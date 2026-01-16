‘তোদের দুনিয়া ছারা করব, তৈরি থাকিস’—মেহেরপুরে বিএনপি নেতা-কর্মীদের হুমকি

গাংনী (মেহেরপুর) প্রতিনিধি
মেহেরপুরের গাংনীতে বিএনপি নেতা-কর্মীদের হত্যার হুমকি দিয়ে লেখা একটি চিরকুট পাওয়া গেছে। এতে হুমকিদাতা হিসেবে জোড়পুকুর আওয়ামী লীগের নাম লেখা রয়েছে। আজ শুক্রবার সকালে উপজেলার জোড়পুকুরিয়া গ্রামের একটি দোকানের দেয়ালে লাগানো চিরকুটটি নজরে পড়ে গ্রামবাসীর।
চিরকুটে বিএনপির স্থানীয় সাত নেতা-কর্মীর নাম উল্লেখ রয়েছে। তাঁরা হলেন হাফিজুল ইসলাম, এনামুল, মহিবুল, সেন্টু, রফিকুল, মিঠুন ও জিকো। চিরকুটে হুমকিদাতারা তাঁদের গ্রামছাড়া করার প্রতিশোধ হিসেবে বিএনপির এই নেতা-কর্মীদের দুনিয়াছাড়া করার হুমকি দেন। চিরকুটে লেখা ছিল, ‘তোদের আমরা দুনিয়া ছারা করব। তৈরি থাকিস’।
স্থানীয় বাসিন্দাদের ধারণা, গতকাল বৃহস্পতিবার রাতে কোনো এক সময় এই চিরকুট দেয়ালে লাগানো হয়েছে। আজ সকালে হাঁটতে বের হয়ে এটি তাঁদের নজরে পড়ে। এ ঘটনায় এলাকায় আতঙ্ক বিরাজ করছে। হুমকিদাতাদের ধরতে প্রশাসনের তৎপরতা চান তাঁরা।
নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক বিএনপি কর্মী জানান, রাজনৈতিক প্রতিহিংসা থেকে আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীরা এই কাজগুলো করছেন। তিনি দোষীদের শনাক্ত করে দ্রুত আইনের আওতায় আনার দাবি জানান। হুমকির চিরকুট পেয়ে বিএনপি নেতা-কর্মীরা আতঙ্কে রয়েছেন বলে জানান তিনি।
গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) উত্তম কুমার দাস বলেন, ‘বিষয়টা শুনেছি। এ নিয়ে আমরা মাঠে কাজ করছি। তদন্ত করে দোষীদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে। কোনো অপরাধীকে ছাড় দেওয়া হবে না।’
মেহেরপুরের গাংনীতে বিএনপি নেতা-কর্মীদের হত্যার হুমকি দিয়ে লেখা একটি চিরকুট পাওয়া গেছে। এতে হুমকিদাতা হিসেবে জোড়পুকুর আওয়ামী লীগের নাম লেখা রয়েছে। আজ শুক্রবার সকালে উপজেলার জোড়পুকুরিয়া গ্রামের একটি দোকানের দেয়ালে লাগানো চিরকুটটি নজরে পড়ে গ্রামবাসীর।
চিরকুটে বিএনপির স্থানীয় সাত নেতা-কর্মীর নাম উল্লেখ রয়েছে। তাঁরা হলেন হাফিজুল ইসলাম, এনামুল, মহিবুল, সেন্টু, রফিকুল, মিঠুন ও জিকো। চিরকুটে হুমকিদাতারা তাঁদের গ্রামছাড়া করার প্রতিশোধ হিসেবে বিএনপির এই নেতা-কর্মীদের দুনিয়াছাড়া করার হুমকি দেন। চিরকুটে লেখা ছিল, ‘তোদের আমরা দুনিয়া ছারা করব। তৈরি থাকিস’।
স্থানীয় বাসিন্দাদের ধারণা, গতকাল বৃহস্পতিবার রাতে কোনো এক সময় এই চিরকুট দেয়ালে লাগানো হয়েছে। আজ সকালে হাঁটতে বের হয়ে এটি তাঁদের নজরে পড়ে। এ ঘটনায় এলাকায় আতঙ্ক বিরাজ করছে। হুমকিদাতাদের ধরতে প্রশাসনের তৎপরতা চান তাঁরা।
নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক বিএনপি কর্মী জানান, রাজনৈতিক প্রতিহিংসা থেকে আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীরা এই কাজগুলো করছেন। তিনি দোষীদের শনাক্ত করে দ্রুত আইনের আওতায় আনার দাবি জানান। হুমকির চিরকুট পেয়ে বিএনপি নেতা-কর্মীরা আতঙ্কে রয়েছেন বলে জানান তিনি।
গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) উত্তম কুমার দাস বলেন, ‘বিষয়টা শুনেছি। এ নিয়ে আমরা মাঠে কাজ করছি। তদন্ত করে দোষীদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে। কোনো অপরাধীকে ছাড় দেওয়া হবে না।’
কক্সবাজারের টেকনাফে রোহিঙ্গা সন্ত্রাসীদের সঙ্গে মানব পাচারকারী চক্রের সংঘর্ষ চলাকালে গুলিতে এক তরুণী নিহত হয়েছেন। আজ শুক্রবার (১৬ জানুয়ারি) সন্ধ্যায় উপজেলার বাহারছড়া নোয়াখালীপাড়া পাহাড়ি এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।৩১ মিনিট আগে
রাজবাড়ীতে তেলের টাকা পরিশোধ না করে চলে যাওয়ার সময় পেট্রল পাম্পের এক কর্মচারীকে গাড়িচাপা দিয়ে হত্যার অভিযোগ উঠেছে জেলা যুবদলের সাবেক সভাপতি আবুল হাশেম সুজনের বিরুদ্ধে। সদর উপজেলার গোয়ালন্দ মোড়ে করিম ফিলিং স্টেশনে শুক্রবার (১৬ জানুয়ারি) ভোর সাড়ে ৪টার দিকে এ ঘটনা ঘটেছে। পুলিশ এ ঘটনায় আবুল হাশেম৩৩ মিনিট আগে
নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জে চুরি করতে বাধা দেওয়ায় আমেনা বেগম নামে এক গৃহবধূকে দুর্বৃত্তরা ছুরিকাঘাতে হত্যা করেছে বলে জানা গেছে। এ সময় এলাকাবাসী অভিযুক্তদের মধ্যে মেহেদী নামে একজনকে আটক করে পিটিয়ে হত্যা করেছে। শুক্রবার বিকাল সাড়ে ৩ টার দিকে রূপগঞ্জে কাঞ্চন পৌরসভার কেরাবো এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।১ ঘণ্টা আগে
‘কোন ষড়যন্ত্রে মত্ত এই নির্বাচন কমিশন! দেশের মানুষ ও সরকার যেখানে একটি অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন আশা করে, সেখানে নির্বাচন কমিশন যদি এভাবে একটি বিশেষ দলকে জিতিয়ে দেওয়ার জন্য ষড়যন্ত্রে মত্ত হয়, সারা দেশ ওই নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে দাঁড়াবে, তারা কমিশনকে ক্ষমা করবে না।’১ ঘণ্টা আগে