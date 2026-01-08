রাজশাহীতে হেরোইনসহ দম্পতি গ্রেপ্তার

নিজস্ব প্রতিবেদক, রাজশাহী
রাজশাহীতে ২০০ গ্রাম হেরোইনসহ এক দম্পতিকে গ্রেপ্তার করেছে র্যাব। গতকাল বুধবার রাত সাড়ে ১০টার দিকে রাজশাহী নগরের কাশিয়াডাঙ্গা থানার সিটিগেটসংলগ্ন বাইপাস এলাকায় একটি সিএনজিচালিত অটোরিকশা থেকে তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়।
গ্রেপ্তার দুজন হলেন রাজশাহীর গোদাগাড়ী উপজেলার লস্করহাটি বাসুদেবপুর এলাকার মাসুম রানা (৪২) ও তাঁর স্ত্রী শারমিন নাহার সিমা (৪০)। তাঁরা নগরের বোয়ালিয়া থানার কয়েরদাড়া এলাকায় বসবাস করেন।
র্যাব-৫-এর রাজশাহী সদর কোম্পানির একটি দল এই অভিযান চালায়। আজ বৃহস্পতিবার সকালে এক বিজ্ঞপ্তিতে র্যাব এসব তথ্য জানিয়েছে।
র্যাব জানায়, অভিযানে ২০০ গ্রাম হেরোইন ছাড়াও মাদক পরিবহনে ব্যবহৃত সিএনজিচালিত অটোরিকশা ও নগদ ৩ হাজার ৩৭০ টাকা জব্দ করা হয়। এ বিষয়ে ওই দম্পতির বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে বলেও জানিয়েছে র্যাব।
