Ajker Patrika
En
রাজশাহী

ডেঙ্গুতে প্রাণ গেল ৪ বছরের শিশু মাইশার

নিজস্ব প্রতিবেদক, রাজশাহী
ডেঙ্গুতে প্রাণ গেল ৪ বছরের শিশু মাইশার
রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল। ছবি: আজকের পত্রিকা

রাজশাহীতে ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে মাইশা খাতুন নামে চার বছর বয়সী এক শিশুর মৃত্যু হয়েছে। রাজশাহী মেডিকেল কলেজ (রামেক) হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় রোববার দিবাগত রাত আড়াইটার দিকে তার মৃত্যু হয়।

আজ সোমবার সকালে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন হাসপাতালের মুখপাত্র ডা. শেখ শামীম আহমেদ।

মারা যাওয়া শিশু মাইশার বাড়ি রাজশাহীর বাঘা উপজেলার মনিগ্রাম এলাকায়।

ডা. শেখ শামীম আহমেদ জানান, গত শনিবার ভোরে শিশুটিকে গুরুতর অবস্থায় রামেকে ভর্তি করা হয়েছিল। ডেঙ্গু শক সিনড্রোমে শিশু মাইশার মৃত্যু হয়েছে।

তিনি আরও জানান, হাসপাতালে ডেঙ্গু রোগীর চাপ অব্যাহত রয়েছে। গত ২৪ ঘণ্টায় নতুন করে আরও ২৯ জন ডেঙ্গু আক্রান্ত রোগী ভর্তি হয়েছেন এবং সুস্থ হয়ে ছাড়পত্র পেয়েছেন ৩২ জন। বর্তমানে হাসপাতালটিতে মোট ১১১ জন ডেঙ্গু রোগী চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

বিষয়:

রামেকমৃত্যুডেঙ্গুরাজশাহী বিভাগজেলার খবরশিশু
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পঠিত
সর্বশেষ
এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত