চার দিন ধরে উত্তরের ৩ জেলায় দূরপাল্লার বাস বন্ধ, কাল বৈঠক

নিজস্ব প্রতিবেদক, রাজশাহী
চালক, সুপারভাইজার ও সহকারীদের বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধার দাবিদাওয়াকে কেন্দ্র করে রাজশাহী, চাঁপাইনবাবগঞ্জ ও নাটোর থেকে দূরপাল্লার বাস চলাচল বন্ধই রয়েছে। আজ রোববার চতুর্থ দিনের মতো বাস বন্ধ ছিল। আগামীকাল সোমবার শ্রমিক ও মালিকপক্ষের বৈঠক হবে। বৈঠকে দুপক্ষের মধ্যে আলোচনার পর বাস চলাচল শুরু হতে পারে।

বাসমালিকদের অভিযোগ, শ্রমিকদের বেতন-ভাতা সম্প্রতি বাড়ানো হলেও তাঁরা আবার নতুন ‘অযৌক্তিক’ কিছু দাবি সামনে এনেছেন। তাঁদের এ দাবির সঙ্গে একমত হতে না পেরে গত বৃহস্পতিবার রাত সাড়ে ১০টা থেকে দূরপাল্লার বাস বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেন তাঁরা। তবে এ সময় শুধু একতা ট্রান্সপোর্ট ও কয়েকটি লোকাল রুটের বাস চলাচল করছে।

এ বিষয়ে বাংলাদেশ বাস-ট্রাক ওনার্স অ্যাসোসিয়েশনের সহসভাপতি বজলুর রহমান রতন বলেন, চলতি মাসেই শ্রমিকেরা দুবার বাস বন্ধ করেছিলেন। পরে ঢাকায় বৈঠক করে সমঝোতার ভিত্তিতে পরিবহন চলাচল শুরু হয়। অথচ নতুন করে তাঁরা এমন কিছু দাবি তুলেছেন, যা মালিকদের কাছে অযৌক্তিক মনে হচ্ছে। এর মধ্যে চলতি পথে বিনা টিকিটে যাত্রী তোলা ও খোরাকি ভাতার দাবি রয়েছে। দূরপাল্লার বাসে যেখানে সেখানে বিনা টিকিটে যাত্রী তোলা তো মেনে নেওয়া যায় না।

জেলা মোটর শ্রমিক ইউনিয়নের ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক রফিকুল ইসলাম পাখি জানান, সম্প্রতি দুপক্ষের আলোচনার পর শ্রমিকদের বেতন-ভাতা বাড়ানোর সিদ্ধান্ত হয়। কিন্তু তা কার্যকর হওয়ার আগেই মালিকপক্ষ বাস বন্ধ করে দেয়। এটা নিয়ে তাঁদের সঙ্গে কথা হয়েছে। আগামীকাল মিটিং হবে। সেখানে আলোচনায় সমাধান হলে বাস চলবে।

বিষয়:

নাটোরচাঁপাইনবাবগঞ্জরাজশাহী
