রামেক হাসপাতালে হামের উপসর্গে আরও দুই শিশুর মৃত্যু

রাজশাহী মেডিকেল কলেজ (রামেক) হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় হামের উপসর্গ নিয়ে ২৪ ঘণ্টায় আরও দুই শিশুর মৃত্যু হয়েছে। গতকাল শনিবার (৪ এপ্রিল) দুপুর থেকে আজ রোববার (৫ এপ্রিল) দুপুর পর্যন্ত সময়ের মধ্যে তাদের মৃত্যু হয়। তবে মৃত শিশুদের নাম-পরিচয় প্রকাশ করেনি হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ।
হাসপাতালের মুখপাত্র শংকর কুমার বিশ্বাস জানান, এই ২৪ ঘণ্টায় হামের উপসর্গ নিয়ে নতুন ১৪ জন রোগী ভর্তি হয়েছে। আর ছাড়পত্র পেয়েছে ৩৬ জন। এখন হাম আইসোলেশন সেন্টারে ১২৫ জন রোগী ভর্তি আছে।
হামের সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়ার পর হাসপাতালটিতে এ পর্যন্ত ৩৯১ জন রোগী ভর্তি হয়েছে। এর মধ্যে ৪০ জন মারা গেছে।
