হামের উপসর্গ নিয়ে রামেকে আরও তিন শিশুর মৃত্যু, ভর্তি ২৫

রাজশাহী মেডিকেল কলেজ (রামেক) হাসপাতালে হামের উপসর্গ নিয়ে ভর্তি হওয়া রোগীর সংখ্যা প্রতিদিনই বাড়ছে। একই সঙ্গে বাড়ছে মৃত্যুর সংখ্যাও। গতকাল শুক্রবার (৩ এপ্রিল) দুপুর থেকে আজ শনিবার (৪ এপ্রিল) দুপুর পর্যন্ত ২৪ ঘণ্টায় হামের উপসর্গে তিনজন শিশুর মৃত্যু হয়েছে।
এই অবস্থায় হাসপাতাল পরিদর্শন করে চিকিৎসা ব্যবস্থা পর্যবেক্ষণ করেছেন রাজশাহীর নবনিযুক্ত জেলা প্রশাসক (ডিসি) কাজী শহিদুল ইসলাম ও রাজশাহী সিটি করপোরেশনের প্রশাসক মাহফুজুর রহমান রিটন। তাঁরা হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে এই সংক্রামক রোগের চিকিৎসার ব্যাপারে সর্বাত্মক প্রস্তুতি নেওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন। পাশাপাশি হাসপাতাল থেকেই যেন সংক্রমণ ছড়িয়ে না পড়ে, সে বিষয়ে খেয়াল রাখতে বলেছেন।
হাসপাতালটিতে সবশেষ মারা যাওয়া তিন শিশু হলো, চাঁপাইনবাবগঞ্জের শিবগঞ্জের চার মাস বয়সী সিনথিয়া, কুষ্টিয়ার কুমারখালী উপজেলার পাঁচ মাস বয়সী রুহি এবং নাটোরের বাগাতিপাড়ার পাঁচ মাস বয়সী শিশু সামিয়া। তাদের প্রত্যেকের হামের উপসর্গ ছিল।
হাসপাতালের মুখপাত্র শংকর কুমার বিশ্বাস জানিয়েছেন, হাসপাতালটিতে এখন হামের উপসর্গ নিয়ে ১৪৯ শিশু চিকিৎসাধীন রয়েছে। যে সংখ্যক রোগী ছাড়পত্র পাচ্ছে, তার চেয়ে বেশি ভর্তি হচ্ছে। তাই আইসোলেশন ওয়ার্ডে রোগীর সংখ্যা বাড়ছে।
শংকর কুমার বিশ্বাস জানান, ২৪ ঘণ্টায় নতুন করে হামের উপসর্গ নিয়ে হাসপাতালে ২৫ জন ভর্তি হয়েছে। আর সুস্থ হয়ে হাসপাতাল ছেড়েছে মাত্র তিন শিশু। সংক্রমণ শুরুর পর থেকে এ পর্যন্ত হামের উপসর্গ নিয়ে ভর্তি হয়েছে ৩৭৭ জন। আর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় এ পর্যন্ত হামের উপসর্গ নিয়ে মারা গেছে ৩৮ শিশু।
সিলেটের ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের সার্ভার রুমে আগুন লাগার ঘটনা ঘটেছে। এতে আন্তর্জাতিক ফ্লাইটের ইমিগ্রেশন কার্যক্রম সাময়িকভাবে বন্ধ হয়ে যায়। গতকাল রোববার রাত ১১টা ৩৫ মিনিটে আগুনের খবর পায় বাংলাদেশ ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স। খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে গিয়ে দু’টি ইউনিট আগুন নেভানোর কাজে...৪ মিনিট আগে
নাটোরের গুরুদাসপুর উপজেলায় কৃষিজমিতে গড়ে তোলা হয়েছে ১১টি ইটভাটা। এতে পরিবেশের যেমন ক্ষতি হচ্ছে, ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন কৃষকও। কমে যাচ্ছে আবাদি জমির পরিমাণও। তা ছাড়া ঘনবসতি এলাকা ও কৃষিজমির মধ্যে এসব ইটভাটা স্থাপনের কারণে নির্গত কালো ধোঁয়ায় কৃষি আবাদসহ ফলদ উদ্ভিদ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।৫ ঘণ্টা আগে
নরসিংদীতে কলকারখানার বিষাক্ত বর্জ্যে নদ-নদীর পানি ভয়াবহ দূষণের কবলে পড়েছে। একসময়ের জীবন্ত নদীগুলো হারাচ্ছে স্বাভাবিক প্রবাহ ও প্রাণ। এতে নদীতীরবর্তী মানুষের জীবনযাত্রা, পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য হুমকির মুখে পড়ছে।৫ ঘণ্টা আগে
যশোরের গ্রামীণ কাঁচা সড়কের দুই পাশে একসময় সারি সারি দাঁড়িয়ে থাকা বাবলা, আকাশমণি ও শিশুগাছ আজ কৌশলী নিধনের শিকার। গোড়া কেটে শুকিয়ে ফেলার পর গাছগুলো সরিয়ে নিচ্ছে দুর্বৃত্তরা, অথচ দেখভালের দায়িত্বে থাকা সংশ্লিষ্টদের নেই কোনো তদারকি। এক দশকে তিন হাজারের বেশি সরকারি গাছ হারিয়ে গেলেও উদাসীনতার কারণে থামছে৫ ঘণ্টা আগে