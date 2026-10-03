রাজশাহী মেডিকেলে ডেঙ্গুতে নারীর মৃত্যু, ২৪ ঘণ্টায় ভর্তি ২৭

রাজশাহী মেডিকেল কলেজ (রামেক) হাসপাতালে ডেঙ্গুতে আক্রান্ত আরও এক নারীর মৃত্যু হয়েছে। গতকাল শুক্রবার সকাল ১০টার দিকে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়। আজ শনিবার সকালে হাসপাতালের মুখপাত্র ডা. শেখ শামীম আহমেদ এ তথ্য জানান।
মারা যাওয়া মারজিনা বেগম (৫৯) সিরাজগঞ্জের উল্লাপাড়া উপজেলার বাসিন্দা। গত ২৯ সেপ্টেম্বর সন্ধ্যায় তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল বলে জানিয়েছেন চিকিৎসক শেখ শামীম আহমেদ।
তিনি আরও জানান, শুক্রবার সকাল থেকে শনিবার সকাল পর্যন্ত ২৪ ঘণ্টায় রামেক হাসপাতালে নতুন করে ২৭ জন ডেঙ্গু রোগী ভর্তি হয়েছেন। একই সময়ে ৩৯ জন রোগীকে ছাড়পত্র দেওয়া হয়েছে। বর্তমানে হাসপাতালে ১৬৯ জন ডেঙ্গু রোগী চিকিৎসাধীন রয়েছেন।
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