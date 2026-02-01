Ajker Patrika
রাজনীতি

ডা. শফিকুর রহমানের পোস্ট নিয়ে আলোচনা, সাইবার হামলার কথা জানাল জামায়াত

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ০১ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ১২: ৩৫
ডা. শফিকুর রহমানের পোস্ট নিয়ে আলোচনা, সাইবার হামলার কথা জানাল জামায়াত

জামায়াতে ইসলামীর আমির ডা. শফিকুর রহমানের অফিশিয়াল এক্স (সাবেক টুইটার) হ্যান্ডলে বড় ধরনের সাইবার হামলা হয়েছে বলে দলের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে। এই হ্যাকিংয়ের মাধ্যমে আমিরের অ্যাকাউন্ট থেকে নারী নেতৃত্ব ও নারীদের বিষয়ে একটি ‘মিথ্যা ও বিভ্রান্তিকর’ পোস্ট প্রচার করা হয়েছে বলে বিবৃতি দিয়েছে জামায়াত।

আজ রোববার দলটির সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল আহসানুল মাহবুব জুবাইর স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এই তথ্য জানানো হয়।

জামায়াতের কেন্দ্রীয় ক্যাম্পেইন টিমের বরাত দিয়ে বিবৃতিতে বলা হয়, অত্যন্ত সুপরিকল্পিত ও সমন্বিত পদ্ধতি ব্যবহার করে সাইবার হামলাকারীরা সাময়িকভাবে আমিরের এক্স অ্যাকাউন্টের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নেয়। নিয়ন্ত্রণ নেওয়ার পরপরই আমিরের নাম ব্যবহার করে একটি অনাকাঙ্ক্ষিত পোস্ট প্রকাশ করা হয়, যা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে এবং ব্যাপক আলোচনা-সমালোচনার সৃষ্টি করে।

বিবৃতিতে আরও উল্লেখ করা হয়, বিষয়টি নজরে আসার পরপরই জামায়াতের সাইবার টিম দ্রুত পদক্ষেপ নেয় এবং বিদ্যমান নিরাপত্তাব্যবস্থার মাধ্যমে অল্প সময়ের মধ্যেই অ্যাকাউন্টের নিয়ন্ত্রণ ফিরে পেতে সক্ষম হয়। এর ফলে অন্যান্য প্ল্যাটফর্ম ও অ্যাকাউন্টের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা সম্ভব হয়েছে।

ছড়িয়ে পড়া পোস্টটি নিয়ে জামায়াত জানিয়েছে, ওই বিতর্কিত বক্তব্য বা কনটেন্ট ডা. শফিকুর রহমানের নিজস্ব কোনো বক্তব্য, মতামত বা অবস্থান নয়। এটি সম্পূর্ণ পরিকল্পিতভাবে করা একটি সাইবার হামলার ফসল এবং এটি জনমনে বিভ্রান্তি ছড়ানোর একটি অপচেষ্টা মাত্র।

জামায়াতের পক্ষ থেকে দেশবাসীকে সতর্ক থাকার আহ্বান জানিয়ে বলা হয়েছে, অফিশিয়াল ও বিশ্বস্ত সূত্র থেকে তথ্য যাচাই না করে যেন কোনো কনটেন্ট শেয়ার করা না হয়। যেকোনো বিভ্রান্তি এড়াতে দলের মূল প্রচারমাধ্যমগুলোর ওপর আস্থা রাখার অনুরোধ জানিয়েছে জামায়াত।

বিষয়:

সাইবার হামলাপাঠকের আগ্রহজামায়াতে ইসলামীডা. শফিকুর রহমান
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

ডা. শফিকুর রহমানের পোস্ট নিয়ে আলোচনা, সাইবার হামলার কথা জানাল জামায়াত

ডা. শফিকুর রহমানের পোস্ট নিয়ে আলোচনা, সাইবার হামলার কথা জানাল জামায়াত

কর্মচারীদের কর্মবিরতিতে ৮ ঘণ্টা অচল চট্টগ্রাম বন্দর

কর্মচারীদের কর্মবিরতিতে ৮ ঘণ্টা অচল চট্টগ্রাম বন্দর

কারাগারে প্রথম ‘সেক্স রুম’ চালু করল ইতালি

কারাগারে প্রথম ‘সেক্স রুম’ চালু করল ইতালি

তারেক রহমানের উপহার পাওয়া অন্ধ গফুরের বাড়িতে হামলা ও লুটপাট

তারেক রহমানের উপহার পাওয়া অন্ধ গফুরের বাড়িতে হামলা ও লুটপাট

হান্নান মাসউদের পথসভায় হামলা, আহত ৩

হান্নান মাসউদের পথসভায় হামলা, আহত ৩

সম্পর্কিত

শেরপুরে ডা. শফিকুর রহমান, নিহত রেজাউলের সন্তানকে কোলে নিয়ে কবর জিয়ারত

শেরপুরে ডা. শফিকুর রহমান, নিহত রেজাউলের সন্তানকে কোলে নিয়ে কবর জিয়ারত

ডা. শফিকুর রহমানের পোস্ট নিয়ে আলোচনা, সাইবার হামলার কথা জানাল জামায়াত

ডা. শফিকুর রহমানের পোস্ট নিয়ে আলোচনা, সাইবার হামলার কথা জানাল জামায়াত

১১ দলীয় জোটকে ভোট দিতে জনগণ ঐক্যবদ্ধ: হাসনাত আবদুল্লাহ

১১ দলীয় জোটকে ভোট দিতে জনগণ ঐক্যবদ্ধ: হাসনাত আবদুল্লাহ

তারেকের ‘হ্যাঁ’ ভোটের ডাকে সরকারে স্বস্তি

তারেকের ‘হ্যাঁ’ ভোটের ডাকে সরকারে স্বস্তি