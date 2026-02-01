ডা. শফিকুর রহমানের পোস্ট নিয়ে আলোচনা, সাইবার হামলার কথা জানাল জামায়াত

জামায়াতে ইসলামীর আমির ডা. শফিকুর রহমানের অফিশিয়াল এক্স (সাবেক টুইটার) হ্যান্ডলে বড় ধরনের সাইবার হামলা হয়েছে বলে দলের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে। এই হ্যাকিংয়ের মাধ্যমে আমিরের অ্যাকাউন্ট থেকে নারী নেতৃত্ব ও নারীদের বিষয়ে একটি ‘মিথ্যা ও বিভ্রান্তিকর’ পোস্ট প্রচার করা হয়েছে বলে বিবৃতি দিয়েছে জামায়াত।
আজ রোববার দলটির সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল আহসানুল মাহবুব জুবাইর স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এই তথ্য জানানো হয়।
জামায়াতের কেন্দ্রীয় ক্যাম্পেইন টিমের বরাত দিয়ে বিবৃতিতে বলা হয়, অত্যন্ত সুপরিকল্পিত ও সমন্বিত পদ্ধতি ব্যবহার করে সাইবার হামলাকারীরা সাময়িকভাবে আমিরের এক্স অ্যাকাউন্টের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নেয়। নিয়ন্ত্রণ নেওয়ার পরপরই আমিরের নাম ব্যবহার করে একটি অনাকাঙ্ক্ষিত পোস্ট প্রকাশ করা হয়, যা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে এবং ব্যাপক আলোচনা-সমালোচনার সৃষ্টি করে।
বিবৃতিতে আরও উল্লেখ করা হয়, বিষয়টি নজরে আসার পরপরই জামায়াতের সাইবার টিম দ্রুত পদক্ষেপ নেয় এবং বিদ্যমান নিরাপত্তাব্যবস্থার মাধ্যমে অল্প সময়ের মধ্যেই অ্যাকাউন্টের নিয়ন্ত্রণ ফিরে পেতে সক্ষম হয়। এর ফলে অন্যান্য প্ল্যাটফর্ম ও অ্যাকাউন্টের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা সম্ভব হয়েছে।
ছড়িয়ে পড়া পোস্টটি নিয়ে জামায়াত জানিয়েছে, ওই বিতর্কিত বক্তব্য বা কনটেন্ট ডা. শফিকুর রহমানের নিজস্ব কোনো বক্তব্য, মতামত বা অবস্থান নয়। এটি সম্পূর্ণ পরিকল্পিতভাবে করা একটি সাইবার হামলার ফসল এবং এটি জনমনে বিভ্রান্তি ছড়ানোর একটি অপচেষ্টা মাত্র।
জামায়াতের পক্ষ থেকে দেশবাসীকে সতর্ক থাকার আহ্বান জানিয়ে বলা হয়েছে, অফিশিয়াল ও বিশ্বস্ত সূত্র থেকে তথ্য যাচাই না করে যেন কোনো কনটেন্ট শেয়ার করা না হয়। যেকোনো বিভ্রান্তি এড়াতে দলের মূল প্রচারমাধ্যমগুলোর ওপর আস্থা রাখার অনুরোধ জানিয়েছে জামায়াত।
শেরপুরে জামায়াত নেতা নিহত রেজাউল করিমের শিশুসন্তানকে কোলে নিয়ে তাঁর কবর জিয়ারত করেছেন বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর আমির ডা. শফিকুর রহমান। আজ (১ ফেব্রুয়ারি) রোববার বেলা সাড়ে ১১টায় শ্রীবরদী উপজেলার গোপালখিলা এলাকায় নিহত রেজাউল করিমের বাড়িতে গিয়ে তাঁর কবর জিয়ারত করেন।১ ঘণ্টা আগে
হাসনাত আবদুল্লাহ বলেন, দেশের মানুষ বিশ্বাস করে, যারা নারী সমাজের নিরাপত্তার জন্য হুমকি, তাদের হাতে বাংলাদেশ নিরাপদ নয়। এ কারণেই জনগণ পরিবর্তন চায় এবং ১১ দলীয় জোটের প্রতি তাদের সমর্থন বাড়ছে।৩ ঘণ্টা আগে
নির্বাচনী প্রচারের শুরু থেকে গণভোট ইস্যুতে অনেকটা নীরব ছিল বিএনপি। অন্যান্য দলের পাশাপাশি জুলাই সনদে সই করলেও গণভোটে দলটির অবস্থান ভোটের প্রচারে পরিষ্কার করে বলা হচ্ছিল না। গণভোট ইস্যুতে বিএনপির এই আপাত-নীরবতা ঘিরে নানা মহলে প্রশ্ন ছিল।১১ ঘণ্টা আগে
যারা নিজেরা বছরের পর উধাও হয়েছিল, তারাই আবার মজলুমদের বলে গুপ্ত আর সুপ্ত—এমন মন্তব্য করেছেন জামায়াতে ইসলামীর আমির ডা. শফিকুর রহমান। তিনি বলেন, ‘এসব বাদ দিন, সমালোচনার আয়নায় নিজের চেহারা দেখুন।’ আজ শনিবার (৩১ জানুয়ারি) রাজধানীর কেরানীগঞ্জে শাক্তা সরকারি উচ্চবিদ্যালয় মাঠে আয়োজিত নির্বাচনী...১৫ ঘণ্টা আগে