Ajker Patrika

উত্তরায় আগুন: ঈশ্বরগঞ্জে পাশাপাশি খোঁড়া হয়েছে তিন কবর, এলাকায় শোক

ময়মনসিংহ প্রতিনিধি
আপডেট : ১৬ জানুয়ারি ২০২৬, ২২: ০৪
হিসান উদ্দিন রাহাব ও হারিছ উদ্দিন। ছবি: সংগৃহীত
হিসান উদ্দিন রাহাব ও হারিছ উদ্দিন। ছবি: সংগৃহীত

কবরস্থানে পাশাপাশি খোঁড়া হয়েছে তিনটি কবর। স্বজন-বন্ধুদের কান্না ও আহাজারিতে ভারী হয়ে উঠেছে পরিবেশ। একই পরিবারের বাবা, ছেলেসহ তিন সদস্যের লাশ ঢাকা থেকে গ্রামে পৌঁছানোর অপেক্ষা করছেন স্বজন ও এলাকাবাসী। আজ শুক্রবার বিকেলে ময়মনসিংহের ঈশ্বরগঞ্জ উপজেলার সদর ইউনিয়নের দড়িপাঁচাশি গ্রামে এ দৃশ্য দেখা যায়।

আজ সকালে রাজধানীর উত্তরায় একটি আবাসিক ভবনে অগ্নিকাণ্ডে দুই পরিবারের ছয়জন মারা গেছেন। তাঁদের মধ্যে এক পরিবারের তিনজনের বাড়ি ঈশ্বরগঞ্জের দড়িপাঁচাশি গ্রামে। তাঁরা হলেন দড়িপাঁচাশি গ্রামের মৃত হাফিজ উদ্দিনের ছেলে মো. হারিছ উদ্দিন (৫২) এবং তাঁর ছেলে হিসান উদ্দিন রাহাব (১৭) ও ভাতিজি রোদেলা (১৪)। রোদেলা হারিছ উদ্দিনের ছোট ভাই শহীদুল ইসলামের মেয়ে।

দড়িপাঁচাশি গ্রামে এক পরিবারের বাবা, ছেলেসহ তিনজনের এমন মৃত্যুতে শোকের ছায়া নেমে এসেছে। স্বজনেরা জানান, আজ রাত ১০টায় জানাজা শেষে বাবা, ছেলেসহ তিনজনকে পাশাপাশি কবরে দাফন করা হবে।

স্বজনেরা জানান, হারিছ উদ্দিন ও শহীদুল ইসলাম দীর্ঘদিন একসঙ্গে রাজধানীর উত্তরায় ফলের ব্যবসা করতেন। ব্যবসার সুবাদে হারিছ উদ্দিনের স্ত্রী ও দুই ছেলে এবং শহীদুল ইসলাম স্ত্রী, এক ছেলে ও এক মেয়েকে নিয়ে উত্তরার একটি ভাড়া বাসায় বসবাস করতেন। আজ সকালে ওই বাসায় অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় পরিবারটির তিনজনের মৃত্যু হয়। এ ঘটনায় শহীদুল ইসলাম, তাঁর স্ত্রী শিউলী আক্তার এবং তাঁদের চার বছর বয়সী ছেলে উমর উদ্দিন গুরুতর আহত হয়েছে। বর্তমানে তাঁরা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

রাজধানীর উত্তরায় সাততলা ভবনে আগুন: একই পরিবারের ৩ জনসহ নিহত বেড়ে ৬রাজধানীর উত্তরায় সাততলা ভবনে আগুন: একই পরিবারের ৩ জনসহ নিহত বেড়ে ৬

হারিছ উদ্দিনের চাচা নজরুল ইসলাম বলেন, ‘হারিছ খুব ভালো ছেলে ছিল। তাদের এমন মর্মান্তিক মৃত্যু হবে, কল্পনাও করতে পারিনি।’

স্থানীয় বাসিন্দা রবিন হোসেন বলেন, এ ঘটনায় পুরো গ্রাম শোকে আচ্ছন্ন।

ইউপি সদস্য আতিকুল ইসলাম পিয়াস বলেন, ‘ইউপি চেয়ারম্যান ও উপজেলা প্রশাসনের সঙ্গে সমন্বয় করে শোকাহত পরিবারের পাশে থাকার সর্বোচ্চ চেষ্টা করব।’

বিষয়:

ঈশ্বরগঞ্জময়মনসিংহ বিভাগময়মনসিংহ
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

এক মন্তব্যে আমাদের ক্ষতি হয়ে গেল, বলছেন বিসিবি পরিচালক

এক মন্তব্যে আমাদের ক্ষতি হয়ে গেল, বলছেন বিসিবি পরিচালক

বাংলাদেশ বিশ্বকাপে খেলতে পারে, বলছেন ফিফা সভাপতি

বাংলাদেশ বিশ্বকাপে খেলতে পারে, বলছেন ফিফা সভাপতি

নতুন রাজনৈতিক প্ল্যাটফর্ম এনপিএর আত্মপ্রকাশ

নতুন রাজনৈতিক প্ল্যাটফর্ম এনপিএর আত্মপ্রকাশ

শবে মিরাজের বিশেষ নামাজ আছে কি

শবে মিরাজের বিশেষ নামাজ আছে কি

যুক্তরাজ্যে সহকারী হাইকমিশনে নিয়োগ পেলেন ওসমান হাদির ভাই ওমর

যুক্তরাজ্যে সহকারী হাইকমিশনে নিয়োগ পেলেন ওসমান হাদির ভাই ওমর

সম্পর্কিত

রাষ্ট্রের ক্ষমতা কমিয়ে জনগণের বাড়াতে হবে: আমীর খসরু

রাষ্ট্রের ক্ষমতা কমিয়ে জনগণের বাড়াতে হবে: আমীর খসরু

বিয়ের পাত্রী দেখতে যাওয়ার দিনই মেরে ফেলা হলো পাম্পকর্মী রিপনকে

বিয়ের পাত্রী দেখতে যাওয়ার দিনই মেরে ফেলা হলো পাম্পকর্মী রিপনকে

উত্তরায় অগ্নিকাণ্ড: বাড়ির ছাদ ছিল তালাবদ্ধ, ধোঁয়ায় দম বন্ধ হয়ে প্রাণ যায় ৬ জনের

উত্তরায় অগ্নিকাণ্ড: বাড়ির ছাদ ছিল তালাবদ্ধ, ধোঁয়ায় দম বন্ধ হয়ে প্রাণ যায় ৬ জনের

কুমিল্লায় সেপটিক ট্যাংক থেকে শিশুর লাশ উদ্ধার, যুবক আটক

কুমিল্লায় সেপটিক ট্যাংক থেকে শিশুর লাশ উদ্ধার, যুবক আটক