বাঘায় বিএনপির কার্যালয়ে দুর্বৃত্তের আগুন, পরিদর্শনে এমপি

রাজশাহীর বাঘা উপজেলার আড়ানী পৌর বিএনপির কার্যালয়ে দুর্বৃত্তের দেওয়া আগুনে আসবাবসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সামগ্রী পুড়ে গেছে। শুক্রবার (১৭ জুলাই) রাত সাড়ে ১০টার দিকে আড়ানী পৌরসভা বাজারের বড়াল নদের পূর্বপাশে ব্রিজসংলগ্ন বিএনপি কার্যালয়ে এ ঘটনা ঘটে।
স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, ঘটনার সময় বাজারের অধিকাংশ দোকানপাট বন্ধ ছিল। তবে আগুন পাশের কোনো দোকানে ছড়িয়ে পড়ার আগেই স্থানীয়রা দ্রুত আগুন নিয়ন্ত্রণে আনেন।
বাজারের পাহারাদার বুলবুল হোসেন জানান, ঘটনার সময় তিনি ঘটনাস্থলে ছিলেন না। পরে এসে বিএনপি কার্যালয়ের সামনে লোকজনের ভিড় দেখতে পান। সেখানে গিয়ে তিনি আগুনে পুড়ে যাওয়া বিভিন্ন জিনিসপত্র দেখতে পান।
আড়ানী তালতলা বাজারের ঝালমুড়ি বিক্রেতা আক্তার হোসেন বলেন, ‘রাত সাড়ে ১০টার দিকে ব্রিজের দিক থেকে বিকট শব্দ শুনে ঘটনাস্থলে যাই। সেখানে গিয়ে দেখি বিএনপি কার্যালয়ে আগুন জ্বলছে। এ সময় পেট্রলের গন্ধও পাওয়া যায়।’ তিনি জানান, রকি আহমেদ, জিনারুল ইসলাম, জয়নাল আবেদীন ও পলাশ হোসেনসহ স্থানীয় অনেকেই আগুন নেভানোর কাজে অংশ নেন।
স্থানীয় বাসিন্দা রকি আহমেদ বলেন, ঘটনার পরপরই বাঘা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি), বিদ্যুৎ বিভাগ এবং আড়ানী পৌর বিএনপির সভাপতিকে বিষয়টি জানানো হয়। পরে তারা রাতেই ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন।
আড়ানী পৌর বিএনপির সভাপতি ও সাবেক চেয়ারম্যান তোজাম্মেল হক বলেন, খবর পেয়ে রাতে কার্যালয়ে গিয়ে তিনি দেখতে পান, দুটি দরজার মধ্যে একটি দরজা ও দুটি জানালা খোলা ছিল। আগুনে কার্যালয়ের ভেতরে থাকা টেলিভিশন, চেয়ার-টেবিলসহ বিভিন্ন আসবাব পুড়ে গেছে। এ ছাড়া বিএনপির চেয়ারপারসন সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া ও চেয়ারম্যান তারেক রহমানের ছবিও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।
তিনি অভিযোগ করেন, কারা এ ঘটনার সঙ্গে জড়িত তা এখনো শনাক্ত করা সম্ভব হয়নি। ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত করে দোষীদের আইনের আওতায় আনার দাবি জানান তিনি।
বাঘা ফায়ার সার্ভিসের ইনচার্জ রফিকুল ইসলাম বলেন, ‘খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের সদস্যরা ঘটনাস্থলে পৌঁছানোর আগেই স্থানীয়রা আগুন নিয়ন্ত্রণে আনেন। ঘটনাস্থলে গিয়ে আগুনে পুড়ে যাওয়া বিভিন্ন আলামত দেখা গেছে।’
এদিকে শনিবার (১৮ জুলাই) সকাল সাড়ে ৯টার দিকে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন রাজশাহী-৬ (বাঘা-চারঘাট) আসনের সংসদ সদস্য আবু সাইদ চাঁদ। পরে সাংবাদিকদের তিনি বলেন, ঘটনাটি গুরুত্বের সঙ্গে তদন্ত করে জড়িতদের শনাক্ত এবং তাদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা নিতে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
বাঘা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সেরাজুল হক জানান, ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে কিছু আলামত সংগ্রহ করা হয়েছে। কার্যালয়ের ভেতরে পেট্রলের গন্ধ পাওয়া গেছে। বিষয়টি তদন্ত করে প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর নেতৃত্বাধীন ১১ দলীয় জোটের বরিশাল বিভাগীয় সমাবেশ শুরু হয়েছে। শনিবার (১৮ জুলাই) দুপুরে বরিশাল নগরের হেমায়েত উদ্দিন কেন্দ্রীয় ঈদগাহ ময়দানে আয়োজিত এ সমাবেশে জামায়াতের আমির ডা. শফিকুর রহমানসহ ১১ দলের কেন্দ্রীয় নেতারা বক্তব্য দেওয়ার কথা রয়েছে।২ মিনিট আগে
ময়মনসিংহের ভালুকায় একটি সিরামিকস কারখানার পানি পরিশোধনাগারের ট্যাংক পরিষ্কার করতে নেমে দুই শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। শনিবার (১৮ জুলাই) সকাল ১০টার দিকে উপজেলার সিডস্টোর এলাকায় অবস্থিত এক্সিলেন্ট সিরামিকস কারখানায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।৮ মিনিট আগে
চলতি বছরের ৭ থেকে ১২ জুলাই টানা অতি ভারী বৃষ্টি, উজান থেকে নেমে আসা পাহাড়ি ঢল এবং আন্তসীমান্ত নদ-নদীর অস্বাভাবিক পানি বৃদ্ধির কারণে অন্তত ১৭টি জেলা বন্যা ও জলাবদ্ধতায় আক্রান্ত হয়েছে। এতে ১০ লাখের বেশি মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন।১০ মিনিট আগে
জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামকে নতুন প্রজন্মের কাছে ব্যাপকভাবে তুলে ধরতে ‘নজরুল বর্ষ’ উপলক্ষে রাজশাহীতে ‘নজরুল ভিলেজ’-এর ফলক উন্মোচন করা হয়েছে। রাজশাহীর কেন্দ্রীয় বোটানিক্যাল গার্ডেন ও চিড়িয়াখানা এলাকায় জেলা প্রশাসন এই নজরুল ভিলেজ গড়ে তুলবে...১৮ মিনিট আগে