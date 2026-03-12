Ajker Patrika
রাজশাহী

নওগাঁয় বজ্রপাতে দুই কৃষকের মৃত্যু

 নওগাঁ প্রতিনিধি
নওগাঁয় বজ্রপাতে দুই কৃষকের মৃত্যু
প্রতীকী ছবি

নওগাঁয় বজ্রপাতে দুই কৃষকের মৃত্যু হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার (১২ মার্চ) সকালে ধামইরহাট ও মান্দা উপজেলায় এই ঘটনা ঘটে।

মৃত ব্যক্তিরা হলেন ধামইরহাট উপজেলার ভাবির মোড় এলাকার মোখলেসুর রহমানের ছেলে জালাল উদ্দীন ও মান্দা উপজেলার চকরামপুর মধ্যপাড়া ঈদগাহ সংলগ্ন পাড়ার মোসলেমের ছেলে পিন্টু।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, বৃষ্টির মধ্যে বাড়ির পাশে একটি বিলে শসা তুলতে যান কৃষক জালাল উদ্দীন। এ সময় হঠাৎ বজ্রপাত হলে ঘটনাস্থলেই তিনি মারা যান। পরে খবর পেয়ে পরিবারের সদস্যরা তাঁর মরদেহ বাড়িতে নিয়ে যান।

ধামইরহাট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. মোখলেছুর রহমান বলেন, খবর পাওয়ার পর ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে পুলিশ।

এদিকে মান্দা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মাসুদ রানা জানান, বাড়ির পাশে একটি মাঠে ধানের জমিতে কাজ করার সময় বজ্রপাতে ঘটনাস্থলেই পিন্টুর মৃত্যু হয়। এ সময় তাঁর সঙ্গে থাকা আরেকজন গুরুতর আহত হয়। পরে তাঁকে উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করান স্থানীয় বাসিন্দারা।

বিষয়:

নওগাঁমৃত্যুরাজশাহী বিভাগধামইরহাটকৃষকবজ্রপাত
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

ডেমু বদলে হচ্ছে কমিউটার, নতুন দুই আন্তনগর ট্রেন

যে ফাঁদ এড়িয়ে হাজার বছর টিকে ছিল বাইজেনটাইন সাম্রাজ্য, ইরানে সেই ফাঁদে ট্রাম্প

হামলায় মোজতবা খামেনির মুখে আঘাত, পায়ের হাড়ে চিড়

‘টাকা খাওয়ার’ কথা বলতেই পলাতক ফারুক চৌধুরী বললেন, ‘তুই সামনে পড়িস’

সংসদে খালেদা জিয়া ও জুলাই যোদ্ধাদের নিয়ে শোকপ্রস্তাবের ওপর আলোচনা

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

দিনাজপুরের চিরিরবন্দর: মৌসুমে অকেজো ৩ ড্যাম

দিনাজপুরের চিরিরবন্দর: মৌসুমে অকেজো ৩ ড্যাম

ইফতার পার্টিতে শেখ হাসিনাকে ফিরিয়ে আনার শপথ, ভিডিও ভাইরাল

ইফতার পার্টিতে শেখ হাসিনাকে ফিরিয়ে আনার শপথ, ভিডিও ভাইরাল

হামলায় মোজতবা খামেনির মুখে আঘাত, পায়ের হাড়ে চিড়

হামলায় মোজতবা খামেনির মুখে আঘাত, পায়ের হাড়ে চিড়

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে চাকরির সুযোগ

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে চাকরির সুযোগ

যুদ্ধ শুরুর পর চীনে ১ কোটি ব্যারেলের বেশি তেল পাঠিয়েছে ইরান

যুদ্ধ শুরুর পর চীনে ১ কোটি ব্যারেলের বেশি তেল পাঠিয়েছে ইরান

সম্পর্কিত

সুন্দরবনে করিম শরীফ বাহিনীর সদস্য অস্ত্রসহ গ্রেপ্তার

সুন্দরবনে করিম শরীফ বাহিনীর সদস্য অস্ত্রসহ গ্রেপ্তার

রাজধানীর কাফরুলে ধর্ষণের দায়ে প্রেমিকের আমৃত্যু কারাদণ্ড

রাজধানীর কাফরুলে ধর্ষণের দায়ে প্রেমিকের আমৃত্যু কারাদণ্ড

কিশোরকে খুন করে ভ্যান ছিনতাই, অভিযোগ চাচাতো ভাই ও বন্ধুর বিরুদ্ধে

কিশোরকে খুন করে ভ্যান ছিনতাই, অভিযোগ চাচাতো ভাই ও বন্ধুর বিরুদ্ধে

উপজেলা পরিষদের সভাকক্ষে আগুন

উপজেলা পরিষদের সভাকক্ষে আগুন