্ত্রী। এই ঘটনায় নিহত ব্যক্তির মাদকাসক্ত ছেলে মো. সুমনকে আটক করেছে এলাকাবাসী, পরে তাঁকে পুলিশের হেফাজতে নেওয়া হয়।

স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, সুমন দীর্ঘদিন ধরে বখাটে স্বভাবের এবং মাদকাসক্ত। শনিবার দিবাগত রাতে তিনি মায়ের কাছে মাদক কেনার জন্য টাকা দাবি করেন; কিন্তু মা টাকা দিতে অস্বীকৃতি জানালে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন সুমন। একপর্যায়ে তিনি ধারালো অস্ত্র দিয়ে মায়ের ওপর হামলা চালান। এতে ঘটনাস্থলেই গুরুতর আহত হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়েন ওই নারী এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই তাঁর মৃত্যু হয়।

ঘটনার পর নিহত ব্যক্তির লাশ রাস্তায় ফেলে দিয়ে পালানোর চেষ্টা করেন সুমন। এ সময় আশপাশের লোকজন বিষয়টি টের পেয়ে তাঁকে আটক করে রাখেন। পরে খবর পেয়ে চন্দ্রিমা থানা-পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে সুমনকে হেফাজতে নেয় এবং নিহত নারীর লাশ উদ্ধার করে।

ময়নাতদন্তের জন্য লাশটি রাজশাহী মেডিকেল কলেজের মর্গে পাঠানো হবে বলে জানিয়েছেন চন্দ্রিমা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মনিরুল ইসলাম।

মনিরুল ইসলাম বলেন, খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে লাশ উদ্ধার করেছে। একই সঙ্গে অভিযুক্ত ছেলে সুমনকে হেফাজতে নেওয়া হয়েছে। এই ঘটনায় হত্যা মামলা হবে।

