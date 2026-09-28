ডেঙ্গুতে প্রাণ গেল ৪ বছরের শিশু মাইশার

রাজশাহীতে ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে মাইশা খাতুন নামে চার বছর বয়সী এক শিশুর মৃত্যু হয়েছে। রাজশাহী মেডিকেল কলেজ (রামেক) হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় রোববার দিবাগত রাত আড়াইটার দিকে তার মৃত্যু হয়।
আজ সোমবার সকালে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন হাসপাতালের মুখপাত্র ডা. শেখ শামীম আহমেদ।
মারা যাওয়া শিশু মাইশার বাড়ি রাজশাহীর বাঘা উপজেলার মনিগ্রাম এলাকায়।
ডা. শেখ শামীম আহমেদ জানান, গত শনিবার ভোরে শিশুটিকে গুরুতর অবস্থায় রামেকে ভর্তি করা হয়েছিল। ডেঙ্গু শক সিনড্রোমে শিশু মাইশার মৃত্যু হয়েছে।
তিনি আরও জানান, হাসপাতালে ডেঙ্গু রোগীর চাপ অব্যাহত রয়েছে। গত ২৪ ঘণ্টায় নতুন করে আরও ২৯ জন ডেঙ্গু আক্রান্ত রোগী ভর্তি হয়েছেন এবং সুস্থ হয়ে ছাড়পত্র পেয়েছেন ৩২ জন। বর্তমানে হাসপাতালটিতে মোট ১১১ জন ডেঙ্গু রোগী চিকিৎসাধীন রয়েছেন।
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