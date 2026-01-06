বাঘায় অস্ত্র, গুলিসহ যুবক আটক

বাঘা (রাজশাহী) প্রতিনিধি
রাজশাহীর বাঘায় রয়েল হোসেন (৩২) নামে এক ব্যক্তিকে অস্ত্র, গুলিসহ আটক করা হয়েছে। রোববার (৫ জানুয়ারি) দিবাগত রাতে উপজেলার পাকুড়িয়া ইউনিয়নের পানিকামড়া এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাঁকে আটক করা হয়। রয়েল হোসেন উপজেলা পানিকামড়া গ্রামের মজিবর রহমানের ছেলে।
র্যাব-৫-এর একটি দল গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে নিজ বাড়ির শয়নঘর থেকে দুটি ওয়ান শুটারগান, চারটি গুলি ও ৩০০ গ্রাম হেরোইনসহ তাঁকে আটক করে।
র্যাবের বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে। বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়—রয়েল দীর্ঘদিন যাবৎ সীমান্ত এলাকায় অবৈধ অস্ত্র ও মাদক সংরক্ষণ এবং পাচারের সঙ্গে জড়িত ছিল।
এ বিষয়ে বাঘা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সেরাজুল হক বলেন, গ্রেপ্তার রয়েলের বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য আইনে মামলা দিয়ে থানা হেফাজতে দিয়েছেন।
