কৃষক হত্যার দায়ে একজনের যাবজ্জীবন

চাঁপাইনবাবগঞ্জ প্রতিনিধি
ছবি: সংগৃহীত
চাঁপাইনবাবগঞ্জে কালাম আলী কালু নামের এক কৃষককে হত্যার দায়ে একজনকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত। এ সময় তাঁকে ১০ হাজার টাকা অর্থদণ্ড, অনাদায়ে আরও ৬ মাসের কারাদণ্ডের আদেশ দেওয়া হয়।

আজ সোমবার (১৮ আগস্ট) দুপুরে চাঁপাইনবাবগঞ্জের দায়রা জজ মো. মিজানুর রহমান এই আদেশ দেন। দণ্ডপ্রাপ্ত আব্দুল খালেক চাঁপাইনবাবগঞ্জের শিবগঞ্জ উপজেলার মির্জাপুর-কালীতলা গ্রামের আজাহার আলীর ছেলে।

চাঁপাইনবাবগঞ্জ আদালতের পাবলিক প্রসিকিউটার (পিপি) আবদুল ওদুদ জানান, ২০২২ সালের ২০ ফেব্রুয়ারি সকালে শিবগঞ্জ উপজেলার মির্জাপুর-মোন্নাপাড়ায় আড়িবিল থেকে কালাম আলী কালুর লাশ উদ্ধার করে পুলিশ। তাঁর নাক-মুখ রক্তাক্ত অবস্থায় ছিল। তাঁকে শ্বাসরোধে হত্যার অভিযোগে তাঁর বাবা মির্জাপুরের এরশাদ আলী ওই দিনই শিবগঞ্জ থানায় মামলা করেন। মামলায় দণ্ডপ্রাপ্ত আব্দুল খালেকসহ চারজনকে আসামি করা হয়।

পিপি আরও জানান, মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা শিবগঞ্জ থানার পরিদর্শক আব্দুল মালেক ২০২২ সালের ২৯ মে আদালতে অভিযোগপত্র দাখিল করেন। দীর্ঘ সাক্ষ্য-প্রমাণের ভিত্তিতে মামলায় ৪ আসামির মধ্যে আব্দুল খালেককে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ও ১০ হাজার টাকা অর্থদণ্ড দেওয়া হয়। বাকি তিনজনকে বেকসুর খালাস দিয়েছেন আদালত।

চাঁপাইনবাবগঞ্জহত্যারাজশাহী বিভাগজেলার খবরকৃষক
