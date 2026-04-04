Ajker Patrika
রাজশাহী

হামের উপসর্গ নিয়ে রামেকে আরও তিন শিশুর মৃত্যু, ভর্তি ২৫

নিজস্ব প্রতিবেদক, রাজশাহী
হামের উপসর্গ নিয়ে রামেকে আরও তিন শিশুর মৃত্যু, ভর্তি ২৫
হাসপাতাল পরিদর্শনে রাজশাহী জেলা প্রশাসক ও রাজশাহী সিটি করপোরেশনের প্রশাসক। ছবি: আজকের পত্রিকা

রাজশাহী মেডিকেল কলেজ (রামেক) হাসপাতালে হামের উপসর্গ নিয়ে ভর্তি হওয়া রোগীর সংখ্যা প্রতিদিনই বাড়ছে। একই সঙ্গে বাড়ছে মৃত্যুর সংখ্যাও। গতকাল শুক্রবার (৩ এপ্রিল) দুপুর থেকে আজ শনিবার (৪ এপ্রিল) দুপুর পর্যন্ত ২৪ ঘণ্টায় হামের উপসর্গে তিনজন শিশুর মৃত্যু হয়েছে।

এই অবস্থায় হাসপাতাল পরিদর্শন করে চিকিৎসা ব্যবস্থা পর্যবেক্ষণ করেছেন রাজশাহীর নবনিযুক্ত জেলা প্রশাসক (ডিসি) কাজী শহিদুল ইসলাম ও রাজশাহী সিটি করপোরেশনের প্রশাসক মাহফুজুর রহমান রিটন। তাঁরা হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে এই সংক্রামক রোগের চিকিৎসার ব্যাপারে সর্বাত্মক প্রস্তুতি নেওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন। পাশাপাশি হাসপাতাল থেকেই যেন সংক্রমণ ছড়িয়ে না পড়ে, সে বিষয়ে খেয়াল রাখতে বলেছেন।

হাসপাতালটিতে সবশেষ মারা যাওয়া তিন শিশু হলো, চাঁপাইনবাবগঞ্জের শিবগঞ্জের চার মাস বয়সী সিনথিয়া, কুষ্টিয়ার কুমারখালী উপজেলার পাঁচ মাস বয়সী রুহি এবং নাটোরের বাগাতিপাড়ার পাঁচ মাস বয়সী শিশু সামিয়া। তাদের প্রত্যেকের হামের উপসর্গ ছিল।

হাসপাতালের মুখপাত্র শংকর কুমার বিশ্বাস জানিয়েছেন, হাসপাতালটিতে এখন হামের উপসর্গ নিয়ে ১৪৯ শিশু চিকিৎসাধীন রয়েছে। যে সংখ্যক রোগী ছাড়পত্র পাচ্ছে, তার চেয়ে বেশি ভর্তি হচ্ছে। তাই আইসোলেশন ওয়ার্ডে রোগীর সংখ্যা বাড়ছে।

শংকর কুমার বিশ্বাস জানান, ২৪ ঘণ্টায় নতুন করে হামের উপসর্গ নিয়ে হাসপাতালে ২৫ জন ভর্তি হয়েছে। আর সুস্থ হয়ে হাসপাতাল ছেড়েছে মাত্র তিন শিশু। সংক্রমণ শুরুর পর থেকে এ পর্যন্ত হামের উপসর্গ নিয়ে ভর্তি হয়েছে ৩৭৭ জন। আর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় এ পর্যন্ত হামের উপসর্গ নিয়ে মারা গেছে ৩৮ শিশু।

