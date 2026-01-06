Ajker Patrika

বাঘায় অস্ত্র, গুলিসহ যুবক আটক

বাঘা (রাজশাহী) প্রতিনিধি             
প্রতীকী ছবি
প্রতীকী ছবি

রাজশাহীর বাঘায় রয়েল হোসেন (৩২) নামে এক ব্যক্তিকে অস্ত্র, গুলিসহ আটক করা হয়েছে। রোববার (৫ জানুয়ারি) দিবাগত রাতে উপজেলার পাকুড়িয়া ইউনিয়নের পানিকামড়া এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাঁকে আটক করা হয়। রয়েল হোসেন উপজেলা পানিকামড়া গ্রামের মজিবর রহমানের ছেলে।

র‌্যাব-৫-এর একটি দল গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে নিজ বাড়ির শয়নঘর থেকে দুটি ওয়ান শুটারগান, চারটি গুলি ও ৩০০ গ্রাম হেরোইনসহ তাঁকে আটক করে।

র‌্যাবের বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে। বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়—রয়েল দীর্ঘদিন যাবৎ সীমান্ত এলাকায় অবৈধ অস্ত্র ও মাদক সংরক্ষণ এবং পাচারের সঙ্গে জড়িত ছিল।

এ বিষয়ে বাঘা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সেরাজুল হক বলেন, গ্রেপ্তার রয়েলের বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য আইনে মামলা দিয়ে থানা হেফাজতে দিয়েছেন।

বিষয়:

গুলিবাঘাঅস্ত্রগ্রেপ্তাররাজশাহী বিভাগরাজশাহীজেলার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

দুই দিন ধরে সড়কে পড়ে ছিল কোটি টাকার মার্সিডিজ

গরম পানি দিয়ে অজু করলে কি সম্পূর্ণ সওয়াব পাওয়া যায়?

ক্রিকেটের শামি ও অভিনেতা-এমপি দেবকে পরিচয় নিশ্চিত করতে ভারতের নির্বাচন কমিশনের নোটিশ

প্রাইম ব্যাংকে চাকরির সুযোগ, আবেদন শেষ ১৫ জানুয়ারি

আজকের রাশিফল: ক্যারিয়ারের চিন্তায় প্রেমকে অবহেলা নয়, কথা বলুন মেপে

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

‘ভারতে বাংলাদেশের খেলতে না চাওয়া ক্রিকেটের জন্য লজ্জার’

‘ভারতে বাংলাদেশের খেলতে না চাওয়া ক্রিকেটের জন্য লজ্জার’

ব্র্যাডম্যানকে ছাড়িয়ে গেলেন হেড

ব্র্যাডম্যানকে ছাড়িয়ে গেলেন হেড

‘সিন্ডিকেটের কারসাজিতে এলপিজির দাম বৃদ্ধি’, ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনার নির্দেশ

‘সিন্ডিকেটের কারসাজিতে এলপিজির দাম বৃদ্ধি’, ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনার নির্দেশ

জুলাই যোদ্ধাদের দায়মুক্তি অধ্যাদেশ জারি করতে যাচ্ছে সরকার

জুলাই যোদ্ধাদের দায়মুক্তি অধ্যাদেশ জারি করতে যাচ্ছে সরকার

আজকের রাশিফল: ক্যারিয়ারের চিন্তায় প্রেমকে অবহেলা নয়, কথা বলুন মেপে

আজকের রাশিফল: ক্যারিয়ারের চিন্তায় প্রেমকে অবহেলা নয়, কথা বলুন মেপে

সম্পর্কিত

কেরানীগঞ্জে আওয়ামী লীগের ২ নেতা গ্রেপ্তার

কেরানীগঞ্জে আওয়ামী লীগের ২ নেতা গ্রেপ্তার

শিক্ষিকাকে গলা কেটে হত্যাচেষ্টা, সাবেক স্বামী কারাগারে

শিক্ষিকাকে গলা কেটে হত্যাচেষ্টা, সাবেক স্বামী কারাগারে

সাবেক নৌ প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহমুদের জমি-গাড়ি জব্দ করে ‘রিসিভার’ নিয়োগ

সাবেক নৌ প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহমুদের জমি-গাড়ি জব্দ করে ‘রিসিভার’ নিয়োগ

দিলীপ আগরওয়ালার স্ত্রী সবিতার বাণিজ্যিক স্পেস, দোকানসহ জমি জব্দের আদেশ

দিলীপ আগরওয়ালার স্ত্রী সবিতার বাণিজ্যিক স্পেস, দোকানসহ জমি জব্দের আদেশ